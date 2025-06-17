«Я за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0». «Нефтехимик» перестроит экс-тренер «Спартака»

«Нефтехимик» одним из первых объявил о новом тренере – в следующем сезоне клуб возглавит Игорь Гришин. Для Гришина это будет первый полноценный опыт работы главным тренером в КХЛ, ранее специалист провёл лишь непродолжительный отрезок по ходу сезона в «Спартаке», после чего вернулся в ВХЛ. Зато в Высшей лиге Игорь Владимирович – один из самых успешных за последние годы. Он уже становился чемпионом с «Химиком», в этом году остановился в седьмом матче полуфинала с петербургским «Динамо».

И всё-таки Нижнекамск — вызов куда более серьёзный. Клуб два сезона подряд оставался без плей-офф КХЛ, после чего решил расстаться с Олегом Леонтьевым. Гришина позвали для того, чтобы вдохнуть в «Нефтехимик» новую жизнь. В большом интервью «Чемпионату» Игорь Владимирович рассказал, какой будет команда под его руководством, отметил важные особенности работы в ВХЛ и пожелал Петербургу вторую команду в КХЛ.

Игорь Гришин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Слухи, что мы обсуждали работу с «Нефтехимиком» во время плей-офф ВХЛ – преувеличение»

– Когда вам стало известно об интересе «Нефтехимика»? В какой момент случился первый контакт? На этот счёт были разные слухи.

– Точно не вспомню. Кажется, первое предложение было ближе к концу марта. Поступил звонок от спортивного директора клуба Антона Марчинского, где мне сказали об интересе со стороны «Нефтехимика». На тот момент «Динамо» ещё играло в плей-офф. Я обозначил, что мне интересно было бы поработать в КХЛ, по большому счёту практически сразу и согласился. Но, естественно, пока шёл плей-офф ВХЛ я обсуждать ничего не мог, и первая конкретная встреча случилась только в начале мая.

В Петербург приехали Игорь Викторович Ларионов, Антон Марчинский, мы встретились, обговорили детали, мне озвучили уже прямое предложение по контракту. Предварительная договорённость была, а нюансы обсуждались уже позже. Мне важно было, например, зайти в клуб со своим тренерским штабом. Как можно больше людей собрать, кому я доверяю и с кем давно вместе работаю.

Так что слухи касательно того, что мы обсуждали работу с «Нефтехимиком» во время плей-офф с «Динамо» – это явное преувеличение. Контакты были, однако живая встреча состоялась только после завершения сезона для моей команды.

– То есть работали по совести – пока были в петербургском «Динамо», все мысли были только о «Динамо»?

– У меня всегда так: пока дело не закончу, все мысли о моём клубе, в котором я нахожусь сейчас. Предложения, естественно, поступают раньше, это нормальная практика. Если ждать момента, пока тренер освободится в конце мая, так можно ничего не дождаться.

– Связывались с Олегом Юрьевичем Леонтьевым? Есть желание пообщаться с ним? Он говорил о готовности поделиться опытом и мнением о клубе.

– Мы с Олегом Юрьевичем знаем друг друга давно, играли по молодости вместе в одной команде. Правда, дело было ещё в конце 1980-х. Встречались, когда я работал в «Спартаке». Пока не было возможности [встретиться], сначала я был занят работой в «Динамо» в Санкт-Петербурге, сейчас тоже острой необходимости созваниваться не вижу. Если будет конкретный вопрос, уверен, мы найдём контакт – и я готов пообщаться, и он, думаю, будет не против мне помочь, что-то подсказать.

– Уже успели познакомиться с командой? Как протекает на текущий момент ваша работа?

– Все в отпусках, с командой, естественно, познакомиться пока не получилось. На днях была встреча с руководством, официальное подписание контракта с клубом. Обсудили будущее команды с представителями СИБУРа. Встретился с представителями тренерского штаба, которые остались в клубе с прошлого сезона, с тренером по ОФП, тренером по вратарям, видеотренером. Был большой разговор, много общались по предсезонной подготовке, обсудили наши взгляды на разные ситуации, большинство из них совпадает.

Приятно осознавать, что эти люди – мои единомышленники, они легко войдут в новый тренерский штаб и будут плодотворно работать. Не возникнет недопонимания, когда кто-то смотрит в одну сторону, кто-то – в другую, и все тянут одеяло на себя. А с командой как такового контакта нет, планирую для начала поприветствовать всех в командном чате, как подготовим наш план на лето. А вживую увидимся ближе к началу сборов, ближе к августу.

– Когда планируете собирать команду?

– Как указано в регламенте КХЛ – начинаем с 1 августа, как и все команды. Но я приеду в Нижнекамск немного раньше, мне интересно будет последить и за сборами молодёжной команды, изучить ребят в «Реакторе». Уже успел посмотреть нарезки отдельных хоккеистов, однако хочется увидеть их в деле, вживую.

– По ходу сезона планируете активно привлекать кадры из МХЛ и ВХЛ?

– В ВХЛ мы продлили договор по сотрудничеству с «Ижсталью», в июле пообщаемся с тренерским штабом по ребятам на двусторонних контрактах, кто может им помочь, получить игровую практику. Буду следить за молодёжью, в Нижнекамске достаточно интересных ребят — хорошая школа. Часто они переходят в другие команды, даже в молодом возрасте оказываются в Питере, в Москве, в Казани. А может, надо присмотреться к ним внимательнее, чтобы не терять свои активы.

Есть хорошая команда КХЛ, есть перспектива попасть в основной состав. Может, для их развития будет лучше остаться дома и приносить пользу родному клубу, развиваться вместе с ним? Так что буду следить и за ВХЛ, и за МХЛ, и даже за детско-юношеской школой, планирую активно общаться с тренерским штабом детских команд, руководством ДЮСШ. Нужно, чтобы вся система работала на общий результат.

– Ярослав Озолин и Никита Хоружев – примеры удачного использования местной молодёжи?

– Хоружев уже полноценный игрок основы, им интересуются многие команды КХЛ. Его мы не просто подключаем к основе, рассматриваем как одного из лидеров команды. Расчёт серьёзный. Ждём дальнейшего прогресса, главное, чтобы не было «синдрома второго сезона». Нужно не останавливаться в работе, стремиться к большему. Приложим все усилия для его развития. Озолина также хорошо знаем, видели, на что он способен, в конце сезона играл очень достойно. Шанс ему предоставлен будет точно.

– Ситуативно в прошлом сезоне выходил Жоэ-Кристоф Муиссу. Есть ещё интересные ребята в МХЛ?

– Кондрат Решетников, Кристоф Миуссу, ещё есть несколько ребят, потенциально готовых к КХЛ уже сейчас. Поэтому и хочу прилететь раньше, посмотреть на них после отпуска, кто в какой форме. Нужен живой взгляд на игроков, а не нарезки видео. В любом случае у всех хоккеистов в системе при мне будет шанс заиграть в первой команде. Нужны как минимум лимитчики, а если молодые ещё и обыгрывают в честной конкуренции опытных хоккеистов, то тем более им нужно давать дорогу.

«В каком-то смысле все стараются играть в атаку. Если ты владеешь шайбой – атакуешь»

– Как активно вы подключаетесь к трансферной работе? На связи с руководством клуба?

– Постоянно на связи и с Игорем Ларионовым, и Антоном Марчинским. Все возможные приобретения согласовываются со мной, я, в свою очередь, советуюсь со своим штабом, стараюсь не принимать решения единолично, слушаю мнение всех. Серьёзно доверяю помощникам. Но сейчас начало июня, только завершился сезон, истекли контракты, поэтому конкретики по трансферам мало. В сфере интересов есть ребята из ВХЛ, лидеры прошлого сезона.

Смотрим и ребят из КХЛ, возможно, тех, кто хотел сменить обстановку, у кого заканчиваются прежние соглашения. Нужно заполнить несколько позиций, найти двух-трёх защитников, трёх-четырёх нападающих. Точно нужны центральный нападающий и несколько крайних. Ищем быстрых, агрессивных, техничных, но, с другой стороны, все тренеры лиги таких ребят ищут, они всем нужны. Ищу хоккеистов, которые будут соответствовать тому стилю, в котором мы с коллегами привыкли работать.

– Вы запомнились как тренер, придерживающийся атакующего стиля, если вспомнить тот же «Химик» при вас. «Нефтехимик» также будет играть активно впереди?

– Мы стараемся играть в атаку, но в каком-то смысле все стараются играть в атаку. Если ты владеешь шайбой, то, естественно, атакуешь. Если шайба у соперника – защищайся. Вся разница в тактических действиях при игре без шайбы. Есть команды, которые стараются как можно быстрее вернуть контроль, кто-то уже, наоборот, комфортно чувствует себя без шайбы. А если шайба у тебя – ты атакуешь, нет таких команд, которые, владея шайбой, не атакуют. И все команды хотят атаковать. Вопрос возможностей. Я тоже не планирую бесшабашно атаковать, совсем забывая про оборону.

Стараемся искать баланс между атакой и обороной, я хочу строить гибкую команду, чтобы была возможность перестраиваться, исходя из ситуации на площадке, счёта и физического состояния ребят. Будем работать в этом направлении, чтобы ребята могли и в атаку сыграть, если нужно, и агрессивно в чужой зоне действовали, а когда нужно, могли потерпеть.

– Допустим, есть две крайности – «Локомотив» при Никитине и «Северсталь» Козырева. Что вам ближе?

– «Локомотив» победил заслуженно, давайте начнём с этого. Команда несколько лет шла к этому успеху. И тренер не заставлял команду обороняться. Он выставляет строгое игровое задание, требует от игроков выполнения его установок. Игорь Валерьевич не ставит «автобус», как многие говорят, не запрещает атаковать, не говорит ждать в своей зоне. Он только лишь требует от каждого полностью включаться в игру, всей пятёркой, пока они на льду – полностью в игре. И в атаке, и в обороне. Отдал? Должен быть тут же готов к приёму, передаче. Потеря? Все назад по позициям. Включаться в борьбу за отбор.

Недопустимо выключаться. Ты должен всегда быть полезен, нельзя проигрывать единоборства, а если уже проиграл, то хотя бы вымотать в этой борьбе должен так, чтобы у соперника ни сил, ни желания обострять не было. «Локомотив» возвёл это в абсолют, они полностью отдавали себя на площадке – что в атаке, что в обороне. В то же время стиль «Северстали» мне импонирует, отличное движение, взаимодействие, большое количество передач, в связи с чем создаётся много моментов, игра приносит удовольствие зрителям. Сумма этих двух стилей – то, что я хотел бы видеть в исполнении своей команды.

Игорь Никитин – лучший тренер КХЛ в сезоне-2024/2025 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Модель «Локомотива» – это тот самый «золотой» чемпионский баланс между атакой и обороной?

– Они прежде всего стараются выполнить тренерское задание, в каждом моменте работают по максимуму. Не давать ничего создать у своих ворот, а впереди мастеров хватает, есть кому создать момент. И в «Северстали», и в «Спартаке» наверняка требуют от своих хоккеистов того же, только пока до конца не получается выстроить собственную систему. Поэтому и результат у этих команд не такой впечатляющий.

Почему говорят, что команда строится не один год? Нужно время, чтобы в том числе достучаться до игроков, объяснить, что нужно работать на всех участках площадки. Даже те игроки, которые находятся на скамейке, всё равно должны быть включены в игру, давать энергию тем, кто сейчас на льду. «Локомотиву» это удалось, поэтому мы и видим уверенную победу от них.

– Вам импонирует система Никитина, хотели бы видеть подобные качества от «Нефтехимика»?

– Обязательно. Все тренеры этого хотят, просто у кого-то лучше получается донести свои идеи, построить систему, у кого-то — хуже. Нельзя сказать, что «Локомотив» играет незрелищно. Они просто не дают противнику играть зрелищно, поскольку полностью отрабатывают каждый момент, стараются не проигрывать единоборства.

Вот и складывается впечатление, что игра незрелищная, поскольку у одних ворот моменты создаются, а у других — моментов практически нет. От этого идёт ощущение «закрытого» хоккея. А когда команды играют немного бесшабашно, атака в одну сторону – двое против двух, в обратную – трое на одного, там – на пустые ворота, здесь – вот и эмоции, адреналин. Болельщикам это нравится, да и я сам за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0. Но для того чтобы достичь цели, каждый игрок должен выложиться полностью и каждую секунду отработать, демонстрируя самоотдачу.

Чемпионский состав «Локомотива» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Поговорили с руководством – первые два месяца нужно потерпеть, могут быть проблемы»

– С «Нефтехимиком» вы нацелены на работу вдолгую или можно ждать результат здесь и сейчас?

– Когда я заходил в новые команды, первые два-три месяца не получалось выстроить ту игру, которую хотел видеть со своим тренерским штабом. Есть определённые особенности тренировочного процесса, к которым игроки сначала могут быть не готовы. Всегда много ребят, с которыми я раньше не работал, которым не знакомы мои методики. Те, кто пересекался со мной, уже примерно знают, чего ожидать, тут проще найти контакт.

Остальные испытывают дискомфорт даже не в физическом плане, а в ментальном. Тренировки рассчитаны на игровые моменты, где важно включить смекалку, поработать головой. Выполнять какие-то определённые задания и не забывать про них по ходу игры.

Должны быть какие-то базовые принципы, которых мы придерживаемся. Не так, чтобы монотонно работать, а прорабатывать различные игровые ситуации и прокручивать их у себя в голове. И в первое время игрокам трудно перестраиваться, отсюда и провалы в результатах. Так у нас было в Петербурге с «Динамо», когда на турнире Пучкова проиграли все игры, воскресенскому «Химику» – и вовсе 1:9. Хотя по большому счёту по игре не уступили, просто «Химик» реализовал все свои моменты, а мы свои – нет. У кого-то в такой момент могут возникнуть опасения касательно того, что происходит с командой, но на самом деле ничего страшного. Команда привыкает к новой модели игры, которую мы нарабатывали с ними.

– Сколько нужно времени на такую адаптацию?

– Всё по-разному. Когда восприятие доходит до определённого уровня автоматизма, сразу виден заметный прогресс, начиная с третьего месяца работы можно оценивать результат. Многое зависит и от квалификации игроков, посмотрим, как всё сложится в «Нефтехимике». Здесь у нас уже команда КХЛ, помню, когда я заходил в «Спартак», мы сразу начали с серии побед, а затем, наоборот, случился провал.

Я бы это не связывал напрямую, то была середина сезона, так что в любом случае это другая история. Посмотрим, как быстро примут новую модель игроки «Нефтехимика», но нужно быть готовым к тому, что на предсезонных турнирах и в самом начале регулярного чемпионата могут возникнуть проблемы, случиться неудачные отрезки. Мы переговорили на этот счёт с руководством, первые два месяца нужно потерпеть.

– Задача у «Нефтехимика» прежняя – борьба за попадание в плей-офф? Или попробуете замахнуться на что-то большее?

– Естественно, мы хотим чего-то большего, вам любой тренер, особенно когда только начинает работать с клубом, скажет, что хочет достичь максимального результата. Мы будем делать всё для того, чтобы постараться не просто попасть в плей-офф, а именно пройти по сетке Кубка Гагарина далеко. Настолько далеко, насколько получится, дальше загадывать трудно.

«Нефтехимик» против СКА Фото: hcnh.ru

– Леонид Тамбиев перед стартом плей-офф заявил, что претендует с «Адмиралом» на Кубок Гагарина. Это верный подход?

– Абсолютно. Иначе зачем играть? Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, нужно играть на победу.

«Негатива ни к кому не испытываю, со всеми расстался на доброй ноте»

– Вы уже появлялись в КХЛ, когда экстренно возглавили «Спартак», однако быстро вернулись в «Химик». Что пошло не так?

– Когда меня приглашали в «Спартак» из фарм-клуба, ещё во время переговоров возникло условие, при котором в случае неудачи терять связь никто не хотел. Была мысль остаться в системе «Спартака», то есть вернуться в «Химик».

Я поддержал такую идею, и, когда результаты первой команды перестали удовлетворять руководство, где-то им, конечно, не хватило терпения, но так или иначе – решили, что для КХЛ я ещё пока не готов. Но моя работа в ВХЛ всех устраивала, и я вновь стал тренировать в Воскресенске, в итоге в тот год мы стали чемпионами. Я хоть и сожалел насчёт того, как закончился мой первый тренерский опыт в КХЛ, самому возвращению в «Химик» был рад. Мы вместе строили эту команду, любил её и рад, что привёл к титулу.

– То есть в каком-то плане всё сложилось для вас даже лучше?

– От добра добра не ищут. Всё, что ни делается, к лучшему.

– Какие для себя выучили уроки? Чему вас научил опыт работы со «Спартаком», какие ошибки заранее можете предвидеть, заходя в «Нефтехимик»?

– Важный урок – постарался максимально вводить в клуб своих помощников. Не скажу, что у меня были какие-то проблемы в коммуникации с тренерами «Спартака», но в любом случае, когда к людям, которые давно в клубе, приходит человек со стороны и тут же становится главным, он вносит какие-то идеи, у всех есть свои взгляды. Сразу скажу, конфликтов прямых не было, всё в порядке. Однако какое-то напряжение ощущалось. Гораздо комфортнее работать с теми, кого уже давно знаешь, когда приходишь на работу с удовольствием, когда у вас отличные отношения и на работе, и за её пределами. Сложностей в общении не было, но были разные представления о хоккее, о жизни.

Игорь Гришин во главе тренерского штаба «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А если брать именно хоккейные тонкости, что для себя отметили?

– Касаемо самой игры, вновь понял для себя общие вещи. Нужен стабильный состав, важно стараться поддерживать стабильные тройки. Мы искали агрессивного, забивного нападающего, но не получилось, взяли защитника. Хорошего, классного, однако это было не то, что нам необходимо. Мы много играли в атаке, создавали много моментов, а вот уровень исполнения подводил. Искали забивных нападающих, которых не хватало, многое держалось на Хохлачёве, это всё тоже сказалось на результате.

Сейчас мы в полном доверии с руководством клуба, постоянно общаемся, так что все игроки, которые рассматриваются в качестве потенциальных новичков, обговариваются с тренерским штабом. Мы сразу приглашаем тех, кто подходит под наше видение игры. Здорово, что мы можем влиять на формирование команды, это важно.

– У вас будут персональные противостояния в КХЛ? Например, со «Спартаком», откуда вы ушли, или с «Торпедо», где главным тренером будет Исаков из ВХЛ, которому уступили в полуфинале? Особый настрой на «Динамо»?

– Игра есть игра, в любом матче хочется победить. Какого-то негатива ни к кому не испытываю, со всеми расставался на доброй ноте, нет принципиального соперничества. Будем готовиться к каждому матчу как к последнему, выдавать свой максимум.

Игорь Гришин в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Разговоры, что в ВХЛ побеждали команды с десантом из КХЛ, в пользу бедных»

– Как оцените для себя опыт работы в «Динамо» из Санкт-Петербурга? Что не получилось?

– Замечательная команда собралась, да и выступили, как мне кажется, мы достойно. И в регулярном чемпионате заняли второе место, и в плей-офф далеко зашли. К сожалению, седьмой матч полуфинала нам не удался, хотя серия была очень напряжённая, четыре игры из семи закончились в овертайме. Абсолютно равный хоккей, а в седьмой игре просто так сложилось, так бывает, это спорт… Возможно, не угадали с составом, всякое бывает. Однако сезон, я считаю, пусть был не идеальным, не на пятёрку, но на твёрдую четвёрку с плюсом.

Были и кадровые проблемы, понятное дело, что у нас были несколько ограниченные возможности по формированию команды, однако в любом случае состав новый, в первые пару месяцев притирались друг к другу. В процессе было видно, кто соответствует нашим задачам и требованиям, кто нет. Также и челябинский «Трактор» по ходу сезона менял множество хоккеистов, «Авангард» обновился практически целиком. Когда в команду приходит новый тренер, поначалу кажется, что тебя всё устраивает по комплектованию состава, но затем в процессе выясняется, что кто-то выпадает, растерял форму, не показывает той игры, на которую ты рассчитывал. Не получилось сделать точечные усиления в дедлайн.

– Кого конкретно вам не хватило, хоккеистов какого плана?

– Нам нужно было найти одного-двух забивных игроков. У нас лучший снайпер команды забросил всего 16 шайб за всю регулярку, в то время как в других командах лидеры больше 30 голов забивали. Большая разница, поэтому мы искали как раз тех, кто сможет реализовать голевой момент. Но обмены не удались, купить никого не получилось, остались без важного усиления. Всё, что могли с этим составом сделать, мы сделали. При удачном стечении обстоятельств могли выйти и в финал, однако не вышло.

– Чемпионом в ВХЛ в первый же год своего существования стало «Торпедо-Горький», при этом многие обсуждают особенности регламента лиги, когда в решающей стадии плей-офф на первый план выходят игроки из КХЛ. Насколько это честно по отношению к другим клубам?

– Я работал как в самостоятельной команде, так и в фарм-клубе «Спартака». И помню, как люди обсуждали нашу победу с «Химиком» в том духе, что у нас якобы почти половина состава была из «Спартака». Только в предыдущем сезоне в «Химик» спускали ещё больше игроков из первой команды, более квалифицированных, однако результат команда показать не смогла – вылетела в четвертьфинале. Часто можно услышать мнение, что в ВХЛ побеждают те клубы, в которые спустили больше всего ребят из КХЛ. Только в реальности это далеко не всегда работает.

В наш чемпионский год назвать полноценным хоккеистом КХЛ можно было разве что Илью Талалуева. Остальные, например, Матвей Заседа, Герман Рубцов, Фёдор Свечков — они все начинали в «Химике», всю первую половину сезона провели в Воскресенске. Заседа через два месяца своей игрой заслужил приглашение в «Спартак» и дальше играл в Москве, но изначально он был игроком «Химика». Многие ребята играли в «Химике» до тех пор, пока я не перешёл в «Спартак». Когда переехал в Москву, им дал шанс проявить себя в КХЛ.

Фёдор Свечков в «Спартаке» Фото: photo.khl.ru

Пять-шесть человек дебютировали в первой команде только с моим появлением на тренерском мостике. Соответственно, когда я вернулся в «Химик», они спустились вниз вместе со мной. То же самое можно сказать и про финалистов этого сезона, про «Торпедо-Горький» и «Химик». У них команды усилились игроками, которые освободились после вылета первой команды из плей-офф Кубка Гагарина.

– Но ведь это вносит в расклады по сезону дисбаланс, разве не так?

– Кого-то это не устраивает, но те команды, которые возмущаются таким положением вещей, у кого нет прямой связи с клубами КХЛ – это топовые команды для Высшей лиги. У них хороший бюджет, они хорошо комплектуются как до сезона, так и по его ходу. Приглашают хоккеистов на хорошую зарплату, у них играют очень высокого уровня по меркам ВХЛ ребята. И слышать от тренеров этих команд, что их обыграл «Спартак»… Это несправедливо. У «Химика» были матчи, когда команда играла составом из 18 человек, когда защитники играли в атаке и наоборот – это обратная сторона ситуации, что у тебя есть система с разными лигами. Однако они всё равно сохраняли лидирующие позиции в регулярном чемпионате.

В плей-офф к ним спустились хоккеисты из КХЛ, но те, кто имел на это право, это ребята с двусторонними контрактами. Всё по регламенту, есть определённые условия по переводу в ВХЛ. Так что возмущаться грандам ВХЛ не стоит, наоборот, здорово, что уровень в том числе и ВХЛ повышается, для зрителя это точно большой плюс. Надо учиться противостоять таким командам. Мы не смогли обыграть «Торпедо-Горький», однако я не буду говорить, что причина в игроках из КХЛ. Если они помогли – ради бога. Но они принадлежат одной системе, всё в порядке.

– Самый очевидный пример – Богдан Конюшков. Когда в ВХЛ отправляют капитана первой команды, не сыгравшего в регулярном сезоне ни одной игры в «вышке», это вызывает вопросы… И в плей-офф в матчах за «Торпедо-Горький» его роль была ощутима.

– Конечно, Богдан выделялся на площадке, но в первых матчах ребятам из КХЛ в ВХЛ было непросто. В ВХЛ немного другой хоккей, другие партнёры. Когда ты играл в тройке, где уверен в своих партнёрах, можешь сыграть в быстрый пас с ними, отдать на неудобную позицию, получить обратную передачу, а здесь приходится играть вместе с ребятами уровнем чуть проще, которые не готовы к такому интуитивному быстрому хоккею, нужно перестраиваться, и на это нужно время. Из-за этого и твой уровень мастерства уже сходит на нет частично, всё-таки хоккей – игра коллективная, один игрок, каким бы ни был он талантливым, в одиночку результат не сделает.

Это лыжник может бежать, отвечая только за себя, у нас не так. Понятно, что со временем все подстраиваются, где-то и партнёры подтягиваются следом за новыми лидерами из КХЛ, тренеры находят более удачные сочетания, понимая способности тех или иных хоккеистов. Опять же, представьте, каково тренеру в тот момент, когда приходит усиление из КХЛ – всем ведь ещё нужно найти место в составе! Не ломать, что уже работает, починить, что не работало… Бывает, что сделаешь только хуже.

Богдан Конюшков Фото: photo.khl.ru

– На ваш взгляд, в случае с «Торпедо-Горький» до десанта из КХЛ и после мы не видели две разные команды?

– Конюшков был фактором для «Торпедо-Горький», но нельзя сказать, что он обыгрывал всех в одиночку. В Высшей лиге много достойных хоккеистов, серьёзных команд. На предсезонке команды КХЛ играют против команд из ВХЛ. Понятное дело, мотивация спорная, составы неоптимальные, однако подавляющего преимущества не видно. Ничего страшного – в случае чего хоккеист мог же и отказаться, сослаться на усталость, тяжёлый сезон. Не думаю, что кто-то заставлял Конюшкова играть за «Торпедо-Горький», возможно, он даже и сам проявил инициативу. Ребята из «Спартака» сами предложили помочь «Химику» после вылета от «Салавата Юлаева». Хотели продлить свой сезон, побороться за трофей, почему нет? Лига хорошая, выиграть почётно и статусно. Стать чемпионом страны.

Вот смотрите, на чемпионат мира приезжает сборная Канады – с Кросби, Маккинноном. Биннингтон в воротах. Но проигрывает в четвертьфинале Дании. Хорошая параллель, средний уровень сборной Дании примерно сопоставим с ВХЛ. Однако они забирают игру у лучших хоккеистов мира. Понятное дело, что это один матч, в серии до четырёх побед они бы не выиграли. Тем не менее это показатель того, как порядок бьёт класс, когда мотивированный коллектив побеждает очевидного фаворита. Разговоры, что побеждали те, у кого больше хоккеистов из КХЛ, честно говоря, в пользу бедных. Поиск отмазок.

«Петербург достоин двух команд в ВХЛ, у «Динамо» есть свой зритель»

– Так как ВХЛ получил статус чемпионата России, появилась идея проводить матч за Суперкубок страны между победителями ВХЛ и КХЛ. В этом есть смысл?

– Почему бы и нет? В одном матче может случиться всё что угодно. Почему, например, Кубок Канады стали проводить до двух побед? Многое поменял финальный матч 1981 года, когда советская сборная победила 8:1. После этого канадцы поменяли формат, одна игра не показатель. А вот выдать две победы – уже нужно иметь определённый уровень мастерства, подготовки. Это исключает случайности, поэтому в плей-офф и играют до четырёх побед.

В Канаде в хоккей играют больше 100 лет, они понимают, как выявить сильнейшего. Поэтому такой Суперкубок, конечно, будет весьма условным, лучшего он не выявит. Тем не менее подавляющего преимущества у команды КХЛ не будет, с учётом мотивации шансы будут близки к равным.

– К вопросу о случайностях в одном конкретном матче, 0:5 в седьмой игре полуфинала в «Юбилейном» – это психология?

– Неудачный матч. Всё пошло не по плану с самого начала. Соперник быстро забросил две шайбы, мы попытались вернуться в игру, перестроиться. Во втором периоде имели игровое преимущество, у нас были моменты, чтобы забросить хотя бы одну, тогда игра наверняка приняла бы другую форму. Но, опять же, не нашлось снайпера, который реализовал бы эти моменты. Не хватило хладнокровия.

Перешли на открытый стиль, нечего было терять, нарвались на ошибки – пропустили ещё одну. Четвёртая была в пустые после смены вратаря, а пятая уже мало что меняла — в самой концовке нам ещё одну забили. Настрой был серьёзный, в раздевалке была потом тяжёлая обстановка. Не буду говорить, что нам не повезло, везёт тому, кто везёт. «Торпедо-Горький» оказалось сильнее нас в тот конкретный момент и победило по делу.

– Питерское «Динамо» часто выделяют как организацию – систему клуба, условия тренировок, работу академии, по многим параметрам это уровень КХЛ. Насколько вы видите у клуба потенциал для повышения в классе? Тем более в Санкт-Петербурге теперь есть свободный ледовый дворец.

– Соглашусь с этим, в спортивном и организационном плане у клуба есть все возможности для того, чтобы играть в КХЛ. Когда смотришь на то, как работает школа, как играют обе молодёжные команды, как выступает первая команда – всё здорово. Возможно, не хватает общего бюджета, учитывая ситуацию в стране, возможностей спонсора, для КХЛ нужны траты на другом уровне, и обеспечить их сейчас клубу не могут. А так даже по подбору игроков, если точечно усилиться, необязательно даже менять половину команды – если поглядеть на прошлый сезон, вполне можно собрать боевой коллектив с прицелом на плей-офф. Виден профессиональный подход во всём, во всех службах, не везде даже и в КХЛ можно встретить такую чётко выстроенную работу.

Будем надеяться, что ситуация изменится, потому что разговоры об этом идут давно, город достоин двух команд. Хоккей в Санкт-Петербурге любят, свои болельщики у «Динамо» есть. И «Юбилейный» мы собирали, и в «Ледовом дворце» зрители будут. Понятное дело, что СКА – флагман, там проводят огромную маркетинговую работу, заполняют огромную арену на 20 с лишним тысяч, сам был не раз свидетелем. Но и у нас был свой зритель, в финале мы ждали аншлаги, даже по ходу регулярного чемпионата собирали по 3,5-4 тысячи болельщиков. С переходом в КХЛ база болельщиков увеличилась бы кратно.

Игорь Гришин в петербургском «Динамо» Фото: dynamo-spb.com

– С «Динамо» разошлись на позитивной ноте? В клубе отнеслись с пониманием к вашему решению?

– Разумеется. Мы всё-таки связаны были с московским «Динамо», так что разговаривали общей системой, со всеми поговорили в деловом, позитивном ключе. Друг друга поблагодарили, они меня – за работу, я их – за поддержку и доверие. Пожелали мне удачи, все понимают, что работа в КХЛ – это отличный шанс, новый вызов. Им нужно пользоваться.