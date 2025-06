Александр Овечкин — легенда российского хоккея и рекордсмен НХЛ

Александр Михайлович Овечкин — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли 2018 года и трёхкратный чемпион мира. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В статье разберём подробнее его путь к статусу «легенда».

Основная информация

Место рождения: Москва, СССР

Гражданство: РФ

Дата рождения: 17.09.1985

Возраст: 39 лет

Рост и вес: 187 см, 107 кг

Вид спорта: хоккей

Амплуа: крайний нападающий

Где играет: «Вашингтон Кэпиталз», НХЛ

Номер на джерси: 8

Количество заброшенных шайб: 897 (на момент написания статьи)

Семейное положение: женат

Детство и семья

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве. Как это часто случается — великий спортсмен родился в семье спортсменов.

Его отец Михаил Викторович Овечкин играл за столичный футбольный клуб «Динамо». По завершении карьеры работал детским тренером в системе бело-голубых. В феврале 2023 года отец Александра скончался от рака.

Мать Александра Татьяна Николаевна Овечкина — прославленная советская баскетболистка. В составе сборной СССР она стала двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.

Выступала за женский московский баскетбольный клуб «Динамо», а по завершении карьеры стала тренером команды. Под её руководством бело-голубые четыре раза становились чемпионами России. Татьяна Николаевна – заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России.

Александр стал третьим ребёнком в семье. У него есть средний брат Михаил, который работает баскетбольным аналитиком и предпочитает не афишировать факты из своей личной жизни.

Также у Александра был старший брат Сергей, который, к сожалению, погиб в автокатастрофе. Произошло это в 1995 году, на тот момент ему было 25 лет. Именно Сергей привёл Александра в хоккей и поддерживал на первых порах. Александр тяжело переживал смерть брата и долгое время разговоры на эту тему были табу.

Начало карьеры

Родители Овечкина были в системе «Динамо», поэтому неудивительно, что свою карьеру Александр начал именно там, но не без трудностей. Родители не были рады выбору сына: во-первых, хоккей достаточно травмоопасный спорт, во-вторых, из-за плотного графика родители не могли возить ребёнка на тренировки.

В какой-то момент Александру пришлось бросить хоккей, однако тренер видел огромный потенциал в мальчике и уговорил родителей возобновить тренировки. В итоге в 10 лет Овечкин стал воспитанником детской спортивной школы «Динамо».

Во всех детских командах он был одним из младших, но всегда лучшим игроком. В возрасте 12 лет побил рекорд Павла Буре, забросив 59 шайб в чемпионате Москвы.

Во взрослой команде Овечкин дебютировал в 2001 году, на тот момент ему было 16 лет — самый юный участник Суперлиги (впоследствии КХЛ). В своём первом сезоне он сыграл 22 матча, забросил две шайбы, отдал две голевые передачи и появился на льду в трёх матчах плей-офф.

В 2002 году Овечкин отправился в Словакию на чемпионат мира среди юниоров в составе сборной России, где стал с 18 очками самым результативным игроком. В том же году в возрасте 17 лет он дебютировал во взрослой сборной России на Кубке Ческа Пойиштовна, забив один гол и став самым юным хоккеистом в составе сборной страны.

Первый полный сезон за «Динамо» Овечкин провёл в 2002-2003 годах. За 40 матчей набрал 15 очков — 8+7. В 2003 году им заинтересовался клуб НХЛ «Флорида Пантерз», однако переход не состоялся, так как игроку ещё не было 18 лет. В сезоне-2003/2004 Александр забросил 13 шайб.

Скандальный переход в НХЛ

На драфте НХЛ 2004 года Овечкин был выбран под общим первым номером клубом «Вашингтон Кэпиталз». Однако сезон-2004/2005 в НХЛ был отменён из-за локаута, поэтому Александр ещё на год остался в «Динамо». По итогам того сезона московская команда стала чемпионом России, а Овечкин набрал 23 очка.

Переход Овечкина в НХЛ в 2005 году сопровождался громким скандалом, который получил название «дело Овечкина». После победы «Динамо» в чемпионате России Овечкин принял предложение омского «Авангарда» и подписал с клубом предварительный контракт, в котором содержалось положение о возможности перехода в НХЛ до 20 июля.

«Динамо» сделало аналогичное предложение, но москвичи настаивали на получении компенсации в размере $ 2 млн от «Вашингтона», в то время как «Авангард» был готов отпустить игрока без компенсации. Овечкин заявлял о задолженностях «Динамо» по зарплате и о том, что команда выполнила не все обязательства, включая обещанную квартиру.

20 июля 2005 года Овечкин заявил, что будет играть за «Вашингтон». 9 августа арбитражный суд вынес вердикт в пользу «Динамо», признав все права на хоккеиста за московским клубом. Однако Овечкин заявил, что в Москву не вернётся и уедет в НХЛ.

«Динамо» подало иск в американский суд, добиваясь поддержки постановления российского арбитража. Вашингтонский окружной суд рассматривал дело в декабре 2005 года и признал несостоятельность доводов москвичей, и «дело Овечкина» было официально завершено в пользу игрока.

Карьера в НХЛ

В НХЛ Овечкин дебютировал в октябре 2005 года в матче с «Коламбус Блю Джекетс», эффектно забросив две шайбы. В первой же встрече за новую команду он также запомнился мощным силовым приёмом против Радослава Сухи, в результате которого разбил заградительное стекло.

В октябре того же года дебютировал ещё один очень перспективный хоккеист – Сидни Кросби за команду «Питтсбург Пингвинз». На тот момент все журналисты и эксперты отмечали сильную конкуренцию за награду лучшему новичку сезона. Как оказалось — их противостояние будет длиться на высочайшем уровне на протяжении всей карьеры.

По итогам дебютного сезона всё-таки именно Овечкин получил приз лучшему новичку — «Колдер Трофи». Закончив сезон с 52 голами и 54 передачами, он сразу заявил о себе как об одном из самых перспективных игроков лиги. Александр провёл действительно фантастический сезон, можно вспомнить хотя бы шайбу в ворота «Финикс Койотс», которая до сих пор считается самой красивой в истории НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сезон-2006/2007 для Овечкина оказался менее результативным — забил 46 голов и отдал 46 результативных передач, а его команда вновь пропустила розыгрыш Кубка Стэнли. Но уже в следующем ситуация изменилась в лучшую сторону — Ови забросил 65 шайб и отдал 47 голевых передач. Также он дебютировал в плей-офф НХЛ — 4+5.

По итогам сезона-2007/2008 форвард получил свой первый «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги и «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир. Всего за карьеру он трижды получал «Харт» (2008, 2009, 2013) и девять раз становился лучшим снайпером сезона, забирая «Морис Ришар Трофи».

Александр Овечкин продолжал свой путь в НХЛ стабильно, но не всегда суперрезультативно. Далее, чтобы не раздувать статью на километры, приведём голевую статистику с 2008 по 2025 год в табличном виде.

Сезон Голы+передачи Примечания 2008/2009 56 голов и 54 передачи (110 очков), в плей-офф – 11 голов и 10 передач (21 очко) Награды: «Ришар Трофи», «Харт Трофи» и «Пирсон Эворд» 2009/2010 50 голов и 59 передач (109 очков), в плей-офф – 5 голов и 5 передач (10 очков) В январе 2010 года Александр стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». После этого команда трижды брала Президентский Кубок за лучший результат в регулярном сезоне (2010, 2016, 2017) 2010/2011 32 гола и 53 передачи (85 очков), в плей-офф – 5 голов и 5 передач (10 очков) 2011/2012 38 голов и 27 передач (64 очков), в плей-офф – 5 голов и 4 передачи (9 очков) 2012/2013 32 гола и 24 передачи (56 очков), в плей-офф – 1 гол и 1 передача (2 очка) Короткий сезон из-за локаута в НХЛ 2013/2014 51 гол и 28 передач (79 очков) В розыгрыше Кубка Стэнли «Вашингтон» не участвовал 2014/2015 53 гола и 28 передач (81 очко), в плей-офф – 5 голов и 4 передачи (9 очков) 2015/2016 50 голов и 21 передача (71 очко), в плей-офф – 5 голов и 7 передач (12 очков) 2016/2017 33 гола и 36 передач (69 очков), в плей-офф – 5 голов и 3 передачи (8 очков) Набрал 1000 очков в НХЛ 2017/2018 49 голов и 38 передач (87 очков), в плей-офф – 15 голов и 12 передач (27 очков) «Кэпиталз» выиграли первый в истории клуба Кубок Стэнли, Александр был признан самым ценным игроком розыгрыша 2018/2019 51 гол и 38 передач (89 очков), в плей-офф – 4 гола и 5 передач (9 очков) Добрался до отметки в 1179 очков, став самым результативным российским хоккеистом в НХЛ 2019/2020 48 голов и 19 передач (67 очков), в плей-офф – 4 гола и 1 передача (5 очков) В девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата 2020/2021 24 гола и 18 передач (42 очка), в плей-офф – 2 гола и 2 передачи (4 очка) Короткий сезон из-за пандемии 2021/2022 50 голов и 40 передач (90 очков), в плей-офф – 1 гол и 5 передач (6 очков) Повторил достижения Уэйна Гретцки и Майка Босси по количеству сезонов в регулярных чемпионатах с 50+ шайбами (9) 2022/2023 42 гола и 33 передачи (75 очков) В розыгрыше Кубка Стэнли «Вашингтон» не участвовал 2023/2024 31 гол и 34 передачи (65 очков), в плей-офф – 0 очков 2024/2025 44 гола и 29 передач (73 очка), в плей-офф – 5 голов 1 передача (6 очков)

Рекорд Гретцки

6 апреля 2025 года произошло, пожалуй, самое громкое хоккейное событие — Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для достижения этой отметки Александру потребовалось 1486 матчей, Уэйну Гретцки — 1487. Помимо этого, Овечкин установил рекорд по количеству победных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (136), по количеству голов в первых периодах (242) и стал рекордсменом по количеству голов за сезон среди игроков в возрасте 39 лет (44).

Карьера в сборной России

Овечкин дебютировал в сборной России в 2002 году на юниорском чемпионате мира, где наша команда заняла второе место. На том чемпионате Овечкин стал лучшим бомбардиром, набрав 18 очков.

В 2003 году он стал самым юным автором (17 лет 355 дней) заброшенной шайбы в составе уже взрослой сборной России. Этот рекорд удалось побить лишь Матвею Мичкову в 2021 году (16 лет 339 дней).

В составе сборной России Овечкин стал трёхкратным чемпионом мира, выиграв турнир в 2008, 2012 и 2014 годах. В 2008-м Овечкин выбил 12 (6+6) очков в девяти матчах, а самым важным результативным действием стал победный ассист на Ковальчука в овертайме финального матча с Канадой.

Кроме того, он поучаствовал в трёх Олимпиадах — в Турине (2006), Ванкувере (2010) и Сочи (2014). Овечкин занимает первое место среди всех российских и советских хоккеистов по общему количеству очков за карьеру и единственным из россиян выигрывал чемпионат мира под руководством трёх разных главных тренеров.

В апреле 2025 года 39-летний хоккеист заявил о желании сыграть за сборную России на Олимпиаде-2026 в Италии, отметив, что для каждого спортсмена честь выступать за свою страну.

Рекорды и достижения

Командные достижения:

чемпион России (2005);

обладатель Кубка Гагарина (2013);

трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014);

обладатель Президентского Кубка (2010, 2016, 2017);

обладатель Кубка Стэнли (2018).

Личные награды:

«Колдер Трофи» — лучшему новичку регулярки НХЛ (2006);

«Арт Росс Трофи» — лучшему бомбардиру сезона (2008);

заслуженный мастер спорта России (2009);

«Морис Ришар Трофи» — лучшему снайперу в регулярке НХЛ (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020);

«Харт Трофи» — самому ценному игроку в регулярке НХЛ (2008, 2009, 2013);

«Тед Линдсей Эворд» — самому ценному игроку в регулярке НХЛ по версии игроков (2008, 2009, 2010);

попал в список 100 величайших игроков НХЛ (2017);

«Конн Смайт Трофи» — лучшему игроку плей-офф НХЛ (2018);

ESPY Award — лучшему спортсмену года по версии ESPN (2018);

Приз имени Уэйна Гретцки — за большой вклад в развитие и популяризацию хоккея в США (2019);

Приз Марка Мессье — лучшему игроку сезона, который проявлял лидерские качества на льду и за его пределами (2025).

Статистические рекорды:

лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ (897 голов);

лучший по количеству победных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (136);

лучший по количеству голов в первых периодах (242);

лучший по количеству голов за сезон среди игроков в возрасте 39 лет (44).

Александр Овечкин вошёл в список 25 лучших игроков по версии TSN в истории лиги. Он навсегда останется в хоккейной истории как один из самых ярких и результативных игроков всех времён.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли Фото: AP/TASS

Личная жизнь

Александр Овечкин женат на модели Анастасии Шубской, дочери актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. Пара впервые встретилась на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и даже обменялась номерами телефонов, но на несколько лет потеряла связь друг с другом.

Отношения возобновились в начале 2015 года. По данным американских СМИ, пара зарегистрировала брак в России в 2016 году, а в 2017-м устроила пышное торжество в Москве.

У Овечкина и Шубской двое сыновей: Сергей (родился в августе 2018 года) и Илья (родился в 2020 году). После того как хоккеист 6 апреля 2025 года побил рекорд Уэйна Гретцки, Анастасия с сыновьями вышли на лёд, чтобы разделить с Александром этот исторический момент.

Своему первенцу Александр дал имя Сергей в честь брата. Кстати, в 2010 году в его же честь он сделал татуировку на английском языке – Sergey, you are always in my heart.

До знакомства с Анастасией Овечкин встречался с российской теннисисткой Марией Кириленко. Пара призналась в серьёзных чувствах и объявила о помолвке 31 декабря 2012 года, однако летом 2014-го Мария её расторгла.

Александр Овечкин с семьёй на льду Фото: Patrick Smith/Getty Images)

Увлечения, помимо хоккея

У Александра Овечкина множество увлечений за пределами хоккейной арены. Главное хобби спортсмена — коллекционирование клюшек с автографами известных хоккеистов. В его коллекции более 60 клюшек, включая экземпляры от Уэйна Гретцки, Сидни Кросби, Марио Лемье, Здено Хары, Коннора Макдэвида и Натана Маккиннона.

Автомобили — ещё одна страсть Овечкина. Его автопарк включает в себя Mercedes-Benz S-Class V12 S Brabus с номерами ААА 8 ААА, Mercedes SL 65 AMG Black Series (всего 350 таких машин в мире), Porsche Cayenne GTS и BMW M6.

Из других видов спорта любит баскетбол и футбол, болеет за московское «Динамо», «Барселону» и «Ливерпуль».

Сколько зарабатывает Овечкин

Александр Овечкин — один из самых высокооплачиваемых хоккеистов в мире. По данным Forbes, в 2024 году его доходы составили $ 16 млн — третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

Контракты с клубом

Общий заработок Овечкина в НХЛ — $ 185 млн только по контрактам с «Вашингтоном»:

первый контракт (2005-2008) принёс Александру $ 11,5 млн за три года;

исторический второй контракт на 13 лет (2008-2021 годы) составил $ 124 млн, став первым в истории лиги свыше $ 100 млн;

по текущему контракту (2021-2026 годы) хоккеист получит $ 47,5 млн за пять лет.

Спонсорские доходы

За пределами льда Овечкин зарабатывает около $ 5 млн в год. Среди его партнёров — Nike, Hublot, Papa John's, Coca-Cola, Gillette, банк «Открытие», «Фонбет», Bauer, CCM и другие бренды.

Бизнес-проекты

В 2018 году Овечкин стал инвестором сети Papa John's в России и владеет несколькими точками франшизы в Вашингтоне. В 2023 году совместно с Zasport запустил линию одежды OVIGR8, а также зарегистрировал торговую марку The Gr8 Chase для продажи памятных сувениров.

Сам Овечкин отмечает, что примерно половина его доходов уходит на налоги: «Вы не забывайте, что не меньше половины заработанных денег у меня забирают на налоги. То, что про меня пишут, всё время делите на два».

По итогам сезона-2023/2024 Овечкин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ с совокупным доходом в $ 144,2 млн, обогнав Сидни Кросби.