Сэм Беннетт приходил к «пантерам» чуть ли не бесплатно, а теперь будет стоить очень дорого.

Приз MVP НХЛ – опять не у Бобровского. Его взял канадец, доставшийся «Флориде» за бесценок

«Флорида» Пола Мориса – двукратный обладатель Кубка Стэнли! «Пантерз» повторили то, что в эпоху потолка зарплат ранее удавалось сделать только их соседям из «Тампы» и «Питтсбургу», дважды подряд завоевав главный клубный трофей в мировом хоккее.

И если с итоговой победой южан по итогам 40 минут всё было уже понятно – на этот раз было трудно представить, что хозяева отдадут игру при счёте 3:0 в их пользу – то одна интрига всё-таки оставалась – кто же станет обладателем «Конн Смайт Трофи».

В прошлом году, несмотря на победу «Флориды», приз MVP плей-офф ушёл форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду. Пусть в решающих встречах он своего слова и не сказал – тогда шестой и седьмой матчи финала капитан «нефтяников» провёл без очков, – голосовавшим было крайне трудно проигнорировать грандиозные 42 результативных действия, совершённые канадцем на всём пути постсезона. Хотя безальтернативным тот выбор назвать всё равно не выйдет.

Теперь этот выбор был, кажется, ещё сложнее – с одной стороны на награду претендовал Сергей Бобровский, проведший очередной выдающийся плей-офф, с другой – Брэд Маршан, который стал одним из ключевых пазлов этого чемпионства, пополнив команду лишь под самый занавес дедлайна обменов.

Среди российских болельщиков эти хоккеисты наверняка были главными кандидатами, которые в одинаковой степени заслуживали покинуть лёд ещё и с личным призом. Бобровский – за надёжную игру на протяжении всего чемпионского забега и отчасти за то, что его обделили годом ранее; Маршан – за невероятную энергию и ключевые голы и передачи в 37 лет, да ещё и в абсолютно новом для себя коллективе.

Но ни один из прославленных ветеранов не стал новоиспечённым обладателем «Конн Смайта» – по итогам голосования среди членов Ассоциации хоккейных журналистов, главную личную награду плей-офф получил форвард «Флориды» Сэм Беннетт.

9-й номер «Пантерз» тоже выдающимся образом провёл розыгрыш Кубка Стэнли: канадец завершил его в качестве лучшего снайпера, забросив 15 шайб, 13 из которых в ворота соперников он отправил на выезде – это стало новым рекордом НХЛ.

И не только голами был красен Беннетт – он был одним из главных раздражителей оппонентов «Флориды», умело залезая под кожу многим хоккеистам по другую сторону баррикад. Болельщики других команд игроков такого типа ненавидят, зато для своих они являются едва ли не самыми любимыми и желанными.

Назвать решение отдать «Конн Смайт» 28-летнему нападающему несправедливым язык не повернётся – Сэм заслуживал этот приз не меньше остальных. Тем более с учётом того, через что он прошёл за последние годы.

Вы же помните, что в 2014-м Беннет был выбран «Калгари» под общим четвёртым номером на драфте? Тогда Сэм долгое время был претендентом и на первый пик, однако тогда раньше всех с ярмарки ушёл Аарон Экблад. Да, во «Флориду».

Карьера Беннетта в извечном сопернике «Эдмонтона» складывалась не лучшим образом – настолько, что в 2022-м «Флэймз» отправили его на юг США вместе с выбором в шестом раунде в обмен на проспекта Эмиля Хейнемана и выбор во втором раунде. То есть практически за бесценок.

Именно во «Флориде» Сэм вышел на близкий к элитному уровень – начал стабильно набирать очки и впоследствии стал просто незаменимым винтиком в системе Пола Мориса. Результатом стали первый чемпионский титул, вызов в сборную на Турнир четырёх наций, а теперь ещё и второй Кубок Стэнли с «Конн Смайтом» в придачу.

Пожалуй, самое время в очередной раз напомнить, что Беннетт с 1 июля становится неограниченно свободным агентом. У «Флориды» и Билла Зито в распоряжении есть ровно $19 млн, чтобы сохранить его, Аарона Экблада, Брэда Маршана и Мэки Самоскевича и найти бэкапа для Сергея Бобровского.

Очень любопытно, как «пантеры» будут решать кадровые учётом того, что Беннетт, по слухам, хочет получать в районе $10–11 млн – а с «Конн Смайтом» в резюме и все 12. Кажется, что непопулярных решений Зито в любом случае не избежать.