«Трактор» нашёл замену Фукале, Ягр не собирается заканчивать. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 17 июня.

Игорь Никитин стал главным тренером ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА заключил контракты с тренерским штабом, сообщает пресс-служба армейского клуба.

В него вошли: главный тренер Игорь Никитин, старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов. Соглашения со всеми членами тренерского штаба рассчитаны на пять лет, до конца сезона-2029/2030. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Никитин работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2019, 2020) и впервые в своей истории взяла Кубок Гагарина (2019), а также завоевала три Кубка Континента (2019, 2020, 2021). В 2025 году Никитин во второй раз в своей карьере выиграл Кубок Гагарина. С 2011 по 2018 год Игорь Валерьевич входил в тренерский штаб сборной России, вместе с которой стал олимпийским чемпионом (2018) и двукратным чемпионом мира (2012, 2014).

«Трактор» подписал контракт с канадским вратарём Крисом Дриджером

ХК «Трактор» подписал контракт с канадским голкипером Крисом Дриджером. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, соглашение с вратарём рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Крис Дриджер родился 18 мая 1994 года в Виннипеге (Канада). На драфте НХЛ 2012-го вратарь был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом «Оттава Сенаторз». Голкипер дебютировал в НХЛ за «Оттаву» в сезоне-2014/2015, проведя один матч. Бо́льшую часть сезона выступал в ECHL за «Эвансвиль Айсмэн». Через несколько лет права на вратаря были обменяны во «Флориду Пантерз», где в сезоне-2019/2020 Крис сыграл 12 встреч, в которых отразил 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,05.

С 2021-го являлся игроком «Сиэтл Кракен», в системе которого выступал в течение пары лет. На чемпионате мира — 2022 завоевал со сборной Канады серебряные медали, сыграв на форуме шесть матчей.

53-летний Яромир Ягр ответил, будет ли выступать в следующем сезоне

Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира чешский нападающий 53-летний Яромир Ягр ответил, будет ли продолжать карьеру в следующем сезоне.

— А что насчёт следующего года? Вы будете играть?

— Думаю, да. Надеюсь, что да, — приводит слова Ягра Sportsnet.

Чешский суперфорвард с 2017 года выступает в Экстралиге за клуб из родного города Кладно. В прошедшем сезоне Ягр провёл 39 матчей в чемпионате Чехии, забил пять голов и сделал 11 результативных передач, набрав 16 очков. В 1990 году он был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером клубом «Питтсбург Пингвинз», с которым дважды завоёвывал Кубок Стэнли (1991, 1992).

«Лада» заключила контракт с нападающим Александром Хохлачёвым

«Лада» заключила однолетний контракт с нападающим Александром Хохлачёвым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Прошедший сезон Хохлачёв начинал в составе хабаровского «Амура», за который провёл 21 матч и набрал 3 (1+2) очка. По ходу сезона форвард был обменян в «Сочи», где принял участие в 42 встречах и набрал 17 очков — забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 31-летний нападающий провёл 565 матчей и набрал 323 очка — забросил 126 шайб и отдал 197 результативных передач. Александр Хохлачёв в КХЛ, помимо «Сочи» и «Амура», выступал за «Спартак», СКА и омский «Авангард».

Нападающий Никита Коростелёв подпишет двухлетний контракт со «Спартаком»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Никита Коростелёв подпишет двухлетний контракт со «Спартаком».

В прошлом сезоне 28-летний форвард выступал за челябинский «Трактор» и череповецкую «Северсталь». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне Коростелёв набрал 34 очка в 50 матчах — забросил 18 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф на счету форварда два гола и две голевые передачи в 21 встрече за «Трактор».

Всего в КХЛ Коростелёв провёл 316 матчей и набрал 154 (94+60) очка. Нападающий выступал за владивостокский «Адмирал», ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Северсталь» и «Трактор».