В Словакии пересмотрели позицию по России. Возможно ли вернуть её клубы в КХЛ?

Мы часто говорим о том, что российскому хоккею в ближайшее время не на что рассчитывать в контексте возвращения на международную арену. И говорим не зря — уж очень сильны в этом виде спорта позиции тех стран, которые максимально радикально настроены по отношению к России. Причём сильны настолько, что перечить им не берутся даже относительно лояльные североамериканцы. И если какие-то из этих хоккейных наций настаивают на возвращении России исключительно после стабилизации геополитической ситуации, то некоторые и вовсе призывают продлить бан России ещё на несколько лет даже после осуществления вышеназванного условия. Однако, даже несмотря на столь твёрдую и несокрушимую общую позицию европейцев, в отдельных местах этого континента начинает набирать обороты положительная для российского спорта динамика.

Дело не в любви к русским. Там просто любят хоккей

Я говорю в первую очередь о Словакии. В отличие от тех же скандинавов, в этой стране изначально, с 2022 года, существовал некий раскол в обществе в отношении позиции по российскому спорту. Если финны, шведы и по большей части чехи после 24 февраля 2022 года массово покинули КХЛ, то процент словацких игроков в лиге практически не изменился. С другой стороны, эти парни столкнулись на родине с запретом на выступления за национальную команду.

Точнее, дело было так: понимая важность представителей КХЛ для национальной команды, Федерация хоккея Словакии была против того, чтобы наложить на них бан. Особенно после Олимпиады-2022 в Пекине, на которой словаки довольно неожиданно взяли бронзу, в чём большая заслуга принадлежала именно кэхаэловцам Патрику Рыбару и Михалу Чайковски. Однако жёсткий ультиматум федерации поставили министерство спорта Словакии и многочисленные спонсоры, пригрозив прекращением финансирования в случае лояльной позиции в отношении хоккеистов из КХЛ. Абсолютно понятно, что для организации это было бы фатально, и пойти наперекор она попросту не смогла. Но, даже несмотря на этот ультиматум, словацкие игроки предпочли остаться в лиге.

Однако всё изменилось в 2024 году, когда новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей речи в парламенте высказался против изоляции российских и белорусских хоккеистов, а также раскритиковал скандальную ситуацию с голкипером Юлиусом Гудачеком, которого додумались отчислить из чешского «Кладно» спустя два дня после подписания контракта из-за его выступлений за «Барыс»:

«Мне жаль, что такое произошло с известным спортсменом. Я принципиально против такого обращения и никогда не стал бы вовлекать спортсмена в грязные политические игры. Пан Гудачек, я прошу у вас прощения.

Бан России на международной арене? Это опасная политика только одного мнения, я её отвергаю. Ценность медалей заметно снижается, если лучшие спортсмены, многие из которых представляют Россию и Беларусь, не могут принимать участия в международных турнирах».

Фицо поддержал тогда ещё глава парламента Словакии, а ныне — президент страны Петер Пеллегрини, в своём видеообращении призвавший местную федерацию хоккея пересмотреть позицию по игрокам КХЛ:

«Приближается чемпионат мира по хоккею, и в нашей стране начались бессмысленные разговоры по поводу того, что игроки, выступающие в КХЛ, то есть в российской хоккейной лиге, не должны представлять сборную. Ещё раз упоминаются конкретные имена. Поэтому я призываю Федерацию хоккея Словакии тщательно обдумать свою позицию и не спешить с принятием решения, которое под бессмысленным давлением со стороны оппозиционных партий лишит этих хоккеистов возможности представлять нашу страну».

Словак Михал Чайковски в «Спартаке» Фото: Валерия Калугина/ТАСС

Смена риторики абсолютно понятна. Словакия является в высшей степени хоккейной страной, которая периодически добирается до медалей на отдельных турнирах, однако её кадровый ресурс в мировом хоккее уступает остальным топ-сборным Европы. Словаков не так много в НХЛ (в сезоне-2024/2025 было всего восемь), а игроки местной лиги по большей части не готовы брать на себя ключевые роли на крупных международных соревнованиях. Абсолютно логично, что в этой стране просто не могут позволить себе игнорировать кэхаэловское представительство. Тем более что, повторюсь, в отличие от шведского или финского, оно не сильно уменьшилось (в минувшем сезоне в лиге было пять словаков, причём двое — Мартин Гернат и Рихард Паник — стали важными звеньями чемпионского «Локомотива»). А словацкие чиновники банально не хотят провального выступления на крупных форумах, и потом быть «козлами отпущения» из-за невызова в сборную людей лишь за факт их выступлений в России.

Тенденция продолжала набирать обороты, и вскоре с заявлением выступила уже экс-депутат парламента Словакии Романа Табак, которая резонно отметила бессмысленность санкций в отношении словацких игроков КХЛ при отсутствии таковых в отношении россиян в НХЛ:

«Если Овечкин и Малкин могут играть в НХЛ, то наши хоккеисты из КХЛ смогут выступать за сборную Словакии на чемпионате мира. Американцы не вводят санкции в отношении российских игроков, а мы, словаки, хотим ввести санкции в отношении наших хоккеистов из КХЛ?» — сказала Табак Pravda.sk.

Дальше – больше, и вскоре мы уже услышали словацкий голос из самой КХЛ. Нападающий «Северстали» Адам Лишка в январе 2025-го выступил за возвращение России на турниры под эгидой ИИХФ:

«По качеству хоккея Россия должна играть на международном уровне — у неё всегда собирается хорошая команда, много отличных игроков из КХЛ и НХЛ, сборная всегда бьётся за медали. Решение не за мной, за другими людьми. Без России сборной Словакии немного проще попадать в плей-офф на международных турнирах, но было бы интересно опять играть с российской командой. Не знаю, вернут ли россиян на международный уровень в 2025 году. Если бы решение принимали люди из Словакии, то это было бы одно, а тут выбирают люди из других стран», — сказал Лишка в интервью «РИА Новости».

Игрок «Северстали» Адам Лишка Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Хорошо, возможно, те словаки, кто выступает в КХЛ, и не могут выражать иное мнение. Но позиция, озвученная в мае этого года вице-спикером парламента Словакии Тибором Гашпаром, поистине беспрецедентна по нынешним временам — политик призвал не только вернуть российских спортсменов, но и позволить им выступать под национальным флагом. Ну и вишенка на торте: в своей речи Гашпар даже применил слово «русофобия», столь отрицаемое сегодня на Западе.

«Я уже долгое время выступаю с критикой того, что российским спортсменам на международных играх приходится выступать под флагом какой-либо третьей страны, но не России. Хочется верить, что всё это закончится, потому что эта ненависть между людьми и, в частности, русофобия становятся сильнее», — сказал Гашпар в интервью ТАСС.

Что вообще происходит?

Мы не будем вникать в политические проволочки. У каждого человека может быть своё мнение о происходящем в мировой политике. Но мы на спортивном сайте и в контексте спорта можем просто констатировать факт: Словакия, изначально подчинившаяся общему европейскому антироссийскому тренду, развернулась по отношению к России на 180 градусов.

Причины подобных метаморфоз нам тоже не особо интересны, хотя кое-что на эту тему отмечено выше. Руководствоваться предлагаю лишь тем фактом, что, если в Словакии приняли такую линию поведения, значит у неё на это есть основания. Всё же это серьёзная европейская страна.

Что это значит для российского хоккея?

Честно говоря, пока мало что. Одна не самая большая страны вряд ли способна пошатнуть общую радикальную позицию европейских хоккейных держав в отношении россиян и белорусов. Разумеется, это можно рассматривать как первый шаг на пути к нормализации отношений хотя бы с некоторой частью хоккейной Европы. В конце концов, если позиция Словакии абсолютно точно никак не повлияет на мнение скандинавских стран, то в братской ей Чехии некие колебания мнений после этого, возможно, начнутся. Но всё же для возвращения России в мировую хоккейную семью этого пока слишком мало.

Однако при этом абсолютно очевидно, что в российском хоккее просто обязаны отреагировать должным образом на набирающую обороты лояльность по отношению к себе со стороны словацких коллег и политиков. И дело не в том, что кто-то должен благодарить кого-то за его позицию, просто если устанавливаются положительные связи, то их необходимо развивать и превращать в сотрудничество. И наилучшим решением было бы рассмотрение возможности возвращения клубов из Словакии в КХЛ.

Почему это может сработать?

1. В Словакии перестали бояться за свою репутацию

В этой стране прекрасно понимали, какую реакцию вызовут все их положительные высказывания о России, количество которых беспрецедентно для сегодняшнего дня, однако все вышеназванные словацкие персоны сознательно шли на это, не обращая внимание ни на какую критику.

2. В словацком хоккее полностью осознали значимость России для его развития

По высказываниям, приведённым выше, нетрудно заметить, что словаки приняли решение не отрубать себе руку назло другим, то есть не действовать в ущерб своему хоккею и своим же игрокам. КХЛ всегда являлась важнейшей площадкой для совершенствования и повышения конкурентоспособности словацких хоккеистов, и этот факт в ближайшие годы точно не потеряет актуальность, что прекрасно понимают и в самой восточноевропейской стране.

3. Возможность создания базового клуба для сборной Словакии

Этот пункт вытекает из предыдущего. Если в Словакии на первое место ставят развитие собственного хоккея, а не желание кому-то что-то запретить, то наличие клуба в КХЛ — это именно то, что стране в обозримом будущем очень бы пригодилось. К сожалению, нынешний уровень словацкой Экстралиги не способствует массовому прогрессу местных хоккеистов. Согласитесь, играть на регулярной основе с «Михаловце», «Жилиной» или «Новы Замки», при всём к ним уважении, это одно, а с «Металлургом», СКА и «Локомотивом» — совсем другое. И абсолютно логично, что в случае присоединения к КХЛ условного «Слована», или «Кошице», в этот клуб будут отбираться наиболее качественные местные хоккеисты, что будет означать создание базового клуба для той части сборной Словакии, которая будет формироваться из игроков, не выступающих в НХЛ и в богатых клубах КХЛ. Скажем так, это будет базовый клуб для нижних звеньев сборной.

«Слован» в КХЛ Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

4. В Словакии не боятся санкций со стороны ИИХФ

Хоккей — это не футбол, в который играет весь мир. Количество хоккейных стран, претендующих на медали международных турниров, можно пересчитать по пальцам. И ИИХФ уже пошла в 2022 году на беспрецедентный для данного вида спорта шаг, отстранив сразу две хоккейные державы — Россию и Беларусь. В Словакии прекрасно понимают, что в случае отстранения или каких-то иных санкций в отношении третьей этот вид спорта можно будет закрывать. Осознавая, что подобным решением глава ИИХФ Люк Тардиф просто нажмёт на кнопку самоуничтожения, словаки чувствуют себя абсолютно спокойно в своих высказываниях в поддержку российских спортсменов. Ведь весь свой лимит на санкции хоккей уже точно исчерпал.

5. Возвращение в КХЛ не исключали и в самой Словакии

Словакия не чужая для КХЛ страна. С 2012 по 2018 год в сильнейшей лиге Европы её представлял братиславский «Слован», а первым словацким клубом, присоединившимся к КХЛ, стал попрадский «Лев» в сезоне-2011/2012. Более того, Словакия стала первой непостсоветской страной, флаг которой появился на аренах нашей лиги.

В 2018 году «Слован» покинул КХЛ из-за финансовых трудностей, однако его возвращение в лигу не исключали. Об этом говорил действующий генеральный менеджер братиславцев Марош Крайч в 2020 году. Более того, перед стартом сезона-2020/2021 «Слован» нашёл нового спонсора и тогда не смог вернуться в КХЛ из-за долгов, однако кто знает, что было бы уже в следующем сезоне, если бы не события февраля 2022 года.

Почему это может не сработать?

1. Раскол в словацком обществе

Мы уже поговорили о лояльных высказываниях в отношении российских спортсменов со стороны официальных лиц Словакии, но нужно признать, что есть политики, а есть народ. Глупо и наивно предполагать, что в нынешние времена в этой стране, располагающейся в сердце Европы, нет определённых слоёв населения, радикально настроенных по отношению к России. И очень многое будет зависеть от того, насколько весомым окажется их влияние, а также от того, насколько далеко они готовы пойти в своём нежелании иметь дела с Россией. Не исключён вариант с теми же бойкотами домашних матчей КХЛ в случае присоединения к ней словацкого клуба или, например, отказ частных спонсоров поддерживать эту команду.

2. Финансовый фактор

Один из рисков, относящихся к данному фактору, уже обозначен выше. Для европейских команд участие в лиге, простирающейся от Минска до Владивостока, – дорогое удовольствие, а в нынешние кризисные времена и подавно. Это означает, что если КХЛ всё же захочет во что бы то ни стало вернуть словацкое представительство, то, скорее всего, потребуются в том числе и российские инвестиции. Но возможно ли это в тот момент, когда из-за финансовых неурядиц на грани снятия оказался «Витязь», когда буквально на глазах «Салават Юлаев» теряет статус топ-клуба, а бюджет даже самого влиятельного клуба лиги — СКА — собираются сокращать вдвое?

Очень большие сомнения, однако исключать нельзя ничего. Ход с приглашением зарубежного клуба, да ещё и из европейской хоккейной страны был бы сильным политическим шагом, и с точки зрения руководства российского хоккея это, возможно, будет гораздо более заманчивым шагом, чем спасение того же «Витязь», как бы кто к этому ни относился.

3. Трудности с логистикой

На данный момент между Россией и Словакией нет прямого авиасообщения, с чартерами тоже ситуация непонятная. Иными словами, на каждую выездную серию условный «Слован» будет добираться с лишней пересадкой, а то и с двумя. По количеству часов в воздухе за сезон словацкий клуб превзойдёт даже «Амур» и «Адмирал». И какой после такого может быть хоккей?

А нам самим это нужно?

Вне всяких сомнений. С тех пор как европейские клубы стали постепенно покидать КХЛ, весь смысл из слова «континентальная» испарился. В какой-то момент в хоккейном медиапространстве слышались призывы отойти от экспансионных намерений (не от хорошей жизни, разумеется) и возродить Суперлигу. Однако хода этим инициативам не дали, а раз уж лига хочет оставаться континентальной, то её зарубежное представительство точно не должно ограничиваться Беларусью, Казахстаном и не совсем понятным совместным российско-китайским проектом.

Однако главное преимущество от присутствия в лиге европейских команд заключается в том, что они привносят в лигу стилистическое разнообразие. После ухода из КХЛ таких команд, как «Слован», «Йокерит», «Лев» или рижское «Динамо», хоккей в лиге стал максимально однообразным. Определённые различия между командами, конечно, есть, но вы сможете визуально отличить игру «Нефтехимика» от игры «Витязя»? Или хоккей «Трактора» от хоккея «Салавата»? Такие примеры, как «Локомотив» или «Адмирал», с их финско-чешской моделью игры скорее исключение для нынешней КХЛ. Абсолютно логично, что пока никто у нас так и не научился играть против таких команд, и итоги завершившегося сезона ярко это подтверждают.

В этом смысле присутствие в КХЛ европейских команд гораздо более полезно для неё, чем наличие той же «Кузни» или «Югры», по которым так часто тоскуют в России. Давайте назовём вещи своими именами: что даст России возвращение Новокузнецка? Очередной «Нефтехимик»? Или «Амур»? Даже не рассматриваю такого варианта, что их игровая модель чем-то будет отличаться от традиционной кэхаэловской с настолько присущим ей хаотизмом, что порой даже трудно определить, во что конкретно хочет играть команда.

Вспомните, какие трудности регулярно испытывали клубы КХЛ в матчах с европейскими соперниками с непривычным для них стилем: рижское «Динамо» в первом же сезоне в лиге вышло во второй раунд плей-офф, прихлопнув в первом раунде СКА, пражский «Лев» и вовсе едва не выиграл Кубок Гагарина, дойдя до седьмого матча финала, уступив «Металлургу», «Йокерит» постоянно был участником поздних раундов плей-офф, а «Медвешчак» (помните их?) в своём первом же матче в лиге публично «выпорол» ЦСКА 7:1! Теперь вы понимаете, сколько потеряла лига за последние годы?

И последнее: наличие как можно большего количества команд, исповедующих разный игровой стиль, важно и с точки зрения будущего возвращения к международным турнирам. Однажды это в любом случае произойдёт, вот только уже сейчас многие молодые хоккеисты в России ни разу на взрослом уровне не играли с финнами или чехами. Думаю, вы понимаете, что при таком раскладе после нашего возвращения ничего хорошего на льду нас не ждёт. И здесь поймите меня правильно: я ни разу не против «Кузни» или «Югры» в КХЛ. В конце концов, сегодня в лиге серьёзный недобор участников. Просто в зарубежном направлении работать ещё важнее.

Так возможно ли это?

Возможно. Но не в самое ближайшее время. Вернуть — это не просто взять и вернуть. Для начала нужно просто выйти на контакт, предложить какие-то гарантии, начать долгий переговорный процесс и получить хотя бы предварительное согласие от зарубежной стороны.

Это большая работа, на которую уйдут не дни и даже не месяцы. Но важно, что за то время, пока стороны будут искать точки соприкосновения, мир может измениться. По крайней мере, частично. И запустить эту работу мы можем уже сейчас. Зная, с кем можем попробовать это сделать.