«Флорида» вновь чемпион НХЛ! Бобровский уделал звёзд «Эдмонтона» и выиграл Кубок Стэнли

Сэм Райнхарт оформил золотой покер, а голкипер «Пантерз» пропустил только от соотечественника и завоевал второй трофей подряд.

10 июня Коннор Макдэвид говорил, что четвёртый матч станет решающим в финальной серии с «Флоридой». В той встрече «Эдмонтон» героически победил, отыгравшись с 0:3, и сравнял счёт в противостоянии — 2-2.

Однако далее «Пантерз» достаточно спокойно разобрались с «нефтяниками» в пятом матче и вновь, как и год назад, поставили команду Макдэвида на грань пропасти. В шестой встрече «Эдмонтону» было уже некуда отступать. Вопрос заключался лишь в том, смогут ли «Ойлерз» перевести серию в седьмой матч. Как и год назад.

Макдэвид, говоря о важности четвёртой встречи, наверняка помнил разочарование финала Кубка Стэнли — 2024. Коннор наверняка не хотел повторения того же сценария. Не хотел этого и Леон Драйзайтль. А также Стюарт Скиннер, который вернулся в рамку «нефтяников» после отдыха в пятой встрече.

Именно «Эдмонтон» и начал матч активнее. Гости забаррикадировали «пантер» в своей зоне и первые минуты провели полностью на чужой половине площадки. Сергею Бобровскому пришлось несколько раз вступить в игру — голкипер отвёл угрозу.

А на пятой минуте «Флорида» забила.

Эван Бушар допустил ошибку, не сумев обработать шайбу на входе в свою зону. Сэм Райнхарт совершил перехват, эффектно обыграл Маттиаса Экхольма и, выйдя «один на один» со Скиннером, пробил вратаря — 1:0! «Пантерз» вышли вперёд чуть ли не первым броском в створ!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После этого инициатива практически полностью перешла к «Флориде», которая серьёзно поддавила гостей. Забить ещё раз не вышло, а ко второй половине стартового периода «Эдмонтон» сумел оклематься и вернуться в игру. «Нефтяники» бросали, но по-настоящему опасного момента создать не удавалось. «Пантерз» же атаковали чуть меньше, зато практически каждый эпизод доводили до ума, заставляя содрогаться фанатов «Ойлерз».

Скиннер же тащил как мог. Особо запомнился его двойной сейв в концовке периода.

Однако даже Стюарт не сумел спасти «Эдмонтон» от второго пропущенного гола.

На последней минуте первого периода «Флорида» убежала в атаку. Ээту Луостаринен вошёл в чужую зону, ударил по тормозам и, придержав шайбу и стянув на себя двоих соперников, отдал передачу на Мэттью Ткачука. Нападающий на скорости выехал в слот и бросил под перекладину — без шансов для Скиннера. 2:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Второй период начался со взаимных атак. Самый опасный момент создали Макдэвид и Кори Перри. Капитан «Эдмонтона» продрался по левому флангу и прострелил на пятачок. Его опытный одноклубник бросил в касание, однако шайба прошла рядом со штангой.

В середине периода Коннор создал ещё один момент. Макдэвид проткнул шайбу на свободного Райана Ньюджент-Хопкинса, который бросил в упор — Бобровский вновь оказался на месте!

Игра в итоге немного успокоилась, однако за четыре минуты до конца отрезка «Эдмонтон» едва не «распечатал» Бобровского. Джейк Уолман получил шайбу у синей линии, сблизился с воротами и бросил — Ткачук встал на пути! После этого Маттиас Янмарк попытался забить с острого угла — не попал в створ!

А на 38-й минуте «Флорида» забросила в третий раз.

Картер Вераге с разворота пустил шайбу в сторону ворот — Скиннер грудью совершил сейв. На отскоке первым оказался Александр Барков — одинокий, никем не опекаемый — и, как показалось, нанёс бросок. Однако финн сыграл хитрее. Барков отдал на Райхарта, который поджидал на дальней штанге. Сэм извернулся и сумел перевести шайбу в ворота. 3:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Третий период вновь начался с активности «Эдмонтона». После классной комбинации «на тоненького» Макдэвиду немного не хватило, чтобы отправить шайбу в ворота Боба. Затем уже «Флорида» создала несколько опасных моментов — сперва Антон Лунделль едва не пробил Скиннера, после Брэд Маршан устроил свой классический прорыв.

В середине периода Вераге убежал в контратаку и опасно бросил — вратарь «Эдмонтона» вновь оказался на месте.

За семь минут до конца основного времени главный тренер Крис Ноблох пошёл ва-банк, сняв вратаря. Не помогло. Всего 26 секунд понадобилось «Флориде», чтобы перехватить шайбу и похоронить всю интригу. Райнхарт получил передачу на синей линии и бросил по пустым воротам — хет-трик!

Скиннер не вернулся в рамку после четвёртого гола «Пантерз». Ноблох решил и дальше играть с пустыми воротами — иных вариантов как будто уже и не было. Но в итоге это привело только к пятой пропущенной шайбе. Райнхарт оформил покер.

Через 23 секунды Бобровского всё-таки лишили «сухаря», причём сделал это соотечественник — Василий Подколзин, подкарауливший шайбу на пятачке. Однако более «Эдмонтон» ничего не сумел сделать. Боб пропустил лишь однажды после 29 бросков.

Таким образом, «Флорида» одержала победу в матче и выиграла второй Кубок Стэнли подряд. Бобровский и Куликов вновь стали чемпионами. А Макдэвид и Драйзайтль хоть и отдали все силы, но опять не сумели дотянуться до заветного трофея.

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