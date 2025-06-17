Неизвестность вокруг СКА, важный выбор «Локомотива». Как начали межсезонье на Западе КХЛ

Пока сложно понять, чего ждать от большинства клубов конференции — один из них может даже не начать сезон.

Продолжаем изучать первые шаги клубов КХЛ на трансферном рынке. Вчера говорили о Восточной конференции, сегодня – очередь Запада.

«Сочи»

На юге случился свой маленький день независимости — мы уже и забыли, что в своих первых сезонах «леопарды» не были де-факто фарм-клубом, а привозили в лигу легионеров уровня Эрика О’Делла и Андре Петерссона, стабильно собирая на трибунах 6-7 тысяч зрителей. Последние сезоны были кромешным кошмаром без спортивных перспектив. Теперь старые отношения разорваны, «Сочи» начинает новую, хоть и не самую богатую жизнь с Вячеславом Козловым во главе — зато с уверенностью, что лидеров посреди сезона дёргать не будут.

Вячеслав Козлов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Уже сейчас у «леопардов» 10 новичков — в их числе новый вратарский дуэт Хомченко — Шикин, один из теневых героев московского «Динамо» прошлого сезона Павел Кудрявцев и опытный защитник Михаил Орлов из «Торпедо». Ожидается, что южане смогут привезти и двух защитников-легионеров. Уже сейчас на контракте в «Сочи» числится аж 21 форвард: с кем-то из них, наверное, соглашение расторгнут, кто-то поедет в фарм-клуб, однако глубина всё равно впечатляет.

«Витязь»

О печальной судьбе «Витязя» и потенциальном закрытии клуба, которое мало кого расстраивает, мы уже поговорили. Сейчас не будем в очередной раз прикидывать, продолжит клуб существовать или нет — просто допустим, что да. Даже если представить, что появится щедрый инвестор и принесёт много денег, лидеры прошлого сезона (Рой, Барак, Бучельников) уже ушли в другие клубы.

Конкурентоспособным выживший «Витязь» сможет быть только при одном условии — если появится пятёрка легионеров, которая будет тащить. Собрать пять иностранцев в Балашихе не получилось даже в прошлом сезоне — правда, из трёх прошлогодних новичков никто на уровень Дэнфорта или Ойямяки не вышел. Единственное имя, которое утекало в прессу до финансовых проблем команды — экс-форварда «Баффало» Брэндона Биро (34 очка в 56 играх АХЛ за фарм «Сиэтла»).

«Куньлунь»

Про китайский клуб мы знаем две вещи: он из лиги не уходит и играет в Мытищах. Остальное — тотальная загадка. На контракте с командой всего лишь пять хоккеистов, тренерского штаба нет, кто будет менеджером – тоже непонятно. Слухи о приходе Александра Крылова то ли погасли, то ли сливной краник прикрыли. Понятно, что такой трансфер полностью поменяет восприятие «Куньлуня», особенно учитывая слухи, что бывший босс «Авангарда» хочет увезти клуб в Китай — подальше от соблазнов столичного региона.

Впрочем, «Куньлунь» всегда комплектовался позже остальных. В 2022-м клуб вообще бо́льшую часть новичков привёл в августе, и прошлогодний старт трансферной кампании в конце мая — это вообще очень рано для подмосковных китайцев. С учётом североамериканской ориентации эта фора во времени понятна — но надо бы уже утрясти вопросы с топ-менеджментом, чтобы к оживлению американского рынка на руках была понятная стратегия.

«Торпедо»

Эпоха Игоря Ларионова закончилась буквально за два дня. Впрочем, сезон для Нижнего Новгорода в целом оказался неплохим: фарм-клуб выиграл плей-офф ВХЛ, молодёжка с довольно юным составом опять дошла до полуфинала в МХЛ. Это говорит о том, что глубина клубной системы у «Торпедо» есть и она работает — а ведь и на уровне ЮХЛ команда дошла до финала, где уступила куда более богатому «Авангарду».

Алексей Кручинин вернулся в «Торпедо» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

В команду вернулся старый менеджмент: Максим Гафуров уже занимает не пост генменеджера, а более высокий пост председателя правления клуба. Игровой стиль команды измениться не должен. Новый главный тренер Алексей Исаков в ВХЛ и МХЛ ставил агрессивный хоккей, иностранные новички команды Бобби Нарделла и фигурирующий в слухах Мэйсон Джобст — привычные для нижегородцев негабаритные, но юркие ребята. Кроме того, вернулись в команду признанные когда-то токсичными Алексей Кручинин и Антон Сизов. Красивых слов в Нижнем теперь будет сильно меньше, однако молодёжь никуда не денется.

СКА

Ещё один клуб, который находится на стадии «понятно, что ничего не понятно». Единственное, что можно предположить — Игорь Ларионов точно захватит в Петербург знакомых тренеров и парочку знакомых игроков из «Торпедо», уже пошли слухи о многих бывших клиентах Профессора. Но вряд ли Ларионов, который получит в распоряжение самый большой (даже после сокращения) бюджет в лиге, будет ставить только на старых друзей.

В остальном любые прогнозы по СКА — буквально тыканье пальцем в небо. Официальная новость после назначения Ларионова была только одна — о возвращении в клуб Игоря Захаркина. Мы даже не знаем, кто возглавит спортивный блок клуба. Возможно, это будет фигура, которая способна стать противовесом главному тренеру и вести селекционную политику без уклона в сторону Томпсонов и Филлипсов, которых теперь будут долго припоминать. Русский костяк СКА перелопатят — но было бы любопытно посмотреть, сможет ли Ларионов, пользуясь своими связями, привезти в Петербург реально классных легионеров.

«Северсталь»

В первые же дни Череповец выдал восемь трансферов — и большинство этих хоккеистов не вписываются в привычный нам стиль «Северстали». Андрей Козырев после второго подряд вылета от «Спартака», который вскрыл многие командные болячки, был довольно критичен по отношению к самому себе. Возможно, череповецкий клуб будет не таким догматично кружевным, как год назад. На это могут намекать переходы габаритного Кирилла Танкова и Никиты Камалова, одного из ведущих специалистов КХЛ по блокшотам.

Самым главным для клуба было сохранение лидеров — и это удалось сделать даже с учётом отъезда Михаила Ильина в «Питтсбург», молодой форвард должен год провести в КХЛ на правах аренды. Однако за первым звеном в прошлом сезоне зачастую не хватало глубины. Сможет ли «Северсталь», которая смогла привезти в защиту Томаса Грегуара из швейцарской лиги, найти иностранное усиление и в атаку? За последние три года единственным легионером в атаке был Адам Лишка.

ЦСКА

После провала ахаэловской «дрим-тим» в ЦСКА явно решили вернуться к лобовой трансферной политике образца 2017 года под девизом «вижу цель — не вижу препятствий». Об этом говорит и история с Игорем Никитиным. Конечно, у него есть 160 миллионов причин, чтобы уехать из города, которому тренер принёс долгожданное чемпионство и куда сам Никитин приехал после некрасивого увольнения. Однако вы можете представить, что такое бы случилось в случае приглашения от другого топа лиги?

Дмитрий Бучельников — новичок ЦСКА Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сюда же и переход Дмитрия Бучельникова: 35-40 млн рублей за трансфер суперталантливого нападающего, о которых сообщают источники, выглядят явной скидкой на фоне того, что тот же «Нефтехимик» якобы просил 100 млн за Никиту Хоружева. Сюда же и неясные разговоры об обмене Николая Коваленко, которого в «Торпедо» вроде особо не хотят. Впрочем, самое забавное во всём этом другое: даже такой резкий трансферный разворот, в отличие от 2017-го, уже ничего армейцам не гарантирует.

«Динамо» Минск

Для минского клуба первые дни трансферного рынка вышли противоречивыми. С одной стороны, клуб не смог оставить в составе Александра Волкова и Романа Горбунова, которые выбрали хорошие предложения на Востоке. Однако вслед за этим Минск нашёл очень много денег на Зака Фукале, хотя «Динамо» вообще не упоминалось как претендент на канадского голкипера. Теперь у минчан будет один из самых дорогих вратарских дуэтов в лиге.

Впрочем, бо́льшая часть состава, который наконец-то пробил стеклянный потолок первого раунда, остаётся на месте. Правда, пока под вопросом судьба Виталия Пинчука: его якобы хотели СКА и «Авангард», но у первых сейчас творится непонятно что, а вторые уже тотально забили платёжку. Если представить, что белорус всё-таки остаётся, то Минску нужно закрыть три позиции — кроме двух ушедших россиян, ещё и место Джордана Гросса в первом большинстве. «Динамо» даже в нынешних условиях привозит в лигу хороших легионеров, так что стоит ждать, что эти места будут заполнены иностранцами.

«Динамо» Москва

Удивительно спокойное межсезонье получается на Ленинградском проспекте — кажется, долгожданный выход в полуфинал хотя бы на короткое время погасил административную свару. Клуб удержал от отъезда в НХЛ Даниила Пыленкова, сохранил Максима Джиошвили (пусть кому-то и не понравилась сумма его контракта). Возможно, уедет Макс Комтуа — но его путешествие в Россию изначально выглядело как поиск второго шанса вернуться в НХЛ. Ушёл Вячеслав Козлов, возглавивший «Сочи», однако его повышение в главные ожидалось давно.

Даниил Пыленков предпочёл «Динамо» «Тампе» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Теперь неизбежны дальнейшие обмены. «Динамо» якобы нацелилось на Максима Мамина и наверняка планирует сохранить Никиту Гусева, который уже привычно берёт паузу на размышления. Но с учётом всех трансферов у москвичей под потолком лишь 50 млн — а это значит, что Дмитрий Рашевский команду явно покинет, ожидается и обмен Бреннана Менелла. Впрочем, это более приятные хлопоты, чем попытки сформировать команду впопыхах.

«Спартак»

В паре станций метро от «ВТБ Арены» подозрительная тишина. Во-первых, формально «Спартак» пока без главного тренера, ведь контракт у Алексея Жамнова истёк. Какое-то время проносились слухи, что Жамнов вообще может оказаться в СКА, однако назначение Ларионова все эти вопросы сняло. Новости от коллег по ходу контрактных переговоров максимально противоречивы. Впрочем, в КХЛ сейчас не так уж и много команд, куда бы мог уйти нынешний главный тренер красно-белых.

Во-вторых, «Спартак» вроде как хочет обменять Николая Голдобина и в привычном стиле будет требовать за него Форт-Нокс, Янтарную комнату и ещё 50 млрд сверху. Агент игрока Сергей Исаков уже возмущённо заявил, что «Спартак» неуважительно отнёсся к Голдобину. Испорченные отношения с ещё одним важным агентом — последняя вещь, которая нужна руководству клуба. Ну и не стоит забывать про идею внутреннего потолка контрактов одного игрока в 45 млн без учёта бонусов. На фоне новых реалий в КХЛ это выглядит совсем странно.

«Локомотив»

Худшего сценария в Ярославле избежали. Многим не нравится сверхлимитная чемпионская премия, которая не вписывается в потолок — но на самом деле это куда более логично, чем фактически существующая в североамериканских лигах практика «наказания за успех». В какой-то момент слухи отправляли в ЦСКА вслед за главным тренером чуть ли не половину защиты ярославцев, однако её удалось сохранить. Уехали только те, кто уехал бы почти при любом сценарии: первораундники Дмитрий Симашев и Даниил Бут выбрали «Юту», Мартина Герната на синей линии уже заменил Мак Холлоуэлл из фарма «Питтсбурга»

Единственная, зато огромная головная боль «Локомотива» — это главный тренер и его штаб. Игорь Никитин имел безграничный кредит доверия. За последние 20 лет лишь три босса отработали в Ярославле два полных сезона или больше: ещё это были Кари Хейккиля и Алексей Кудашов. Преемник Никитина получит в наследство максимально отлаженный механизм и обученную команду – надо будет просто ничего не сломать и продолжить старый вектор. Правда, и такого кредита доверия и времени на перестройку у нового главного тренера не будет.