«Без него мы бы не выиграли». Как «Флорида» смогла усилить и без того чемпионский состав?

«Флорида Пантерз» стала двукратным обладателем Кубка Стэнли, сумев защитить звание чемпиона НХЛ. Второй год кряду команда Пола Мориса в главной серии сезона смогла нанести поражение «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). На сей раз «пантеры» смогли одержать даже более убедительную победу в финале плей-офф НХЛ, справившись с сопротивлением Коннора Макдэвида и Ко за шесть матчей.

В прошлом сезоне «нефтяники» начали финальное противостояние с трёх поражений подряд, но затем смогли перевернуть ход серии. «Ойлерз» одержали три победы кряду, сумев перевести финал в решающий матч, исход которого решил гол Сэма Райнхарта за пять минут до конца второго периода. Год назад «нефтяники» фактически подобрались к первому за 18 лет чемпионскому титулу на расстояние одной заброшенной шайбы.

Сейчас же после 2-2 в финальной серии они потерпели два подряд поражения без шансов на успех. В пятом-шестом матчах «Ойлерз» в сумме пропустили 10 шайб, проиграв с общим счётом 3:10. Так что «Флорида» одержала куда более уверенную победу в финале не только с точки зрения количества сыгранных матчей, но и по ощущениям. Об этом после поражения в шестой встрече говорили и сами хоккеисты «Эдмонтона».

«Разница в том, что в прошлом году мы реально боролись за титул. В этом — нет. Это, наверное, уже ответ на все вопросы», — подвёл итог финальной серии защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм.

Каким образом руководству «Пантерз» удалось усилить свой и без того чемпионский состав? В прошлое межсезонье и даже по ходу нынешнего сезона генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито совершал исключительно точечные усиления, однако все его ходы сработали, а один из них и вовсе получился поистине гениальным. Сегодня вспомним подробнее, как «пантеры» перестроили свою команду. Трансферы выстроены в хронологическом порядке, а не по важности.

з. Нейт Шмидт

Сразу после завершения седьмого матча финала Кубка Стэнли – 2024 было очевидно, что «Флориде» не удастся сохранить чемпионскую оборону. Ведущий защитник команды Брэндон Монтур был намерен протестировать рынок свободных агентов, чтобы урвать большой куш. Канадский хоккеист рассчитывал на длительный контракт с большим кэпхитом, который он в итоге и подписал с «Сиэтлом». Семилетнее соглашение на $ 50 млн привело Монтура в стан «кракенов», тогда как шведский защитник Оливер Экман-Ларссон перебрался в «Торонто Мэйпл Лифс».

В качестве замены летом прошлого года генменеджер клуба Билл Зито совершил два подписания, чтобы закрыть появившиеся бреши — в идеальном мире канадца на синей линии должен был заменить перспективный швед Адам Боквист, а с функционалом Экмана-Ларссона предстояло справляться Нейту Шмидту, с которым расстался «Виннипег Джетс».

Нейт Шмидт Фото: Steph Chambers/Getty Images

«Реактивщики» выкупили контракт Шмидта по окончании прошедшего сезона — и в составе «Пантерз» игрок оказался на символическом кэпхите в $ 800 тыс., хотя в Канаде получал почти $ 6 млн. В итоге у Боквиста реализовать свой потенциал во «Флориде» не получилось, тогда как Шмидт стал ключевым защитником команды. Нейт не только справлялся с прямыми обязанностями, но и сыпал результативными передачами в атаке.

Как игрок «Флориды» стал теневым героем финала Кубка Стэнли Нейт Шмидт вплотную приблизился к повторению рекорда в истории финалов плей-офф НХЛ

Показательный момент, который отлично свидетельствовал как о вкладе Шмидта в итоговый успех, так и об отличном микроклимате в команде Мориса, произошёл на послематчевой церемонии. Капитан «Флориды» Александр Барков передал заветный кубок не кому-то из своих многолетних партнёров по команде вроде Сэма Беннетта или Аарона Экблада, а именно Шмидту.

н. Томаш Носек, н. Йеспер Боквист, н. Эй Джей Грир

В первый день работы рынка свободных агентов «Флорида» в сумме совершила четыре подписания, заполучив трёх форвардов и одного защитника, о котором уже было сказано выше. После прошлогоднего успеха «Пантерз» пришлось полностью перестраивать нижнюю тройку атаки, так как Кайл Окпосо повесил коньки на гвоздь, а Кевин Стенлунд и Райан Ломберг перебрались в другие команды.

Под решение этой задачи на рынке «Флорида» подписала трёх форвардов за минимальные деньги с суммарным кэпхитом, не превышающим $ 2,5 млн. В результате свой первый титул с «Пантерз» в этом году выиграли Йеспер Боквист, Эй Джей Грир и Томаш Носек. Также впервые обладателем Кубка Стэнли стал ещё и Джона Гаджович, но он был поднят из АХЛ.

з. Сет Джонс

Позицию же атакующего защитника, которую во «Флориде» предыдущей сборки занимал Монтур, в результате пришлось закрывать Сету Джонсу. Перед дедлайном у «Флориды» была цель – найти праворукого хоккеиста под плей-офф. Игроков нужного уровня с такими качествами на рынке было немного, а если точнее – всего один: Сет Джонс из «Чикаго». Американский защитник перебрался в стан «Пантерз» по ходу сезона в результате крупного обмена с «Блэкхоукс».

30-летний Джонс играл за «ястребов» на протяжении последних четырёх лет, а до этого выступал за «Коламбус Блю Джекетс». За это время американец прилично устал от трофейной безнадёги, потому обмен во «Флориду» воспринял как глоток свежего воздуха, ведь наконец-то Сет получил реальную возможность побороться за трофей. Неудивительно, что после вчерашней победы Джонс не мог сдержать нахлынувшего счастья.

«Это был долгий год. Организация и ребята здесь невероятные. Тренерский штаб и генеральный менеджер Билл Зито поверили в меня, дали шанс. Так что это лучший ***** день в моей жизни», – сказал Джонс.

в. Витек Ванечек, н. Нико Штурм

В обратном направлении за Джонса в «Чикаго» отправился американский голкипер Спенсер Найт. В его лице «ястребы» получили потенциального первого номера на долгие годы, тогда как «пантерам» понадобился бэкап для Сергея Бобровского. Сразу после обмена Спенсера из фарм-клуба на место Найта изначально вызвали Криса Дриджера (того самого вратаря, который несколько дней назад подписал контракт с «Трактором»), но у него в последние годы было много травм, так что вратарская позиция нуждалась в дополнительном усилении.

Витек Ванечек Фото: Steph Chambers/Getty Images

На позицию бэкапа Бобровского инсайдеры прочили Александра Георгиева, но «Флорида» выбрала его одноклубника – Ванечека. В конце регулярного чемпионата Витек сыграл за «Флориду» семь матчей, давая возможность многоопытному Бобровскому отдохнуть от плотного календаря. В чемпионском плей-офф 29-летний чех не провёл ни одной секунды, но это никак не отменяет того обстоятельства, что Ванечек вытянул счастливый билет, сумев сменить худший клуб НХЛ на лучший.

Интересно, что через несколько дней после обмена чешского голкипера руководители «Флориды» и «Сан-Хосе» провернули ещё одну сделку. Вслед за Ванечеком в стан «пантер» отправился ещё и немецкий нападающий Нико Штурм. Во «Флориде» 30-летний форвард стал игроком ротации, однако свои восемь матчей в плей-офф всё-таки отыграл.

н. Брэд Маршан

Главное же и поистине ключевое усиление «Флорида» совершила, получив в свой состав Брэда Маршана. 37-летний форвард выступал за «Бостон Брюинз» на протяжении всей карьеры в НХЛ. В составе «мишек» канадский форвард впервые стал чемпионом ещё в 2011 (!) году. С тех пор «Бостон» на протяжении многих лет пребывал в статусе контендера и однажды даже сумел пробиться в финальную серию. Но выиграть второй титул в «Брюинз» у Маршана так и не получилось.

В надежде на чемпионство канадский ветеран перебрался во «Флориду», где выдал легендарный для своего возраста плей-офф. 20 (10+10) очков в 23 матчах, шесть заброшенных шайб в финальной серии, целая россыпь различных статических достижений и второе место в голосовании за «Конн Смайт Трофи». Брэду не хватило всего девяти баллов, чтобы превзойти соотечественника Беннетта в борьбе за приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Брэд Маршан Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Билли просто вышел и взял Маршана – и он стал для нас всем. Таких парней в команде никогда не бывает слишком много. Он целенаправленно пошёл за ним, и это был по-настоящему решающий ход. Не уверен, что мы вообще были бы здесь без него», – сказал бывший генеральный менеджер, а ныне старший советник «Флориды» Рик Дадли.

Любопытно, что до Маршана всего у четырёх игроков в истории североамериканской лиги была пауза в 14+ лет между победами в Кубке Стэнли. Это Крис Челиос (16 лет, «Монреаль Канадиенс» — 1986 и «Детройт Ред Уингз» — 2002), Марк Рекки (15 лет, «Питтсбург Пингвинз» — 1991 и «Каролина Харрикейнз» — 2006), Билл Герин (14 лет, «Нью-Джерси Дэвилз» — 1995 и «Питтсбург»-2009) и Даррен Хельм («Детройт»-2008 и «Колорадо Эвеланш»-2022).

«Как только его обменяли сюда, он сразу же похвалил меня в групповом чате за нашу игру в прошлом плей-офф. Но то, что он значил для этой команды… Я действительно не думаю, что мы выиграли бы Кубок Стэнли без него. Его лидерство, его воля к победе вдохновляют. И я говорил ему перед каждой игрой: «Мы пойдём за тобой». И мы шли. Он был на высоте каждый вечер. Он замечательный игрок и человек. Благодарен, что мне довелось играть с ним», – сказал Беннетт о влиянии Маршана на второй подряд чемпионский титул «Флориды».

Теперь Маршан может выбирать между возможностью остаться во «Флориде» в надежде на ещё один титул или попыткой перейти в другой клуб НХЛ на очень приличный контракт. Уже ходят разговоры, что после такого выступления в плей-офф в свои 37 лет Брэд может претендовать едва ли не на $ 7-8 млн. Зито же снова потребуется ювелирная работа, чтобы его «Пантерз» смогли пойти за чемпионским хет-триком.