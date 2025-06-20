«Рад оказаться в команде с такими амбициями». Первое интервью с Блажиевским в «Авангарде»

«Авангард» продолжает укреплять состав в это межсезонье, и очередным новичком «ястребов» стал защитник Артём Блажиевский. В последние годы он выступал за «Трактор», с которым в прошлом сезоне добрался до финала Кубка Гагарина. И именно завершившийся чемпионат стал лучшим в карьере Блажиевского (по крайней мере, по статистике), а по завершении контракта с челябинцами 31-летний Артём вышел на рынок свободных агентов и вскоре стал игроком «Авангарда».

По уже сложившейся в Омске традиции Блажиевский был представлен болельщикам на очередной вечеринке, устроенной клубом, и там же подписал с «Авангардом» двухлетний контракт. После чего хоккеист немного пообщался с корреспондентом «Чемпионата».

Артём Блажиевский у «G-Drive Арены» Фото: hawk.ru

«С «Авангардом» как-то сразу обо всём договорились»

— Артём, поделись эмоциями от перехода в новую команду.

— Великолепные впечатления. Омск – замечательный хоккейный город, клуб – серьёзная организация, так что очень рад оказаться здесь.

— Поможет ли тебе влиться в состав «Авангарда» то, что в прошлом сезоне ты уже работал с канадским тренером?

— Надеюсь. Хотя понятно, что у каждого тренера свой подход.

— Как ты в принципе оказался в омском клубе?

— Переговоры прошли очень быстро. По завершении сезона вышли на «Авангард» и как-то сразу обо всём договорились. Очень рад оказаться в команде с такими целями и амбициями, буду делать всё, чтобы помочь ей.

— Был ли вариант остаться в «Тракторе»?

— Давайте без этого вопроса (смеётся).

«Свою роль в «Авангарде» пока ни с кем не обговаривал. Но, думаю, какие-то планы на меня есть»

— По карьере у тебя не так много команд. Рассчитываешь и в Омске задержаться надолго?

— Да, я всегда за стабильность, это лучше и для игрока, и для клуба. Поэтому, если в «Авангарде» всё сложится хорошо, рад буду здесь задержаться.

— Ты считаешься защитником-домоседом, разрушителем. Это действительно твои сильные стороны?

— Всё так и есть. Но если есть возможность, то всегда подключусь к атаке с удовольствием, постараюсь гол забить.

— Как раз в прошлом плей-офф у тебя случился прорыв в плане результативности. Как думаешь, что повлияло на это?

— Да просто стечение обстоятельств, плюс ребята помогали, выводили на бросок.

— Уже говорил с кем-то из «Авангарда» о своей роли в омском клубе?

— Нет, такого пока не было. Но думаю, что когда меня подписывали, то знали, что я за игрок. Какие-то планы на меня, думаю, есть.

Артём Блажиевский и генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин Фото: hawk.ru

«В стиль Ги Буше должен вписаться без проблем. Ничего сложного не будет»

— Североамериканские тренеры уделяют много внимания мелочам. Тебе близок такой подход?

— Да, это правильно, с Бенуа Гру я через это прошёл, и мне понравилось, когда на тренировках максимальное внимание мелочам, требования выкладываться на 100%. Думаю, в Омске меня ждёт то же самое.

— Ты играл против «Авангарда» Ги Буше. Как думаешь, легко ли тебе удастся вписаться в этот стиль?

— Да, думаю впишусь без проблем, ничего сложного не будет. В КХЛ в принципе хоккей везде похож.