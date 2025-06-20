Джонатан Тэйвз вернётся в НХЛ, Войнов — в «Авангард». Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 20 июня.

Обладатель «Конн Смайт Трофи» Сэм Беннетт продлил контракт с «Флоридой» на восемь лет

Обладатель «Конн Смайт Трофи» — 2025 Сэм Беннетт продлил контракт с «Флоридой Пантерз» на восемь лет. Об этом стало известно во время празднования командой победы в Кубке Стэнли в ночном клубе.

«Я никуда не уйду!» — крикнул Беннетт со сцены клуба.

В плей-офф 28-летний канадец набрал 22 (15+7) очка в 23 матчах, в том числе забросив пять шайб в шести встречах финальной серии.

«Конн Смайт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги. Единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.

Нападающий Никита Коростелёв стал игроком «Спартака»

Нападающий Никита Коростелёв стал игроком «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых. С хоккеистом подписан контракт на два года. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В прошлом сезоне 28-летний форвард выступал за челябинский «Трактор» и за череповецкую «Северсталь». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне Коростелёв набрал 34 очка в 50 матчах — забросил 18 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф на счету форварда два гола и две результативные передачи в 21 встрече за «Трактор».

Всего в КХЛ Коростелёв провёл 316 матчей и набрал 154 (94+60) очка. Нападающий выступал за владивостокский «Адмирал», ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Северсталь» и «Трактор».

Вячеслав Войнов подпишет однолетний контракт с «Авангардом»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Вячеслав Войнов подпишет однолетний контракт с омским «Авангардом». В ближайшее время об этом объявят официально.

35-летний защитник провёл прошлый сезон в нижегородском «Торпедо». В регулярном чемпионате в сезоне-2024/2025 хоккеист провёл 49 встреч, в которых набрал 22 (6+16) очка при полезности «+5». В плей-офф КХЛ он принял участие в четырёх матчах и забил один гол при полезности «-3».

В КХЛ защитник также выступал за СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс». Вместе со СКА Войнов брал Кубок Гагарина в 2017 году. В НХЛ он играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в 2012 и 2014 годах.

Форвард Джонатан Тэйвз заключил однолетний контракт с «Виннипег Джетс»

«Виннипег Джетс» заключил однолетний контракт с 37-летним нападающим Джонатаном Тэйвзом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Я рад вернуться в НХЛ в составе «Виннипег Джетс». Это особенное чувство — вернуться домой и играть перед своей семьёй и друзьями в Манитобе. «Джетс» прогрессируют в последние несколько сезонов, и я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде и помочь всем, чем смогу», — приводит слова Тэйвза пресс-служба клуба.

Последний на данный момент матч Тэйвза в НХЛ состоялся 13 апреля 2023 года. После завершения сезона-2022/2023 «Чикаго» не стал продлевать с форвардом контракт из-за хронических проблем со здоровьем. За «Блэкхоукс» Джонатан выступал с 2007 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Тэйвз провёл 1067 встреч в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

Канадский форвард Крис Тирни покинул минское «Динамо»

Канадский нападающий Крис Тирни покидает минское «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

30-летний форвард присоединился к команде на старте минувшего сезона. В регулярном чемпионате хоккеист провёл 60 матчей и набрал 20 (10+10) очков при коэффициенте полезности «+3». В плей-офф на счету Тирни 11 игр и 8 (2+6) очков при показателе «+4».

В НХЛ игрок выступал в «Нью-Джерси Дэвилз», «Сан-Хосе Шаркс», «Оттаву Сенаторз», «Флориду Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Всего в НХЛ Тирни провёл 649 встреч, набрав 248 (80+168) очков.

Минское «Динамо» в прошедшем сезоне дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило челябинскому «Трактору» в серии из пяти матчей.