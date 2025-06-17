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Первое интервью с главным тренером ХК ЦСКА Игорем Никитиным, 17 июня 2025 года

«Принял новый вызов как мотивацию и шаг в развитии». Первое интервью с Никитиным в ЦСКА
Павел Панышев
Интервью с главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным
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Всё о громком возращении тренера-чемпиона из «Локомотива» в армейский клуб из первых уст.

Сегодня в ХК ЦСКА официально объявили новый тренерский штаб команды, который возглавил Игорь Никитин, ранее покинувший «Локомотив». Со всеми специалистами, включая самого Игоря Валерьевича, подписаны пятилетние контракты. Обозреватель «Чемпионата» пообщался с Никитиным, взяв у него первое эксклюзивное интервью после возвращения в армейский клуб.

Почему к решению Никитина нужно отнестись с пониманием:
Не судите Никитина. Ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться
Не судите Никитина. Ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться

«По своим ощущениям и пониманиям я решил, что нужно двигаться дальше»

— Какие ваши первые эмоции от возвращения в ЦСКА?
— Уже вовсю за работой, погрузились полностью. С ребятами из команды ещё не разговаривал, всё впереди. Трансферы, подготовка к предсезонке, работы хватает. Много моментов, которые нужно решить.

— От кого и когда поступило предложение возглавить московский клуб?
— От армейского руководства. Я взвесил все за и против, после чего принял такое решение.

— Насколько быстро вы приняли решение вернуться в ЦСКА?
— Получилось ситуативно: мы выиграли с Ярославлем чемпионство, выполнили задачу. По своим ощущениям и пониманиям я решил, что нужно двигаться дальше.

ИГОРЬ НИКИТИН В «ЛОКОМОТИВЕ» С ТРОФЕЕМ

ИГОРЬ НИКИТИН В «ЛОКОМОТИВЕ» С ТРОФЕЕМ

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Если бы была обида, я бы не вернулся»

— Было принципиально получить такие длительные пятилетние контракты?
— Это чисто прерогатива клуба. Я реалистичный человек и давно в тренерской профессии. Особо на эти вещи внимания не обращаю.

— Вы успели выиграть с ЦСКА Кубок Гагарина, потом уступили всё тому же «Авангарду» в финале и были отправлены в отставку. Никаких обид на армейцев не осталось?
— Если бы была обида, я бы не вернулся. Я взрослый человек, это хоккей, достаточно всё по делу было. Я принял новый вызов как мотивацию, как дальнейший шаг в развитии.

— Вместе с вами в Москву перебрался почти весь тренерский штаб «Локомотива». Это важный момент?
— Для меня было важно как для тренера, кто меня окружает. Рад, что рядом со мной трудятся такие профессионалы и люди с большой буквы. Это было их желание, насильно никого затянуть нельзя.

«Я ребятам сказал до плей-офф, что вы меня будете слушать ещё два месяца»

— Ходили разговоры, что тренер по вратарям Рашит Давыдов собирался улетать на работу в Америку. Это вы уговорили его остаться и работать в России?
— Это решение Рашита. Понятно, что я высказал свою точку зрения, но, повторюсь, это его решение. Он взрослый человек и сделал такой выбор для себя.

— Задача с ЦСКА — выиграть в эти пять лет максимальное количество титулов?
— Да, других задач в таком клубе нет и быть не может.

— Как отреагировали на ваш уход хоккеисты «Локомотива», когда вы им объявили о своём решении?
— В принципе, я ребятам сказал до плей-офф, что вы меня будете слушать ещё два месяца (смеётся). После плей-офф ходили слухи, я сказал, как есть. Со всеми обсудили, переговорили. Счастлив, что с ними работал, выиграл кубок. Жизнь продолжается, думаю, что мы останется так же близки, как и были.

— Здорово, что костяк ярославской команды сохранился.
— Да, парни выросли, парни стали настоящей командой, сильнейшей в этой лиге. Мы два года играли в финале, завоевали Кубок Гагарина, так что здесь без лирики всё понятно.

ИГОРЬ НИКИТИН В «ЛОКОМОТИВЕ» С КОМАНДОЙ

ИГОРЬ НИКИТИН В «ЛОКОМОТИВЕ» С КОМАНДОЙ

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я решение для себя принял, я за него отвечаю»

— С Александром Радуловым лично общались? Звали его за собой в ЦСКА?
— Общение не прекращалось и сейчас не прекращается. Санька идёт своей дорогой, а мы — своей. Остаёмся близкими по духу людьми.

— Понимаете, что многие болельщики ярославского клуба сильно на вас обиделись?
— Нет никаких вопросов, я решение для себя принял, я за него отвечаю. Считаю, что мы заслужили право выбора своей работой, которую честно выполнили.

— Видел ваше обращение к ним, можете повторить эти слова?
— Мы своей работой заложили фундамент, который привёл к выигрышу «Локомотивом» Кубка Гагарина. Мы работали честно, а это главное.

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