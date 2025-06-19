Кто потеснит «Флориду» с трона? 4 команды НХЛ, которые должны бросить вызов чемпиону

Прямо сейчас гегемония «пантер» выглядит почти нерушимой, однако у них уже сейчас есть амбициозные конкуренты.

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито решил расстроить всех людей, которые хотели увидеть интригу в новом сезоне НХЛ. Он уверен, что «пантеры» смогут продлить и Аарона Экблада, и Брэда Маршана, и Сэма Беннетта одновременно — хотя все эти игроки выходят на рынок, а у «Флориды» даже с учётом роста потолка зарплат есть только $ 19 млн на заполнение семи вакансий в составе. Даже если останутся только двое из этого списка, «пантеры» всё равно выглядят фаворитом нового сезона.

Да, потолок зарплат растёт — правда, игроков на рынке сильно больше не становится. Если мы возьмём самую дефицитную позицию праворукого защитника, то за спиной Экблада очевидных вариантов в первую пару и нет — чуть ли не самым желанным лотом будет Данте Фаббро, которого «Нэшвилл» в прошлом сезоне по непонятной причине отправил на драфт отказов.

Если верить инсайдерам, то явным продавцом будет выступать только одна команда, и это «Питтсбург», который переходит в режим танкинга как раз в тот момент, когда на драфт выходит крушащий юниорскую лигу (129 очков в 56 матчах) Гэвин Маккенна. Остальные так или иначе хотят добавлять игроков — а это значит, что цены на рынке могут быть безумными и усилиться радикально будет сложно. Это означает, что бросить вызов «пантерам» смогут в первую очередь команды с уже сильным костяком. Кто же это может быть?

«Торонто»

Кубка Стэнли у самой популярной канадской команды нет уже 58 лет. Впрочем, после нынешнего плей-офф «листья» могут поднять баннер «Почти-почти прошли «Флориду». «Торонто» выиграл обе домашние встречи и вёл 3:1 на старте второго периода третьей игры, однако любимый злодей «Торонто» Маршан своим голом в овертайме развернул ход серии. В ключевых для серии пятых и седьмых матчах «Торонто» больно получил дубиной по голове на своём же льду.

Приход Крэйга Берюбе сделал «Торонто» менее весёлой командой в регулярке, но зато более готовой к режиму плей-офф. Правда, этим летом «листья» теряют Митча Марнера, который, если верить инсайдерам, не вернётся в команду. Решение это уже назрело — для человека с зарплатой под $ 11 млн Марнер безобразно проводил ключевые встречи плей-офф. Однако за него «Торонто» не получит взамен ничего: вот цена того, что несколько лет назад руководство команды держалось за «Большую четвёрку» игроков ногами и зубами.

Митча Марнера ждёт сложный выбор Фото: R.J. Johnston/Getty Images

«Торонто» наконец-то получит шанс создать глубину после ухода Марнера и истечения другого гигаконтракта у Джона Тавареса — все чемпионы последних лет брали именно ровным составом, а не суперзвёздами с гигантскими контрактами. Вопрос, правда, кем теперь эту глубину заполнять — пики первого раунда розданы на три года вперёд, как и большинство драфт-активов поменьше.

«Нью-Джерси»

Лет 10 назад сильный дуэт центров выглядел важнейшим условием для чемпионства — Кросби — Малкин, Копитар — Картер, Бержерон — Крейчи задали определённый стандарт. У «Нью-Джерси» уже довольно давно такой дуэт есть, и Джека Хьюза с Нико Хиширом пытаются окружить достойной свитой. Получается это с трудом: то травмы наваливаются, то клуб забывает купить достойного вратаря, то промахивается с ветеранами.

Нынешний сезон обновлённые прошлым летом «дьяволы» начали очень мощно, однако во второй половине чемпионата развалились и провели её на уровне команды, идущей за высоким драфт-пиком — ну а в плей-офф проиграли «Каролине» почти без шансов. Шелдон Киф после всего заявил, что хоккеисты третьих-четвёртых звеньев не могут в один момент занять лидирующие позиции: это был хороший намёк на то, что глубину нужно усиливать. Проблема с третьим центром вырисовывалась ещё в начале года, а пример Антона Лунделля показывает, насколько эта позиция важна.

Получит ли звёздный дуэт классных партнёров летом? Фото: Bruce Bennett/Getty Images

И вот как раз «Нью-Джерси» может снова поработать на рынке НСА, ключевые позиции клуб заполнил через драфт. Недовольный своим положением второй номер церемонии-2022 Шимон Немец ещё может стать ценным активом для обмена, ведь в клубе через пару лет ждут Куинна Хьюза, который должен присоединиться к компании своих братьев. Обмен Эрика Хаулы в «Нэшвилл» расчистил ещё $ 3 млн, которые могут быть использованы для работы на рынке.

«Виннипег»

Политика медленного строительства Кевина Чевелдэйоффа дала свои плоды. На фоне огромных проблем «Далласа» с потолком и слегка хаотичными решениями «Колорадо» «Джетс» вступают в новый сезон с наилучшей ситуацией среди конкурентов, которую вряд ли испортит даже потенциальный уход НСА Николая Элерса. Контракты лидеров команды были подписаны ещё до нынешнего взлёта потолка и выглядят просто великолепными, почти вся защита имеет действующие соглашения.

Если говорить именно про чемпионские амбиции, то пока главным вопросом выглядит кандидатура второго центра. Да, Коннор Хеллебайк испарился в плей-офф — но пример Сергея Бобровского говорит нам, что репутация голкипера, который проваливается весной, не является вечной. Да и в ранние годы карьеры Коннор вытаскивал свою команду в финал конференции, так что нужна тонкая ментальная работа. А вот готового второго центра у команды нет — да, Владислав Наместников – полезный хоккеист и работяга, который сильно сыграет на любой позиции, однако в центре второй тройки чемпионской команды действуют другие ребята.

Генменеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Виннипег» очень редко расстаётся с пиками в первом раунде (обычно на дедлайне), и за это время в системе накопилось приличное количество молодых хоккеистов. Правда, потенциальную деятельность на рынке обменов сильно затруднит то, что у многих звёздных хоккеистов город Виннипег включен в списки мест, куда их менять нельзя. Впрочем, если к дедлайну-2026 «Джетс» покажут себя на высшем уровне, то это может изменить мнение многих сомневающихся.

«Эдмонтон»

Вернуться в финал после проигрыша — штука очень сложная, но в своё время удавшаяся той же «Флориде». Вернуться в финал после двух проигрышей в современную эпоху НХЛ не удавалось вообще никому. Тем не менее букмекеры всё равно выводят «Эдмонтон» как главного фаворита нового сезона — потому что Макдэвид, потому что Драйзайтль, да и в этом году у «Ойлерз» даже что-то похожее на победную психологию стало наконец проклёвываться.

Однако — и как это привычно для современного «Эдмонтона» — прямо сейчас их ситуацию с потолком можно описать ёмким словом из четырёх букв (хоть русским, хоть английским). После продления контракта с полученным на дедлайне Трентом Фредериком под потолком остаётся менее $ 10 млн. При этом нужно как минимум продлевать контракт с Эваном Бушаром, который в одиночку запросит сумму, превышающую свободные средства. Надо ещё чуть-чуть укрепить глубину и думать о том, что делать с вратарской позицией.

В общем, если в «Эдмонтоне» хотят выиграть чемпионство, нужно резать к чёртовой матери и рисковать так, как «Флорида» в своё время сделала с Джонатаном Юбердо, обмена которого после сезона со 100+ очками вообще никто не ожидал. Конечно, это сложно, это рискованно и может повлечь непредсказуемые последствия — но без большого обмена «Ойлерз» в лучшем случае опять будут побиты в главном финале и станут идти не с Кубком, а мимо него.