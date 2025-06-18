Главная надежда Канады вновь осталась без титула. Что «Эдмонтону» делать дальше?

Ещё несколько лет назад два подряд выхода в финал Кубка Стэнли для «Эдмонтона» были бы пределом мечтаний. Да что уж для «Эдмонтона» – для большей части клубов НХЛ это непозволительная роскошь. Если, конечно, ваш клуб называется не «Флорида».

Но у «Ойлерз» ситуация была немного не такой, как у остальных неудачливых соискателей чемпионского титула НХЛ – всё-таки при наличии в составе двух игроков самого крупного калибра вы должны быть обречены на постоянное пребывание в списке главных претендентов на заветный трофей.

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль ждали своего первого финала девять лет – при том что всё это время с ними был первый номер драфта-2011 Райан Ньюджент-Хопкинс, да и других качественных хоккеистов вокруг этой суперсвязки хватало.

В прошлом году «нефтяники» оказались всего в одном шаге от столь долгожданного чемпионства – хотя едва не были всухую разбиты «пантерами». Однако «Флорида», для которой то был уже второй финал подряд, оказалась сильнее.

«Эдмонтону» пришлось пройти огромный путь, чтобы вновь оказаться сильнее любой из команд Западной конференции – «Ойлерз» пережили смену генерального менеджера, потерю нескольких крепких кирпичиков в нижних звеньях, растянувшуюся на всю регулярку травму Эвандера Кейна и многие другие проблемы, возникавшие по ходу гладкой части сезона.

В канадцев не верили в первом раунде, когда «Лос-Анджелес» быстро и убедительно повёл 2-0 в серии, ставили на них крест в противостоянии с «Вегасом», а уж против «Далласа» у «нефтяников» и вовсе не было шансов. Ведь не было же, правда?

На самом деле всё оказалось не так – подопечные Криса Ноблоха за первые три серии плей-офф продемонстрировали удивительную гибкость и абсолютно заслуженно – пусть и довольно неожиданно – зашли на вторую подряд схватку с чемпионом Востока. Которым вновь оказалась «Флорида».

И ведь не скажешь уже, что нет у «Эдмонтона» той глубины состава, которая необходима для борьбы за Кубок Стэнли (хоть это было понятно ещё и по прошлому году) – в этом постсезоне у «Ойлерз» решали не только Макдэвид и Драйзайтль, но и те, от кого такого – частично или совсем – не ждали: в первых двух сериях команде очень помогло звено Кейн – Хенрик – Янмарк, в финал Запада «нефтяников» вывела шайба Каспери Капанена, про которого широкая публика уже давно успела позабыть, а в ремейке противостояния с «Далласом» выстрелил и Ньюджент-Хопкинс.

При этом по ходу продвижения к кульминации Кубка Стэнли себя замечательно проявляли и постоянно критикуемые вратари, и многие другие игроки, включая Василия Подколзина, который пришёлся ко двору в Альберте и провёл действительно качественный плей-офф.

К сожалению для той части хоккейного мира, которая в финале была на стороне канадской команды, «Эдмонтону» не повезло играть в одно время с настоящим монстром, которого где-то на юге США создали Билл Зито и Пол Морис. Согласитесь – по-настоящему серьёзной угрозы в этой серии «нефтяники» «пантерам» так и не создали. Ощущения, что каким-то образом они смогут перевернуть эту серию, не было. Победа американского клуба была абсолютно по делу и оказалась даже убедительнее, чем в прошлый раз, в очередной раз лишив Канаду надежды на завоевание Кубка Стэнли.

Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид и Кори Перри Фото: Mike Carlson/Getty Images

Значит ли это, что «Ойлерз» необходимо идти на кардинальные перемены в межсезонье, чтобы в следующем году получить шансы посерьёзнее противостоять такой силе? Нет.

Придётся ли им это делать? Скорее всего, да.

Стэн Боумэн, пришедший на пост генерального менеджера «Эдмонтона» после прошлогоднего поражения канадцев в финале, получил в наследство не самую благоприятную ситуацию для работы. Огромный контракт Макдэвида, необходимость переподписывать Драйзайтля на ещё бо́льшие деньги – уже это ставит функционера в определённые рамки при едва-едва поднимающемся потолке зарплат.

Прибавьте к этому кошмарный кэпхит Дарнелла Нурса в $ 9,25 млн, что даже по нынешним меркам выглядит большой переплатой, не говоря уже о 2021-м, когда защитник его подписал – и вот у вас уже занято $ 35,75 млн из $ 95,5 млн – то есть почти 38% от всей платёжки.

В этом сезоне Боумэну пришлось проделать практически невероятную работу, чтобы уложиться в установленный лигой лимит – генменеджер поверил в Подколзина и Капанена, в совокупности получавших всего $ 2 млн; за смешные деньги выменял у «Бостона» Трента Фредерика – да, сделка в итоге не сработала так, как ожидали, но в моменте это казалось хорошим усилением боттома; выцепил из «Сан-Хосе» Джейка Уолмана, который до финальной серии выглядел очень солидно.

Теперь задача будет куда сложнее – как минимум потому, что фактора в виде возможности помещения Эвандера Кейна в долгосрочный список травмированных пока не предвидится: стартовая сумма, которой предстоит оперировать Боумэну на рынке – $ 11,96 млн.

Всё могло бы быть не так критично, но на эти деньги нужно а) продлить контракт с Эваном Бушаром и б) сохранить примерно полтора звена нападения – без договоров на следующий сезон пока что сидят Капанен, Браун, Фредерик, Скиннер и бедняга Перри. Хотя последний в эти минуты наверняка задумывается о продолжении карьеры во «Флориде».

Главная задача Боумэна – уговорить 25-летнего защитника подвинуться в деньгах годика на два: в 2027-м потолок будет выше нынешнего на $ 8 млн ($ 113,5 млн), а давать Бушару большой контракт прямо сейчас практически наверняка значит лишить клуб возможности для толкового усиления. При этом необходимо держать в уме, что следующий сезон будет последним по действующему соглашению для Макдэвида.

Какие ещё варианты могут быть у «Эдмонтона»? Попробовать расстаться с Маттиасом Экхольмом, например. У того остался год контракта с кэпхитом $ 6 млн – несмотря на всю пользу, которую он принёс до последних двух матчей финала, избавление от него дало бы «нефтяником» ещё пару глотков свежего воздуха под напирающим потолком.

Маттиас Экхольм Фото: Steph Chambers/Getty Images

И открыло бы возможность как-то решить наболевший вратарский вопрос – пусть Скиннер и Пикар и провели несколько выдающихся матчей, назвать их бригаду подходящей для команды чемпионского калибра никак не получается. У обоих осталось по году от действующих договоров, так что в 2026-м на последнем рубеже «нефтяников» что-то наверняка поменяется.

Однако решение резать по-живому – как с тем же Экхольмом или же, например, с Нурсом, чьи условия по выкупу контракта являются самыми просматриваемыми на PuckPedia – могло бы открыть для «Ойлерз» новые возможности уже сейчас. Хотя в отношении канадца такое, конечно, вряд ли произойдёт.

Пока же есть все основания полагать, что этим летом «Эдмонтон» претерпит ещё бо́льшие изменения, нежели предыдущим. В первый раз Боумэну удалось привести «нефтяников» к повторению прошлогоднего успеха. А вот в том, что это получится сделать ещё раз, тем более с желаемым для канадцев шагом вперёд, уверенности нет.