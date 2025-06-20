Полуфиналист НХЛ обменяет своего лидера? «Далласу» нужно что-то делать с потолком зарплат

Несколько минут славы у продолжающей бурно праздновать второе подряд чемпионство в НХЛ «Флориды» вчера решил отобрать «Даллас». «Звёзды», в третий раз подряд остановившиеся в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли, объявили о продлении контракта с нападающим Мэттом Дюшейном – до 2029-го канадец будет получать $ 4,5 млн в год.

На первый взгляд, хорошая сделка, которую за океаном и вовсе называют «кражей» – «Старз» сохранили своего лучшего бомбардира последней регулярки на довольно продолжительный срок, да ещё и за такие смешные с учётом растущего потолка деньги. Можете назвать ещё одного игрока, который при зарплате в $ 3 млн (столько Дюшейн зарабатывал по последнему контракту) набирает 82 очка в 82 матчах и после этого переподписывается на $ 4,5 млн? Сильно сомневаюсь.

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Но несколько моментов всё-таки смущают.

Первый, наименее значимый из них – Дюшейну 34 года. Можно привести в пример Овечкина, Кросби, Маршана, Перри, да хоть того же Павелски, с которым Мэтт играл ещё год назад, однако общая тенденция складывается не в пользу ветеранов. Взгляните хотя бы на Маршессо со Стэмкосом, которые в «Нэшвилле» превратились в тыквы. Да и зачем далеко ходить – в «Далласе» есть такие же Бенн и Сегин, который в промежутках между травмами может выдать хороший уровень, но не на регулярной основе.

Дюшейн заметно потерял в скорости и резкости, а такие навыки с возрастом уже не вернёшь. А «Старз» в плей-офф – мы плавно подходим ко второй проблеме – во многом именно этого и не хватило.

Постсезон канадский форвард откровенно провалил. Всего шесть очков в 18 матчах и ужасные «-16» – далеко не этого ждёшь от одного из своих лидеров. При этом все свои результативные действия, половина из которых пришлась на серию первого раунда с «Колорадо», Мэтт совершил в большинстве. Где, напомню, играл в одной бригаде с Микко Рантаненом, который для этого «Далласа» оказался практически всем.

Можно попробовать списать это на трения с Питером Дебуром, отчасти из-за потерянной раздевалки и лишившимся работы в Техасе, но ведь при нём же Дюшейн и вернулся на уровень лучших лет – неувязочка. Только в Кубке Стэнли это всё куда-то испарилось. И в прошлом году, к слову, лучше не было – там после относительно неплохой регулярки Мэтт набрал те же шесть очков (четыре в равных), но уже в 19 матчах. А «звёздам» уже не в регулярке чудеса нужны.

И третий момент, который заставляет задуматься больше остальных – финансовая ситуация «Далласа». До продления Дюшейна у Джима Нилла в запасе оставалось примерно $ 5 млн под потолком, которые в мгновение ока превратились в $ 0,5 млн. Эту сумму генменеджер «Старз» тут же компенсировал обменом Мэйсона Марчмента в «Сиэтл» на два драфт-пика.

Однако теперь в составе есть только 16 игроков на контрактах – без новых соглашений пока что сидят капитан Бенн, Гранлунд, Дадонов, Блэквелл, Сеси и ОСА Бурк и Лундквист. Очевидно, что кто-то из этого списка точно начнёт следующий сезон в другом месте – но и усиливать ростер «звёздам» как-то же надо?

Есть, конечно, возможность расстаться с Мэттом Дамбой, который и в плей-офф не играл, и в регулярке себя особо не показал, однако это максимум $ 3 млн, которых в совокупности с остальными деньгами всё равно будет маловато. Поэтому Ниллу, вероятно, придётся пойти на крупный обмен.

Главный кандидат – второй бомбардир и лучший снайпер в регулярке, а также автор четырёх из последних пяти шайб «Далласа» в Кубке Стэнли Джейсон Робертсон. У 25-летнего форварда остался год по действующему контракту, по окончании которого он станет ограниченно свободным агентом, с кэпхитом $ 7,75 млн.

Микко Рантанен и Джейсон Робертсон Фото: Steph Chambers/Getty Images

Но особо тут, опять же, не разгуляешься – если взамен пойдут игроки, то это вновь поднимет вопрос упирания в потолок. А вот высоких пиков «звёздам» пока не хватает – в ближайшие два драфта они могут остаться без выбора в первом раунде. По крайней мере, пока что.

В любом случае это далеко не все новости, которые мы получим из Техаса нынешним летом. Команде, которая была одной из самых возрастных в лиге, после трёх проигранных финалов Запада необходимо не только омолодиться, но и сохранить боеспособный состав.

И когда у руля находится один из лучших генменеджеров лиги последних лет, стоит ждать чего-то экстраординарного.