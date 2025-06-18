Наши чемпионы! Какой путь проделали Бобровский и Куликов ко второму Кубку Стэнли?

10! 10 раз подряд хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли! Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов позволили продлиться этой серии, вторая по продолжительности составляет семь сезонов.

Для Сергея и Дмитрия этот трофей стал вторым, в прошлом году они (а ещё Владимир Тарасенко) уже поднимали над головой Кубок Стэнли, который стал первым как для них, так и для «Флориды».

Смотреть на моменты радости, ликования и чемпионского хаоса интересно, но куда занимательнее всегда отсмотреть путь каждого из команды, которая стала обладателем кубка. Локальные истории подобного уровня редко бывают примитивными или заурядными.

Когда стало известно, что Сергей Бобровский не останется в «Коламбусе», инсайдеры и эксперты НХЛ сбивались с толку – какое продолжение карьеры выберет один из лучших голкиперов мира? Выбор получился не самым очевидным – Сергей выбрал «Флориду», которая в те времена представляла из себя неотёсанного младшего брата успешной «Тампы», находившейся на пороге лучшего периода в истории франшизы.

Контракт российский голкипер получил фантастический — $ 70 млн на семь лет. Правда, уже в первые годы пошли разговоры, что двукратный обладатель «Везины» не может унести тяжёлую сумку, наполненную долларами. Сергей играл на довольно среднем уровне, а иногда и вовсе проваливался.

Тут-то и пошли слухи об обмене – «Пантерз», по мнению многих экспертов, не могут столько платить голкиперу, который едва не проигрывает конкуренцию бэкапу. Им тогда являлся молодой Спенсер Найт, внимание к которому в Северной Америке тогда было слегка завышено. Впрочем, отрицать неудачи самого Бобровского тоже нельзя – он, словно засетившаяся рыба, застрял в проблемах самого разного характера. Как в личных, так и в командных. Стоит напомнить, что в первый поход «Флориды» до финала он не был основным голкипером на старте плей-офф.

Всё, что было дальше – история с безумно счастливым концом: финал, ровная регулярка, ещё один выдающийся плей-офф, первый Кубок Стэнли, чемпионский парад с российским флагом на плечах.

Сергей Бобровский с Кубком Стэнли Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В этом году «Пантерз» отработали как идеально собранный механизм во всех линиях. Именно поэтому ключевые спасения Бобровского могли остаться в тени. А ещё его статистика не выглядит какой-то невероятной. Однако это тоже мираж. Бобровский был спокоен и хладнокровен в самые решающие моменты, когда «Флорида» оказывалась на волоске от катастрофы. Это показатель ментально сильного голкипера – спасти, когда больше всего это необходимо.

Да и давайте не забывать – Сергей переиграл в первом раунде Василевского, который во второй половине регулярки был лучшим голкипером НХЛ наряду с Хеллебайком. Бобровский вытащил за уши свою команду, когда в серии с «Торонто» «Флорида» едва не устроилась на 0-3. Те спасения в третьем периоде и овертайме до сих пор могут стоять перед глазами у несчастных фанатов «Мэйпл Лифс». В противостоянии с «Каролиной» российский голкипер образцово ликвидировал травоядное нападение «Харрикейнз», а в финале гасил все эмоциональные вспышки «Ойлерз», которые тухли в том числе и потому, что Сергей вовремя делал пару ключевых сейвов.

Споры о «Конн Смайт Трофи» будут продолжаться ещё какое-то время, в России можно будет увидеть не один материал о том, что Бобровского «обокрали». Сергей заслужил звание MVP, но «Флорида» – та команда, где его можно было вручать чуть ли не каждому.

История Дмитрий Куликова не так известна общей массе, в карьере уроженца Липецка не было стольких скачкообразных моментов, однако при этом не сказать о Дмитрии нельзя.

Куликов не так узнаваем, потому что не особо много играл в своё время за сборную, особо не отметился игрой в России, а также не становился героем красочных спортивных обложек. Он тот, кто для победы команды делает ничуть не меньше, чем бомбардиры из первого звена, но при этом остаётся в тени.

Карьера в НХЛ началась для Дмитрия как раз в Санрайзе, где он сначала рассматривался как уверенный защитник топ-4 с большим игровым временем в большинстве. Во-первых, тогда во «Флориде» было легче получить лидирующие позиции вчерашним юниорам, во-вторых, и Куликов был защитником совершенно другого формата.

Но время шло, «Флорида» продолжала оседать на дне, а Куликов не смог стать лидером в полной мере. Игровое время начало снижаться, время в большинстве закончилось, и роль стала совсем иной. Именно тогда стороны и расстались – в 2016 году Дмитрий переехал в Баффало.

Далее началось длительное приключение, в ходе которого Куликов превратился в «затычку» в дедлайн. Менеджеры клубов НХЛ размышляли просто: хочешь получить надёжного недорогого защитника в преддверии плей-офф – бери Куликова. «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесота», «Анахайм», «Питтсбург» — казалось, ещё немного, и Дмитрий объездит все команды в НХЛ.

Но тут Билл Зито решил вернуть заблудшего сына домой. Не хочется бросать громогласные и резонёрские фразы по типу «вернул, чтобы тот привёз кубок», всё-таки нельзя рассматривать защитника третьей пары как мессию. Однако стратегически решение вышло превосходным.

В этом розыгрыше плей-офф Дмитрий забросил две шайбы, обе стали важнейшими – первая оказалась победной в седьмом матче с «Торонто», а вторая позволила «Пантерз» вернуться в игру во второй финальной встрече с «Эдмонтоном».

Но голы – вовсе не главное. Куликов стал самым хитующим защитником нынешнего плей-офф с 84 силовыми приёмами — ближайший преследователь сделал на девять меньше. И это при том, что во «Флориде» меньше Куликова в среднем играли только Шмидт и Балинскис. Дмитрий нагружал нападающих соперника, не давая тем повернуть голову и осмотреться. Характерный почерк «Пантерз».

Дмитрий Куликов с Кубком Стэнли Фото: Mike Carlson/Getty Images

Да и играл Куликов для защитника третьей пары немало – 16.36 составляет среднее игровое время российского защитника. При этом важно отметить, что, когда на льду находился Дмитрий (среди игроков обороны), «Флорида» меньше всего пропустила.

Свой скромный контракт на $ 1,15 млн Куликов отработал сполна. Дмитрий мог год назад получить на рынке в два-три раза больше, однако принял решение пойти ещё за одним кубком. Это тоже не может не вызывать уважение.