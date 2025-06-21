Никитин собирает новый ЦСКА, «Авангард» взрывает рынок агентов. Таблица трансферов КХЛ

Три недели назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала. Отметим, что команды в таблице расположены в алфавитном порядке.

По всей видимости, неумолимо приближается тот момент, когда будет официально объявлено, что в следующем сезоне КХЛ недосчитается одного клуба в своём составе. По состоянию на данный момент «Витязь» так и не нашёл средств для продолжения своего выступления в лиге. В этой связи подмосковная команда совершает трансферы исключительно на выход, обменивая своих основных хоккеистов на денежную компенсацию. За последние 14 дней «Витязь» официально попрощался с защитником Джереми Роем и нападающим Дмитрием Бучельниковым (оба перешли в ЦСКА). Защитники Ярослав Бусыгин и Даниил Малоросиянов были обменяны в «Автомобилист». Американский нападающий Дерек Барак на правах свободного агента пополнил составе «Металлурга». Голкипер Максим Дорожко и нападающий Матвей Заседа близки к обмену в «Амур».

Минское «Динамо» попрощалось с российским нападающим Александром Волковым, продолжившим карьеру в «Авангарде». В «Адмирал» были обменяны права на нападающего Арсения Ковгореню, а с защитником Никитой Жихаревым контракт был расторгнут. Канадский форвард Крис Тирни отправился в Швейцарию, подписав контракт с «Амбри-Пиоттой». В свою очередь, ведущий защитник белорусского клуба Брэди Лайл заключил с «зубрами» новое соглашение.

Московское «Динамо» удержало в команде нападающего Максима Джиошвили, чей уже казавшийся неминуемым переход в СКА сорвала отставка Романа Ротенберга. Продолжит выступать за столичную команду и белорусский защитник Кирилл Готовец. Канадский форвард Девин Броссо и шведский защитник Фредрик Классон пополнили состав бело-голубых, подписав однолетние контракты. Ожидается, что нападающий Дмитрий Рашевский в ближайшее время будет обменян в «Авангард» на очень солидную денежную компенсацию, а в «Динамо» переберётся покидающий ЦСКА автор «золотого» гола в финале Кубка Гагарина — 2019 Максим Мамин.

Какую зарплату Мамину предлагают в «Динамо»? Эксклюзив Московское «Динамо» ведёт переговоры с нападающим Максимом Маминым

«Куньлунь Ред Стар» по-прежнему не совершил ни одного трансфера, но для пекинского клуба в последние несколько сезонов это уже привычная ситуация. «Драконы» приучили нас к тому, что они начинают селекцию тогда, когда другие клубы её завершают.

«Локомотив» официально расстался с тренерским штабом Игоря Никитина и продлил контракты с целым рядом основных хоккеистов. Уже точно продолжат выступать за ярославский клуб защитники Алексей Береглазов, Марк Ульев и Никита Черепанов, а также форварды Александр Радулов и Денис Алексеев. Скоро будет объявлено и о продлении контракта с канадским нападающим Байроном Фрейзом. Новичком клуба и всей лиги стал защитник Мак Холлоуэлл.

«Северсталь» совершила основные трансферы в первые дни межсезонья, после чего взяла перерыв в селекционной работе. А вот абсолютная тишина из стана СКА вызывает определённый интерес, потому что к такому мы не привыкли. С момента назначения Игоря Ларионова на пост главного тренера прошло уже достаточно времени, однако армейский клуб по-прежнему не регистрирует никаких новых контрактов. По нашей информации, состав СКА должен пополнить нападающий Андрей Локтионов, но пока этого не произошло.

«Спартак» выменял из «Сочи» перспективного голкипера Евгения Волохина и заключил контракт с экс-форвардом «Трактора» Никитой Коростелёвым. Продлены соглашения с защитником Дмитрием Вишневским и недавно выменянным из «Авангарда» нападающим Никитой Холодилиным.

«Торпедо» заключило однолетний контракт с защитником Сергеем Бойковым, продлило контракт с лучшим новичком сезона ВХЛ голкипером Дмитрием Дагестанским и обменяло в «Адмирал» спортивные права на словацкого вратаря Адама Гуску, который минувший сезон провёл за пределами КХЛ.

ЦСКА объявил о назначении Никитина на пост главного тренера. Новый-старый наставник армейского клуба занялся построением в Москве заметно обновлённой команды. Из «Витязя» уже были приобретены Рой и Бучельников, на правах свободного агента был подписан белорусский защитник Владислав Еремёнко, тогда как Мамина, по всей видимости, в ЦСКА решили не сохранять.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контакты «Витязь» в. Чечелев, н. Детков, н. Зубов (все — «Юнисон», ВХЛ), в. Шикин («Сочи»), з. Ващенко («Северсталь»), з. Рой, н. Бучельников (оба — ЦСКА), з. Бусыгин, з. Малоросиянов, н. Жиров (все — «Автомобилист»), н. Чивилёв (СКА, конец аренды), н. Барак («Металлург»), в. Дорожко, н. Заседа (оба — «Амур») з. Стюарт, з. Валенцов, н. Чехович, н. Заседа «Динамо» Минск т. Дашкевич, в. Фукале («Трактор»), з. Диц («Автомобилист»), н. Звягин («Куньлунь», конец аренды) т. Силиньш («Лада»), з. Гросс («Трактор»), з. Жихарев, н. Горбунов («Автомобилист»), н. Волков («Авангард»), н. А. Ковгореня («Адмирал»), н. Тирни («Амбри-Пиотта», Швейцария) в. Демченко, н. Стась, н. Усов, н. Сотишвили, з. Лайл «Динамо» Москва гм. Якубов («Лада»), т. Гизатуллин («Адмирал»), з. Шараканов («Лада», конец аренды), з. Баклашёв («Сочи», конец аренды), з. Паталаха («Нефтехимик», конец аренды), н. Давыдов («Северсталь», конец аренды), з. Классон (ЦСКА), н. Броссо («Амур»), н. Мамин (ЦСКА) т. Козлов («Сочи»), в. Ярославлев («Омские Крылья», ВХЛ), з. Сизов («Торпедо»), н. Бурмистров, н. Кудрявцев («Сочи»), н. Комтуа, н. Рашевский («Авангард») в. Моторыгин, з. Готовец, з. Пыленков, з. Кудашов, н. Сикура, н. Джиошвили, н. Слепышев, н. Гусев, н. Чернов, н. Буруянов «Куньлунь Ред Стар» г. т. Кравец, т. Савченков («Сочи»), з. Кожевников, н. Лихачёв (оба — «Локомотив», конец аренды), н. Звягин («Динамо» Мн, конец аренды) н. Шаров («Адмирал») «Локомотив» з. Кожевников, н. Лихачёв (оба — «Куньлунь», конец аренды), н. Волков («Лада», конец аренды), з. Холлоуэлл («Уилкс-Барре», АХЛ) г. т. Никитин, т. Юшкевич, т. Давыдов (все — ЦСКА), т. Давыдов, з. Симашев, н. Бут («Юта», НХЛ), з. Гернат з. Рафиков, н. Берёзкин, н. Никулин, з. Береглазов, з. Ульев, з. Черепанов, н. Радулов, н. Алексеев, н. Фрейз «Северсталь» з. Грегуар («Клотен», Швейцария), з. Ващенко («Витязь»), з. Камалов («Металлург»), з Бокун («Торпедо»), н. Жабреев («Динамо» СПб, ВХЛ), н. Веряев («Югра», ВХЛ), н. Танков («Авангард», аренда) в. Волков, з. Барберио, з. Чуркин («Сибирь»), н. Кручинин («Торпедо»), н. Давыдов («Динамо» М, конец аренды) СКА г. т. Ларионов, т. Васильев, т. Филатов (все — «Торпедо»), в. Иванов («Сочи», конец аренды), н. Чивилёв («Витязь», конец аренды), н. Локтионов («Спартак») г. т. Ротенберг, н. Бардаков («Колорадо», НХЛ), н. Грицюк («Нью-Джерси», НХЛ), з. Никишин («Каролина», НХЛ), н. Демидов («Монреаль», НХЛ) з. Карпухин, н. Поляков «Сочи» г. т. Козлов («Динамо» М), т. Савченков («Куньлунь»), в Хомченко (ЦСКА), в. Шикин («Витязь»), з. Малышев (ЦСКА), з. Николаев («Трактор»), з. Орлов («Торпедо»), н. Кудрявцев («Динамо» М), н. Джозефс («Металлург» Мг), н. Боден (ТПС, Финляндия), н. Бабенко («Салават Юлаев»), н. Моисеев («Металлург») в. Иванов (СКА, конец аренды), з. Баклашёв («Динамо» М, конец аренды), н. Никонов («Трактор»), н. И. Федотов («Салават Юлаев»), в. Волохин («Спартак») т. Шалдыбин, т. Добрышкин, т. Царёв, т. Смирнов «Спартак» в. Волохин («Сочи»), н. Сысоев, н. Васильев, н. Холодилин (все — «Авангард»), н. Коростелёв («Трактор») з. Егоров («Авангард»), н. Ружичка, н. Локтионов (СКА) г. т. Жамнов, в. Загидулин, з. Ефремов, з. Орлов, з. Вишневский, н. Рубцов, н. Пашин, н. Порядин, н. Лукьянцев, н. Плесовских, н. Холодилин «Торпедо» г. т. Исаков («Торпедо-Горький, ВХЛ), т. Гоголев («Чайка», МХЛ), в. Костин («Сибирь»), з. Сизов («Динамо» М), з. Щемеров, н. Шевченко (оба — «Амур»), з. Нарделла («Рапперсвилль-Йона», Швейцария), н. Кручинин («Северсталь»), н. Косолапов («Тамбов», ВХЛ), з. Бойков («Авангард») г. т. Ларионов (СКА), т. Васильев, т. Филатов, т. Арзамазов, в. Бочаров («Лада»), з. Войнов («Авангард»), з. Филлипс, з. Томпсон, з. Бокун («Северсталь»). з. Орлов («Сочи»), з. Кирсанов («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Кагарлицкий, н. Свечников, н. Ларионов т. Уланов, т. Хабибулин, в. Дагестанский, в. Зинаддин, в. Сабитов, н. Опалёв ЦСКА г. т. Никитин, т. Юшкевич, т. Давыдов (все — «Локомотив»), в. Мартин («Каролина», НХЛ), з. Рой, н. Бучельников (оба — «Витязь»), з. Ерёменко («Металлург» Мг) г. т. Воробьёв, т. Бабенко, т. Мохорич («Металлург» Мг), в. Просветов («Калгари», НХЛ), в. Хомченко, з. Малышев (оба — «Сочи»), з. Ярош, з. Классон («Динамо» М), з. Калиниченко («Сибирь»), н. Шартье, н. Галиев, н. Касселс, н. Мамин («Динамо» М) т. Попов

В Восточной конференции тоже произошло немало всего интересного. Очень активно ведёт себя на трансферном рынке «Авангард», уже подписавший контракты с защитником Блажиевским, форвардом Волковым, а в ближайшее время будет объявлено о возвращении опытного защитника Войнова. «Автомобилист» принял участие в распродаже «Витязя», забрав себе талантливых Бусыгина, Малоросиянова и Жирова.

«Адмирал» пойдёт в следующий сезон со словаком Гуской в воротах, кроме того, из «Ак Барса» выменян форвард Кошелев, который должен подойти под стиль и систему Леонида Тамбиева. «Ак Барс» пока только прощается с игроками: ушли Коршков и Кошелев, близки к уходу Мифтахов и Петан. В «Амуре» ждут Дорожко и Заседу из «Витязя», а «Барыс», как обычно, припас все свои сделки на более поздний срок.

Спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко подписал в Тольятти сразу нескольких легионеров: защитника Коттона, нападающих Савчука и Лоуренса. Кроме того, за автозаводцев отныне будут выступать братья Хохлачёвы. В «Нефтехимике» подумали и решили не расставаться с форвардом Ди, дав североамериканцу новый контракт. В свою очередь, «Салават Юлаев» после ухода Уилсона и Тодда пополнил свои ряды Родевальдом, который неплохо проявил себя в «Адмирале». Важно, что продлён на сезон контракт с капитаном Паниным. Это девятый (!) сезон для Григория в Уфе.

«Металлург» уже заполучил в свои ряды Барака из «Витязя» и ждёт Петана из «Ак Барса», а вот с поехавшим покорять НХЛ вратарём Набоковым пришлось вынужденно завершить сотрудничество. В «Сибири» будет интересно понаблюдать за новичками Фэрренсом и Неколенко. «Трактор» нашёл замену Фукале: в Челябинск из Виннипега прилетает вратарь Дриджер. Наконец-то генменеджер уральцев Волков добрался и до Коршкова: будем пристально следить, как Егор проявит себя в «Тракторе» после неудачного сезона в Казани. Продлены контракты с опытным защитником Дроновым и молодым нападающим Рыковым.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено