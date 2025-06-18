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Почему Бобровский не стал лучшим игроком Кубка Стэнли, почему Бобровский не выиграл Конн Смайт

Почему Бобровский не стал MVP Кубка Стэнли? Ищем самый простой ответ
Родион Власов
Почему Бобровский не стал MVP Кубка Стэнли
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Второй год подряд русский вратарь-чемпион не получает главный индивидуальный приз плей-офф.

Сергей Бобровский выиграл второй Кубок Стэнли подряд — но опять не получил «Конн Смайт». За год количество очков и голосов за русского вратаря выросло: в 2024-м его упомянули в трёх анкетах и отдали семь баллов, в этом году проголосовали сразу 10 опрошенных журналистов. Правда, сейчас все они поставили Боба на третье место, а год назад Райан Кларк из ESPN отдал Сергею первое место и сорвал единогласную победу Коннора Макдэвида. Сейчас Кларк уже не голосовал. Совпадение ли?

В этом году, правда, среди голосующих было удивительное единодушие: первое и второе место во всех бюллетенях заняли Сэм Беннетт и Брэд Маршан. На четыре первых места больше оказалось у Беннетта, и второй центр «Флориды» получил приз в виде старой арены «Торонто». При этом сам Беннетт заявил, что Бобровский — это «самый ценный игрок. Каждый вечер он является ключевым хоккеистом. На нём всё держится. Он придаёт нам уверенности. Это уникальный игрок».

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Реакцию российских ЛОМов и угадывать не нужно — она привычна и предсказуема. Но давайте попытаемся поискать логику в решении 18 голосовавших журналистов.

Сэм Беннетт с призом MVP

Сэм Беннетт с призом MVP

Фото: Lynne Sladky/AP Photo/ТАСС

Вообще, «Конн Смайт» в НХЛ вратарям достаётся не так уж часто — и пореже, чем в КХЛ. В XXI веке лучшими игроками Кубка Стэнли шесть раз признавались вратари и пять раз –защитники. В КХЛ у вратарей тоже шесть призов MVP, но за более короткий срок в 17 сезонов, а вот защитник был отмечен лишь раз — Илья Никулин в 2010-м.

Это не совсем релевантно в нашем случае, но подчеркнём: все голкиперы КХЛ, которые становились лауреатами плей-офф, отражали не менее 93,2% бросков (это показатель Константина Барулина в «Атланте» 2011-го). Из-за особенностей допотолочной селекции некоторые команды помогали своим голкиперам дойти до совсем нереальных цифр (Илья Сорокин в 2019-м — 94,7% сейвов и 1,19 КН).

А как показывали себя вратари НХЛ, которые выигрывали «Конн Смайт» в XXI веке?

  • 2001: Патрик Руа — 93,4%, 1,7 КН
  • 2003: Жан-Себастьян Жигер — 94,5%, 1,62 КН
  • 2006: Кэм Уорд — 92%, 2,14 КН
  • 2011: Тим Томас — 94%, 1,98 КН
  • 2012: Джонатан Куик — 94,6%, 1,41 КН
  • 2021: Андрей Василевский — 93,7% КН, 1,9 КН

То есть планка для голкиперов задана довольно высокая — и даже с учётом нынешнего краха вратарской статистики 91,4% и 2,2 КН Бобровского на фоне предшественников не выглядят гарантией трофея. Выделятся здесь разве что Кэм Уорд, но есть ощущение, что в 2006-м выборщики голосовали ещё и за красивую историю дебютанта НХЛ: 22-летний канадец начал чемпионский плей-офф на скамейке «Каролины», которая тогда воспринималась андердогом.

Банально, но голкиперы в победных для них плей-офф получали много голосов тогда, когда их команда забивала мало и форварды не могли похвастать сильными результатами. Особенно это характерно для «Анахайма»-2003, где лучший бомбардир команды Петр Сикора набрал 13 очков, и Жигер был безальтернативным кандидатом даже после поражения в финале. Схожая история с «Лос-Анджелесом»-2012, где ни один форвард команды не забил даже 10 голов в плей-офф.

Ну а с «Флоридой» ситуация совершенно другая. После окончания династии «Эдмонтона» в конце 80-х лишь два обладателя Кубка Стэнли забивали больше четырёх голов за игру — это «Колорадо»-2022 (4,25) и нынешние «пантеры» (4,09). Сразу шесть хоккеистов «Флориды» набрали 20 очков и более, ещё один остановился в шаге от этого достижения, причём играя в третьем звене. Лицом этой команды была, как ни крути, атака.

Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

Фото: Lynne Sladky/AP Photo/ТАСС

И мы сейчас не пытаемся сказать, что Бобровский не заслужил титул — но давайте попытаемся понять логику людей, которые должны были отправить свой бюллетень за 10 минут до финальной сирены. А люди эти смотрят в первую очередь на статистику — да-да, даже тот самый швед, который дал одно третье место Густаву Форслингу, может тыкнуть в суммарные «+13» шведа и 23 минуты за матч, которые он проводил против лидеров соперника. И здесь 15 голов Беннетта перевешивают статистически (статистически!) стандартное с точки зрения цифр выступление Бобровского. Опять же: в XXI веке в командах-чемпионах столько забивали только Овечкин и Кросби (в 2009-м).

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И если мы берём не статистику, а уровень игры, то тогда выше Беннетта должен быть Маршан, который в ключевые моменты брал всё на себя, в соло обыгрывая защитников и забивая в овертаймах. Однако личность Брэда вряд ли добавляет ему симпатий среди канадской прессы, среди которых есть немало болельщиков «Торонто». Вообще ни одного голоса не получил Сэм Райнхарт, который раскрылся в финале, забыт и Мэттью Ткачук, который стал лицом этой команды. Сила этой «Флориды» – в равенстве её лидеров, однако индивидуальный трофей есть только один.

Ну а чтобы забирать «Смайт» с обычной статистикой, надо быть Сидни Кросби. Кросби в этой лиге только один.

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