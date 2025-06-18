ИИХФ сошла с ума на почве ненависти к России. Но её заставили исправить ошибку

Минувшей ночью «Флорида Пантерз» защитила звание действующего чемпиона НХЛ, второй год подряд сломив сопротивление «Эдмонтон Ойлерз» в решающей битве за Кубок Стэнли. В прошлом сезоне команда Пола Мориса добыла чемпионский титул в семиматчевом противостоянии с «нефтяниками» (4-3), тогда как в этом сезоне смогла управиться за шесть встреч (4-2).

Сразу после завершения игры Международная федерация хоккея решила присоединиться к поздравлениям в адрес лучшей команды мира, выложив в своих социальных сетях фотографию с игроками «Флориды» в форме их национальных команд. На очевидно давно заготовленную картинку попали представители сборных Канады, США, Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В ИХХФ не обошли вниманием ни сыгравшего всего пять матчей в победном плей-офф латвийского защитника Увиса Балинскиса, ни принявшего участие лишь в восьми встречах немецкого форварда Нико Штурма.

Постер с игроками «Флориды» в форме их национальных команд Фото: IIHF

Зато про лучшего голкипера плей-офф Сергея Бобровского и ключевого защитника «Пантерз» Дмитрия Куликова в Международной федерации хоккея предпочли позабыть. В ИИХФ решили не поздравлять россиян с чемпионским титулом, продолжив демонстрировать свою откровенно русофобскую позицию в отношении наших хоккеистов. Кстати, справедливости ради надо заметить, что за компанию досталась ещё и чехам. Витека Ванечека и Томаша Носека на картинке также не оказалась.

«Мне за россиян обидно, представители ИИХФ – убогие какие-то. Это же очевидные вещи, сами себя делают дураками», — прокомментировал в разговоре с ТАСС сложившуюся ситуацию легендарный советский защитник Вячеслав Фетисов.

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В целом позиция ИИХФ в отношении российского хоккея давно известна и не стала сегодня каким-то откровением. Но в пресс-службе Международной федерации хоккея решили позориться до конца и не останавливаться на своей мелкой пакости. Всё дело в том, что в комментарии под публикацией ИИХФ моментально налетели североамериканские болельщики, которые начали задавать абсолютно логичный вопрос: «Where is Bobrovsky?».

Любители хоккея по ту сторону океана также не поняли, где находится связь между отстранением российских национальных команд от выступления на мировой арене и поздравительным постом в адрес чемпионов НХЛ. Не прошли мимо и российские поклонники таланта Бобровского: «Ох, «Эдмонтон» был настолько печален, что не смог выиграть серию, несмотря на то обстоятельство, что «Флорида» провела шесть матчей подряд с пустыми воротами», — написал пользователь с ником Серый.

В итоге в ИИХФ не нашли иного решения, кроме как через несколько часов просто удалить свой провокационный пост в социальной сети. Знаете, любая позиция в целом имеет право на жизнь. И даже такая. В конечном счёте Международная федерация хоккея сейчас является далеко не единственной организацией, которая старается максимально дистанцироваться от России в условиях современной реальности.

Однако конкретно в данном случае как никогда актуальна была известная фраза: «Что ж ты, фраер, сдал назад?». Если уж вы придерживаетесь подобного подхода, так будьте последовательны и стойте на своей позиции до конца, а не сдавайте назад, словно дети из ясельной группы. Мелко напакостили, а затем сделали вид, что никакой картинки и не было.

Вторая часть трилогии с участием ИИХФ: ИИХФ удалила пост с фотографией хоккеистов «Флориды» без россиян

По всей видимости, ещё через несколько часов до людей из пресс-службы организации всё-таки дошло, насколько смешно и нелепо они выглядят. И последним элементом в сегодняшней трилогии стала публикация ими нового поста, на котором уже появился Бобровский в красном свитере и в шлеме, стилизованном Сергеем под дизайн «Красной машины». В такой форме Боб защищал ворота сборной России на ЧМ-2021 в Риге. Так что можно сказать, что справедливость восторжествовала. Спустя 10 часов после публикации первого поста. Именно столько времени у людей из ИИХФ занял весь мыслительный процесс.

Постер с игроками «Флориды» в форме их национальных команд с добавлением Бобровского Фото: IIHF

Забавно, что никого из чехов на картинке ИИХФ при этом так и не оказалось. И если 29-летний голкипер Ванечек в плей-офф не провёл ни одной секунды, то его соотечественник 32-летний нападающий Носек вообще-то сыграл 16 матчей, что в три раза больше, чем латвиец Балинскис. Так что без косяков в Международной федерации хоккея в своём поздравительном посте решили принципиально не обходиться.