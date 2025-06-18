Такого не было 103 года! Сезон НХЛ закончился уникальным покером Райнхарта

«Флорида»! В недалёком прошлом эта организация находилась на задворках НХЛ, довольствуясь лишь редкими выходами в плей-офф. Но всё течёт, всё изменяется – теперь «пантеры» находятся в одном шаге, чтобы официально стать командой-династией.

История командная – уникальная! Но в ней множество историй локальных, о которых не стоит умалчивать. Сэм Райнхарт в прошлом году стал автором «золотого» гола, который не дал «Эдмонтону» совершить безумный камбэк с 0-3 и принёс Санрайзу первый в истории Кубок Стэнли.

Насладившись вместе с командой трофеем на льду и вне его, Райнхарт не разделил радость с фанатами – Сэм не смог поприсутствовать на чемпионском параде.

«Приветствую фанатов «Пантерз»! Что это была за неделя! Лучшая в моей жизни. Мы праздновали победу все вместе, нам это определённо понравилось. Хочу затронуть тему завтрашнего парада, на котором я не смогу поприсутствовать по причине того, что мой лучший друг женится. Я не могу это пропустить и должен быть там. Мысленно я буду с вами».

Видимо, канадец посчитал так: свадьба лучшего друга может быть только один раз в жизни, а Кубок Стэнли мы ещё завоюем. Что ж, не прогадал.

1 июля прошлого года Райнхарт подписал восьмилетний контракт с «пантерами» на $ 8,625 млн. Уже тогда казалось, что 13-й номер заслуживает гораздо большего. Сегодня он это доказал.

Сэм открыл счёт в матче, отлично сыграв в прессинге и раздев бедного Маттиаса Экхольма, на которого в последних двух матчах свалились все беды. Не найди в концовке матча шайбу под щитком Бобровского Подколзин, это был бы победный гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во втором периоде в момент, когда «Флорида» пошла добивать обескровленного соперника, Райнхарт своевременно оказался на пятаке – Барков нашёл партнёра на дальней штанге.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Далее были две шайбы в пустые ворота, которые позволили Райнхарту стать первым за 103 года автором покера в решающей игре финала Кубка Стэнли! В 1922 году подобным достижением отметился Бейб Дай. Уникальный случай!

Всего в финале Кубка Стэнли покер оформляли лишь шесть игроков: Морис Ришар (1957 год), Тед Линдсей (1955), Бейб Дай (1922), Фрэнк Фойстон (1919), Ньюси Лалонд (1919).