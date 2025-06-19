СКА снова возвращается в «Ледовый» и меняет логотип. Что вообще происходит в Петербурге?

Нынешнее межсезонье после объявления Игоря Ларионова главным тренером и Игоря Захаркина советником генерального директора получается непривычно тихим для СКА.

Клуб не подписывает никаких новичков и не расстаётся со «старичками», в соцсетях ведёт себя максимально тихо относительно предыдущих лет, да и о новых контрактах до сих пор не сообщает – продление договора с тем же Ильёй Карпухиным анонсировало только представляющее его интересы агентство, в то время как сами армейцы не сказали об этом ни слова.

Но сегодня, что называется, бахнуло – СКА опубликовал результаты очередного заседания нового Совета директоров клуба. Получилось ёмко, но очень содержательно. Да так, что болельщикам армейцев вновь впору хвататься за голову. А некоторым – ещё и за сердце.

Во-первых, команда в очередной раз переезжает с левого берега Невы на правый – петербуржцы никак не могут попрощаться с «Ледовым» дворцом, из которого они уезжали дважды за последние два года, но неизменно возвращались на проспект Пятилеток.

Если в прошлом сезоне причиной отъезда с новенькой «СКА Арены» стал пожар, то сейчас в клубе посетовали на низкую транспортную доступность огромного дворца на проспекте Гагарина – ближайшее к нему метро «Парк Победы» закрывается на реконструкцию, в то время как «Ледовый» находится буквально в пяти шагах от станции «Проспект Большевиков».

Вот только ещё весной в клубе к ремонту «Парка Победы» были готовы и планировали организовать движение бесплатных шаттлов от других близлежащих станций метро – как ранее это происходило непосредственно от самого «Парка Победы».

«СКА Арена» Фото: photo.khl.ru

Похоже, что новое руководство в рамках двукратного сокращения бюджета решило сэкономить и на логистике – добираться от «Проспекта Большевиков» болельщики действительно смогут и без дополнительной помощи от клуба. Да и сама арена там меньше, чем на проспекте Гагарина – вопросов с заполнением вместимости должно быть гораздо меньше. И аренда гораздо дешевле.

В эту же канву ложится и во-вторых: «Стратегическим приоритетом СКА утверждено развитие клубной системы, включая детско-юношеский и молодёжный хоккей». Как будто бы что-то подобное мы слышали и от предыдущих руководителей, однако в нынешних реалиях это звучит как чёткое заявление: воспитывать своих игроков и выводить их в основу гораздо дешевле, нежели приобретать туда чужих.

Как в эту концепцию сокращения логотипа вписывается в-третьих – анонсированный ребрендинг клуба со сменами стиля и логотипа? А вот это вопрос со звёздочкой. Маркетинговые истории, особенно касающиеся больших клубов, требуют больших финансовых вливаний.

И ведь есть же большой риск, что эта история не окупится – вспомните, как часто с негативом были встречены стилистические перемены в других клубах, а ещё в соседнем футболе. Кардинальные преображения могут не найти отклика аудитории, а если они не кардинальные, то какой в них смысл?

Первый приходящий на ум ответ – в клубе хотят поставить жирную точку на старой эпохе, во время которой главным действующим лицом был Роман Ротенберг, и начать новую жизнь по всем направлениям. И не просто начать, а ещё и громко это обозначить.

Вы же помните, что мы предупреждали болельщиков СКА о жарком лете? И это клуб ещё ни одного трансфера не совершил.

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