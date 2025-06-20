Радулов остался в «Локомотиве», «Даллас» сохранил лучшего бомбардира. События дня в хоккее

СКА вернётся в «Ледовый», а Блажиевский перешёл в «Авангард».

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 19 июня.

Эрик Хаула перешёл в «Нэшвилл»

«Нэшвилл» после провального сезона начал усиливать нижние звенья – ролевик Эрик Хаула пополнил состав «Предаторз».

«Нью-Джерси Дэвилз» и «Нэшвилл Предаторз» совершили взаимовыгодный обмен, при котором 34-летний финский нападающий «дьяволов» Эрик Хаула перейдёт в стан «Предаторз», а в обратном направлении отправится 22-летний канадский защитник, проспект «хищников» Джереми Гензель.

Кроме того, «Нью-Джерси» за эту сделку получил выбор в четвёртом раунде, под общим 99-м номером на драфте-2025.

«Чикаго» сохранил важного игрока

Райан Донато, который в прошедшем сезоне стал вторым бомбардиром «Чикаго», подписал новый контракт с «ястребами».

«Чикаго Блэкхоукс» подписал контракт с нападающим Райаном Донато общей суммой на $ 16 млн. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на четыре сезона с кэпхитом $ 4 млн.

В прошедшем сезоне Донато стал лучшим снайпером «Чикаго», забив 31 гол, и набрал 62 очка.

Экс-форвард «Авангарда» признан лучшим игроком года по версии ИИХФ

Свен Андригетто, пять лет назад выступавший за «Авангард», признан лучшим игроком года по версии ИИХФ.

Андригетто получил 34,6% голосов, легко обойдя американского вратаря Джереми Свеймана, у которого было 18,6%. На третьем месте оказался чех Давид Пастрняк (18%), за ним следуют Денис Мальгин (Швейцария, 11,1%), Клейтон Келлер (США, 8,8%) и Натан Маккиннон (Канада, 6,5%).

Данная награда вручается каждый год игроку, который наилучшим образом продемонстрировал исключительное мастерство, решимость, командный успех и спортивный характер на льду и за его пределами в течение указанного сезона.

«Локомотив» сохраняет чемпионский костяк

«Локомотив» продлил контракты с тремя важнейшими игроками – Береглазовым, Черепановым и Радуловым. С первыми двумя контракт заключён на два года, а с MVP прошедшего плей-офф – на один.

Алексей Береглазов в прошедшем сезоне стал первым игроком в истории КХЛ, завоевавшим Кубок Гагарина с тремя разными командами.

«Быстрый дедушка, энерджайзер, мастер, дядя Саша — всё это про Александра Радулова, и он остаётся в «Локомотиве»! Самый ценный игрок чемпионского плей-офф подписал с ярославским клубом новое соглашение, рассчитанное ещё на один год», — сказано в сообщении клуба под новостью о продлении контракта с Радуловым.

СКА возвращается в «Ледовый»

18 июня состоялось заседание Совета директоров хоккейного клуба СКА. На заседании решено, что домашние матчи с сезона-2025/2026 команда будет проводить в «Ледовом» дворце. Также были согласованы смена брендбука и обновление логотипа хоккейного клуба СКА. Новый фирменный стиль представят позднее.

«Решение обусловлено низкой транспортной доступностью «СКА Арены» в связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро «Парк Победы» в июне этого года. Возвращение СКА в «Ледовый дворец» упростит болельщикам посещение игр. Ледовый был домашним стадионом СКА в том числе в 2015 и 2017 годах, когда клуб выигрывал Кубок Гагарина.

Стратегическим приоритетом СКА утверждено развитие клубной системы, включая детско-юношеский и молодёжный хоккей. Деятельность менеджмента будет направлена на развитие и модернизацию материально-технической базы для основной команды, а также на создание дополнительной инфраструктуры для детско-юношеского хоккея», — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.

«Оттава» сохранила перспективного шведа

Фабиан Зеттерлунд, перешедший в дедлайн в «Оттаву», подписал новый контракт с клубом.

«Оттава Сенаторз» подписала трёхлетний контракт с 25-летним шведским форвардом Фабианом Зеттерлундом на общую сумму $ 12,825 млн. Кэпхит составит $ 4,275 млн.

Всего на счету Зеттерлунда в прошедшем сезоне 84 встречи, в которых форвард забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.

«Авангард» укрепил оборону экс-игроком «Трактора»

Артём Блажиевский, хорошо проведший игры плей-офф, перешёл в «Авангард». Контракт заключён на два года.

В 83 встречах регулярки и Кубка Гагарина Блажиевский забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Артём провёл 602 матча, в которых записал на свой счёт 124 (37+87) очка с показателем полезности «+96». В «Авангарде» Блажиевский будет играть под номером 88.

«Даллас» сохранил лучшего бомбардира

В прошедшей регулярке Мэтт Дюшейн стал лучшим бомбардиром «Далласа». По прошлому контракту Мэтт зарабатывал всего $ 3 млн – сейчас его оклад повысится.

Новое соглашение подписано на четыре года. Контракт вступит в силу в сезоне-2025/2026. Общая сумма соглашения $ 18 млн, кэпхит — $ 4,5 млн.

34-летний Дюшейн перешёл в «Старз» из «Нэшвилл Предаторз» перед сезоном-2023/2024. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ форвард набрал 82 (30+52) очка в 82 матчах, а также забил один год и сделал шесть результативных передач в 18 встречах плей-офф КХЛ.

Дюшейн вместе с «Далласом» два года подряд доходил до финала Западной конференции, где его команда уступала «Эдмонтон Ойлерз».