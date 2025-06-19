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Система Спартака стала самой успешной в российском хоккее, МХК Спартак выиграл Кубок Харламова, будущее Голдобина, сделки Спартака

«Спартак» провёл мощнейший год. У москвичей самая успешная система в российском хоккее?
Владимир Лаевский
Система «Спартака» стала самой успешной в хоккее
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Ни «Локомотив», ни СКА не сумели приблизиться к достижениям красно-белых.

Сезон в российском хоккее давно завершился, а это значит, что настала самая интересная пора — межсезонье. В этот период обычно клубы меняются до неузнаваемости, укрепляются и пытаются сохранить лидеров. А мы, журналисты, подводим итоги завершившегося сезона и пытаемся приоткрыть завесу тайны сезона грядущего.

И вот так, оглядываясь на ушедший игровой год, порой можно открыть для себя нечто неожиданное. Например, что система «Спартака» стала самой успешной в сезоне-2024/2025.

Как же так вышло?

Игроки ХК «Спартак»

Игроки ХК «Спартак»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Начнём с главной команды.

Красно-белые в целом сохранили наработки прошлой кампании и в некоторых аспектах даже стали лучше. «Спартак» продолжил показывать яркую атакующую игру, радовал болельщиков интересными матчами и подарил КХЛ одну из самых драматичных серий в истории лиги. Главный тренер Алексей Жамнов привил команде стиль, который способен и привлекать зрителей на трибуны, и приносить результаты.

Мой коллега лучше всего охарактеризовал этот самый стиль красно-белых — «управляемый хаос». У «Спартака» мог забить кто угодно и когда угодно, команда могла совершить мощнейший камбэк и в то же время упустить удобное преимущество, а после ярких побед вполне могли случиться неожиданные поражения. У этого стиля есть свои проблемы, но главное — хаос по-прежнему управляемый. И он привлекает внимание публики.

Впрочем, команде есть куда расти. Точечные усиления и ещё немного времени для Жамнова и его тренерского штаба вполне способны позволить создать коллектив, который поборется за Кубок Гагарина. В принципе, в последние два сезона «Спартак» и так периодически входил в число главных претендентов на трофей. Вот только всегда немного не хватало.

Что касается результатов, красно-белые впервые в истории завершили регулярку на третьем месте в Западной конференции. Да, набрали на очко меньше, чем год назад, однако всё равно смогли забраться на рекордно высокую строчку.

В плей-офф же «Спартак» едва не показал лучший результат в истории, приблизившись к нему на расстояние вытянутой руки. Прежде команда уже четырежды выходила во второй раунд, однако никогда ранее не была настолько близка к полуфиналу Кубка Гагарина. От рекордного результата её отделяла всего одна победа — до этого красно-белые никогда не доходили даже до седьмого матча второго раунда. Так далеко «Спартак» ещё не забирался.

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Кроме того, серия с «Салаватом Юлаевым» подарила КХЛ грандиозное зрелище, которое вряд ли кто-либо когда-либо забудет.

Конечно, несмотря на улучшение результатов и локальные клубные рекорды, болельщиков вряд ли сильно порадует ранний вылет. Однако главное, о чём говорят достижения команды: будущее может быть ещё светлее и радостнее.

В этом году в «Спартаке» засияли новые герои. Словацкий нападающий Адам Ружичка стал настоящей находкой и «кражей» — форвард завершил регулярку в статусе лучшего снайпера команды и 10-го во всей КХЛ (26 голов за 65 матчей). В плей-офф он наколотил ещё семь шайб, включая гениальный хет-трик во встрече с «Салаватом».

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Александр Пашин вышел на новый уровень, финишировав третьим бомбардиром «Спартака» с 48 (16+32) очками в 67 матчах. А ведь ещё год назад нападающий набрал лишь 19 (10+9) очков.

Хорошо проявила себя молодёжь — Даниэль Усманов, Даниил Орлов, Егор Савиков. Особняком тут стоит 20-летний нападающий Сергей Лукьянцев. Парень забил всего один гол в 15 встречах регулярки, в общей сложности набрав 5 (1+4) очков, зато в плей-офф наколотил три шайбы. А ещё успел поиграть в ВХЛ и МХЛ, суммарно за сезон проведя… 103 матча! Сумасшедший показатель — наверняка рекордный в истории российского хоккея.

Конечно, нельзя закрыть глаза на то, что ведущая тройка Николай ГолдобинИван МорозовПавел Порядин, феерившая и бившая рекорды в сезоне-2023/2024, в этом году испытывала явные проблемы. Причём настолько серьёзные, что зимой её пришлось даже разбить.

Впрочем, каждый из этой троицы всё ещё сыграл очень хорошо. Не просто так они вошли в топ-4 лучших бомбардиров «Спартака» в минувшей регулярке (их разбавил Пашин). Голдобин же и вовсе стал лучшим в команде по количеству очков, набрав 54 (21+33) в 62 матчах.

Статус лучшего бомбардира клуба, однако, может и не спасти Николая от возможного обмена. Сейчас ходят слухи о готовящейся сделке по нападающему, хоть и кажется, что будет лучше сохранить форварда. Да, 54 очка — это меньше, чем 78 (36+42) годом ранее, но всё ещё приличный результат.

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Впрочем, зная руководство «Спартака», не сомневаюсь, что если Голдобина и обменяют, то за крайне щедрую выплату в виде топ-хоккеиста — а то и нескольких. Хотя, конечно, это всё ещё будет ударом по клубу и тренерскому штабу, которому придётся закрывать потерю однозначного лидера и души команды.

От «Спартака» перейдём к его фармам.

Так, «Химик» из ВХЛ провёл даже более успешный сезон, чем красно-белые. Воскресенская команда добралась до финала Кубка Петрова. В решающей серии с «Торпедо-Горький» «Химик» сумел отыграться со счёта 0-2, но в итоге всё равно уступил нижегородской команде. Впрочем, до старта плей-офф воскресенцы вряд ли считались фаворитом (хоть и заняли пятое место в регулярном чемпионате), поэтому серебряные награды и звание вице-чемпионов России — это определённо мощное достижение.

Украшением же сезона для всей системы «Спартака» стало выступление молодёжки. Красно-белые добрались до финала Кубка Харламова, в котором сразились с непримиримым соперником — «СКА-1946». Москвичи одержали три победы подряд, затем трижды уступили и довели противостояние до решающего, седьмого матча. Серия выдалась драматичной, однако в последней встрече сезона «Спартак» без особых проблем разделался со «СКА-1946» и завоевал Кубок Харламова. Для молодёжки красно-белых этот титул стал лишь вторым в истории.

МХК «Спартак» с чемпионским кубком

МХК «Спартак» с чемпионским кубком

Фото: МХК «Спартак»

Отдельным достижением системы «Спартака» можно выделить то, как грамотно работала вся клубная вертикаль, но и результаты тут говорят сами за себя. Золото в МХЛ, серебро в ВХЛ и хоть и рекордный сезон в КХЛ, однако всё же вылет во втором раунде.

Можно ли было добиться более крупных достижений? Да. Основная команда красно-белых точно могла добраться как минимум до полуфинала (и тем самым обеспечить себе бронзу). Но даже так система «Спартака» провела сумасшедший год. Никто другой не сумел приблизиться к достижениям москвичей: ни система «Локомотива», чья основная команда завоевала Кубок Гагарина, ни система «Торпедо», чей фарм-клуб стал чемпионом ВХЛ, ни тем более система СКА, которая довольствовалась только серебром МХЛ.

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По итогам сезона кажется, что в нынешнее межсезонье «Спартак» вошёл в основном с одной важной целью — сохранить тех, кто уже есть в составе. Истёк контракт у Ружички, который находится в статусе ограниченно свободного агента, и у важного центра Андрея Локтионова, а также у Савикова. В то же время уже продлили Артёма Загидулина, Никиту Ефремова, Даниила Орлова, Германа Рубцова, Александра Пашина, Павла Порядина, Сергея Лукьянцева, Александра Плесовских и Дмитрия Вишневского.

«Спартак» не забывает и усиливаться. Пока что главной сделкой москвичей стал крупный обмен с «Авангардом», в результате которого омичи получили нападающего Василия Пономарёва и защитника Алексея Егорова, а в «Спартак» ушли форварды Никита Холодилин, Данила Сысоев, Данил Васильев, а также перешли спортивные права на игрока атаки Никиту Прищепова. Помимо этого, красно-белые усилились одним из лучших снайперов МХЛ и нападающим молодёжной сборной России Максимом Филимоновым и 20-летним вратарём Евгением Волохиным — лучшим голкипером МХЛ в сезоне-2023/2024, неплохо проявившим себя и в КХЛ в минувшем чемпионате за «Сочи».

В общем, несмотря на отсутствие громких имён, «Спартак» вроде как укрепляется. Интересно, что ждёт команду в грядущем сезоне и какие сюрпризы красно-белые подготовили для своих болельщиков. А пока отмечаем успехи системы москвичей и пристально следим за их следующими действиями.

Ещё больше мнений и аналитики автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
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