Макдэвиду нужно уйти из «Эдмонтона». Иначе он так никогда и не выиграет Кубок Стэнли

Кажется, Коннору Макдэвиду пора что-то менять в своей жизни и карьере. Как долго он ещё сможет выносить те страдания, которые выпали на его долю?

Капитан «Эдмонтона» ждал долгие девять лет, чтобы попасть в свой первый финал. И нельзя же сказать, что он не наиграл на то, чтобы добраться до него раньше. Просто ситуация «Ойлерз» была слишком патовой. До появления Коннора «нефтяники» последний раз выходили в плей-офф в сезоне-2005/2006. После — как отрезало.

Зато уже на второй год в НХЛ Макдэвид добрался до отметки в 100 очков и помог «Эдмонтону» прервать кошмарную серию. После этого канадец вновь пробивал планку в 100+ очков (108 и 116), но даже таких гениальных выступлений молодого лидера не хватало, чтобы затащить команду в зону плей-офф.

Всё изменилось в сезоне-2019/2020. «Ойлерз» сумели выйти в розыгрыш Кубка Стэнли и с тех пор стали неизменным завсегдатаем кубковой весны.

Впрочем, Коннор, который лишь дважды за карьеру в НХЛ не пробивал отметку в 100 очков (в дебютном сезоне, в котором сыграл всего 45 матчей, и в сокращённом чемпионате-2019/2020, где он провёл 64 встречи) и который по праву считается лучшим хоккеистом мира на данный момент, только в 27 лет впервые добрался до финала.

И ведь нельзя же сказать, что Макдэвид был плох в играх навылет. Проведя лишь семь плей-офф, причём в команде, которая зачастую рано вылетала и явно не претендовала на большее, канадец записал на свой счёт 150 (44+106) очков в 96 матчах. В топ-50 только один хоккеист, помимо капитана «Эдмонтона», сыграл менее 100 встреч. Это его верный оруженосец Леон Драйзайтль. В остальном же Коннор уже обошёл таких легенд, как Александр Овечкин, Кори Перри, Патрик Кейн, Никлас Бекстрём, Анже Копитар, Стивен Стэмкос — а среди них есть те, кто регулярно играл в плей-офф и брал Кубок Стэнли дважды.

Бенефисом Макдэвида стал как раз первый длительный поход за трофеем в карьере. Год назад нападающий набрал 42 (8+34) очка, показав лучший результат в XXI веке и четвёртый – в истории НХЛ. Не хватило одного очка до Уэйна Гретцки сезона-1987/1988, двух — до Марио Лемье плей-офф-1990/1991 и пяти — вновь до Величайшего образца-1984/1985. Коннор оказался лишь третьим хоккеистом за всё время существования лиги, сумевшим добраться до отметки в 40 очков в плей-офф.

В сезоне-2023/2024 Макдэвид по праву забрал «Конн Смайт Трофи» как MVP розыгрыша, но вот до Кубка Стэнли добраться так и не получилось.

Казалось, что «Эдмонтон» уже не повторит свой результат: слишком уж тяжёлой была финансовая ситуация клуба, который едва-едва вписался в потолок зарплат. Однако Коннору повезло — «нефтяники» вновь вышли в финал уже на следующий год.

Конечно, капитан уже не феерил так, как делал это минувшей весной, тем не менее всё равно набрал свои рядовые 33 (7+26) очка. Хотя это скорее для него рядовые — но не для лиги. Помимо форварда «Ойлерз», лишь двое в XXI веке сумели оформить больше результативных действий за один розыгрыш КС — Никита Кучеров в сезоне-2019/2020 (34) и Евгений Малкин в сезоне-2008/2009. То есть в любой другой ситуации, с любым другим хоккеистом такое считалось бы показателями уровня «Конн Смайта». Однако в случае с Коннором почему-то нет. Задрал планку ожиданий слишком высоко?

А ведь даже в последнем матче с «Флоридой» в этом году Макдэвид создал несколько хороших моментов для своих товарищей. Не реализовали.

Что мы имеем в итоге? Величайший хоккеист поколения проиграл два финала подряд, несмотря на то что лично провёл — давайте будем честны — два гениальных плей-офф. И к 28 годам на клубном уровне получил лишь два серебра и целый ворох страданий.

Грустный Коннор Макдэвид Фото: Steph Chambers/Getty Images

Встаёт логичный вопрос: а что Макдэвиду делать дальше?

На горбу одного (или двух, если считать Драйзайтля) игрока можно добраться до финала, но таким образом выиграть кубок практически невозможно. Можно много критиковать Коннора, однако он-то, в отличие от партнёров, всегда был заметен, всегда боролся до конца и создавал опасные моменты. Нельзя отрицать, что именно против него хоккеисты «Флориды» играли особо внимательно и жёстко. И даже в таких условиях канадец что-то придумывал.

Проблема оказалась в том, что никто не сумел помочь ему в момент, когда это требовалось больше всего. А в одиночку, будь ты хоть трижды лучшим в мире, взять Кубок Стэнли нельзя. По крайней мере, не в ситуации, когда против тебя выходят такие монстры, как «Пантерз».

Кажется, что «Эдмонтон» упёрся в свой потолок. Макдэвид, конечно, может и дальше тащить команду на себе, но что толку от этого? Становится всё более очевидным, что для победы в Кубке Стэнли нужны качественные помощники. Это не значит, что Коннор ни на что не способен, — просто таков закон НХЛ. Даже самый гениальный хоккеист мира не может один дотащить клуб до трофея. Это просто так не работает. Даже у Гретцки в «Эдмонтоне» и у Лемье в «Питтсбурге» были работяги, которые в нужный момент поддерживали своих лидеров.

А ведь дальше у «Ойлерз» дела будут ещё хуже. У команды остаётся менее $ 12 млн под потолком. А впереди — продление контрактов с главным защитником Эваном Бушаром, который находится в расцвете лет, и с целой авоськой хоккеистов нижних звеньев.

Иными словами, в ближайшие годы Макдэвиду точно не стоит ждать качественных усилений в команде. Это значит, что будущие успехи и неудачи «Эдмонтона» будут целиком и полностью зависеть только от него и от Драйзайтля.

А теперь вспоминаем закон НХЛ, описанный выше.

Кажется, для Коннора настал решающий момент в карьере. Ему пора выбрать, оставаться ли в стане «нефтяников», имея призрачные перспективы, или всё же поискать счастья в другом месте.

Возможно, Макдэвиду всё-таки нужно уйти из «Эдмонтона», чтобы завоевать Кубок Стэнли.

Впереди у Коннора последний год по действующему восьмилетнему контракту на $ 100 млн с кэпхитом $ 12,5 млн. В 29 лет ему предстоит решить, что делать дальше, куда стоит направиться. Нет сомнений, что нападающему предложат самый крупный контракт в истории НХЛ. Нет сомнений, что он полностью его заслужил и впоследствии абсолютно его отработает. Но стоит ли переподписывать соглашение именно в Эдмонтоне?

Макдэвид — это человек, который живёт хоккеем. Даже в межсезонье он не забывает о тренировках. Хотя нет, не так. Только в межсезонье он иногда вспоминает об отдыхе. Именно такая верность хоккею сделала его лучшим в мире. Поэтому вряд ли Коннор попытается выбить максимально крупный контракт, несмотря на то что полностью его заслужил. Но какую-то минимальную базу — базу, которая сделает его самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ хотя бы на цент — выполнить будет нужно. Статус обязывает.

А это значит, что шансы «Эдмонтона», уже и так скованного соглашением Драйзайтля и будущим договором Бушара, на кубок приблизятся к нулю. Если руководство «нефтяников» сумеет выйти из этой ситуации, им впору будет вручить приз как лучшему фронт-офису в истории НХЛ. Да вот только в такие чудеса верится с трудом.

Вот и получается, что в канадском городке, ставшем для Коннора родным, будущего у него не будет. Зато точно найдутся команды, готовые подарить Макдэвиду все необходимые условия и шансы на Кубок Стэнли.

И ведь даже Гретцки когда-то менял клуб.

Кажется, что такой расклад может стать идеальным для Коннора, который отдал «Эдмонтону» абсолютно всё, что мог и имел. Упрекнуть его совершенно не в чем. Без него «Ойлерз» так и прозябали бы на дне, надеясь только на попадание в плей-офф.

Да и дальнейшее пребывание в команде наверняка принесёт ему новые удары и страдания, которых он не заслужил. Не каждый может оправиться от поражения в финале. Отойти от двух подряд поражений — это задача, непосильная для большинства игроков. А когда ты лидер и должен вести за собой партнёров, когда ты ответственный человек, вес этого груза растёт кратно. Да, иногда такие удары закаляют и делают сильнее. Однако большое количество ударов ломает людей. Теперь Коннору придётся нести слишком тяжёлый груз, которого он не заслужил. К нему-то претензий меньше всего за оба поражения.

…но Макдэвид, конечно, не покинет команду. Не из таких он людей.

Радующийся Коннор Макдэвид с одноклубниками Фото: Steph Chambers/Getty Images

Даже после второго поражения подряд он отдал должное своим товарищам.

«У нас отличная команда, «Эдмонтон» не просто так два года подряд выходит в финал. Я верю в команду. Было много сложных обстоятельств, связанных с травмами, однако мы нашли способ добраться до этого момента. Это заслуга многих ребят. Никто из нас не сдавался, никто не выбрасывал полотенце. Но у «Флориды» чертовски крутая команда, они не просто так два раза подряд выиграли Кубок Стэнли. Мы так и не смогли перехватить инициативу. Просто пытались делать одно и то же снова и снова, бились головой о стену», — сказал капитан «Эдмонтона».

Он сам, кажется, осознаёт всю безвыходность ситуации. И ему действительно стоило бы задуматься о том, чтобы покинуть родное место и поискать счастья в других краях. В этом нет ничего позорного и предательского. Коннор отдал клубу всё. Абсолютно всё.

НХЛ уже видела подобные случаи. И Гретцки, и Бобби Орр покидали свои родные команды — и добивались успеха в других местах. И лучше уж Макдэвид войдёт в эту компанию, нежели в почётный список, состоящий из таких парней, как Марсель Дионн, Хенрик Лундквист, Джо Торнтон, Павел Буре, Петер Штястны. Что их объединяет? Они все — легенды. И никто из них так и не выиграл Кубок Стэнли.

Хотя, кажется, даже в такой компании Макдэвид будет стоять особняком. При всём уважении к этим великим хоккеистам, Коннор на голову выше уровнем каждого из них.

Грядущее межсезонье и ходы «нефтяников» смогут ответить на часть вопросов. Например, о том, сможет ли команда побороться за кубок в ближайшие годы. Но главное — несмотря на минимальные шансы, что Коннор решит покинуть стан «Ойлерз», теперь руководству всё-таки придётся выложить крайне убедительные аргументы, чтобы убедить канадца в серьёзности намерений клуба.

Макдэвид не из тех, кто оставит родную команду. Он наверняка предпочтёт принять груз ответственности и страданий, которые незаслуженно выпали на его долю. Он точно скорее возьмёт всю вину за поражения на себя, нежели позволит критиковать одноклубников.

Однако Коннору всё же действительно стоит подумать об уходе из «Эдмонтона», пока он в расцвете. Иначе велики шансы завершить карьеру, так и не добравшись до Кубка Стэнли.

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