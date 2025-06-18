Почему Бобровский не стал MVP Кубка Стэнли? Ищем самый простой ответ

Сергей Бобровский выиграл второй Кубок Стэнли подряд — но опять не получил «Конн Смайт». За год количество очков и голосов за русского вратаря выросло: в 2024-м его упомянули в трёх анкетах и отдали семь баллов, в этом году проголосовали сразу 10 опрошенных журналистов. Правда, сейчас все они поставили Боба на третье место, а год назад Райан Кларк из ESPN отдал Сергею первое место и сорвал единогласную победу Коннора Макдэвида. Сейчас Кларк уже не голосовал. Совпадение ли?

В этом году, правда, среди голосующих было удивительное единодушие: первое и второе место во всех бюллетенях заняли Сэм Беннетт и Брэд Маршан. На четыре первых места больше оказалось у Беннетта, и второй центр «Флориды» получил приз в виде старой арены «Торонто». При этом сам Беннетт заявил, что Бобровский — это «самый ценный игрок. Каждый вечер он является ключевым хоккеистом. На нём всё держится. Он придаёт нам уверенности. Это уникальный игрок».

Реакцию российских ЛОМов и угадывать не нужно — она привычна и предсказуема. Но давайте попытаемся поискать логику в решении 18 голосовавших журналистов.

Сэм Беннетт с призом MVP Фото: Lynne Sladky/AP Photo/ТАСС

Вообще, «Конн Смайт» в НХЛ вратарям достаётся не так уж часто — и пореже, чем в КХЛ. В XXI веке лучшими игроками Кубка Стэнли шесть раз признавались вратари и пять раз –защитники. В КХЛ у вратарей тоже шесть призов MVP, но за более короткий срок в 17 сезонов, а вот защитник был отмечен лишь раз — Илья Никулин в 2010-м.

Это не совсем релевантно в нашем случае, но подчеркнём: все голкиперы КХЛ, которые становились лауреатами плей-офф, отражали не менее 93,2% бросков (это показатель Константина Барулина в «Атланте» 2011-го). Из-за особенностей допотолочной селекции некоторые команды помогали своим голкиперам дойти до совсем нереальных цифр (Илья Сорокин в 2019-м — 94,7% сейвов и 1,19 КН).

А как показывали себя вратари НХЛ, которые выигрывали «Конн Смайт» в XXI веке?

2001: Патрик Руа — 93,4%, 1,7 КН

2003: Жан-Себастьян Жигер — 94,5%, 1,62 КН

2006: Кэм Уорд — 92%, 2,14 КН

2011: Тим Томас — 94%, 1,98 КН

2012: Джонатан Куик — 94,6%, 1,41 КН

2021: Андрей Василевский — 93,7% КН, 1,9 КН

То есть планка для голкиперов задана довольно высокая — и даже с учётом нынешнего краха вратарской статистики 91,4% и 2,2 КН Бобровского на фоне предшественников не выглядят гарантией трофея. Выделятся здесь разве что Кэм Уорд, но есть ощущение, что в 2006-м выборщики голосовали ещё и за красивую историю дебютанта НХЛ: 22-летний канадец начал чемпионский плей-офф на скамейке «Каролины», которая тогда воспринималась андердогом.

Банально, но голкиперы в победных для них плей-офф получали много голосов тогда, когда их команда забивала мало и форварды не могли похвастать сильными результатами. Особенно это характерно для «Анахайма»-2003, где лучший бомбардир команды Петр Сикора набрал 13 очков, и Жигер был безальтернативным кандидатом даже после поражения в финале. Схожая история с «Лос-Анджелесом»-2012, где ни один форвард команды не забил даже 10 голов в плей-офф.

Ну а с «Флоридой» ситуация совершенно другая. После окончания династии «Эдмонтона» в конце 80-х лишь два обладателя Кубка Стэнли забивали больше четырёх голов за игру — это «Колорадо»-2022 (4,25) и нынешние «пантеры» (4,09). Сразу шесть хоккеистов «Флориды» набрали 20 очков и более, ещё один остановился в шаге от этого достижения, причём играя в третьем звене. Лицом этой команды была, как ни крути, атака.

Сергей Бобровский Фото: Lynne Sladky/AP Photo/ТАСС

И мы сейчас не пытаемся сказать, что Бобровский не заслужил титул — но давайте попытаемся понять логику людей, которые должны были отправить свой бюллетень за 10 минут до финальной сирены. А люди эти смотрят в первую очередь на статистику — да-да, даже тот самый швед, который дал одно третье место Густаву Форслингу, может тыкнуть в суммарные «+13» шведа и 23 минуты за матч, которые он проводил против лидеров соперника. И здесь 15 голов Беннетта перевешивают статистически (статистически!) стандартное с точки зрения цифр выступление Бобровского. Опять же: в XXI веке в командах-чемпионах столько забивали только Овечкин и Кросби (в 2009-м).

И если мы берём не статистику, а уровень игры, то тогда выше Беннетта должен быть Маршан, который в ключевые моменты брал всё на себя, в соло обыгрывая защитников и забивая в овертаймах. Однако личность Брэда вряд ли добавляет ему симпатий среди канадской прессы, среди которых есть немало болельщиков «Торонто». Вообще ни одного голоса не получил Сэм Райнхарт, который раскрылся в финале, забыт и Мэттью Ткачук, который стал лицом этой команды. Сила этой «Флориды» – в равенстве её лидеров, однако индивидуальный трофей есть только один.

Ну а чтобы забирать «Смайт» с обычной статистикой, надо быть Сидни Кросби. Кросби в этой лиге только один.