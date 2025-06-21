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Александр Радулов подписал новый контракт с Локомотивом, Игорь Никитин покинул клуб

Радулов станет лицом «Локомотива». Потеря Никитина не ударит по Ярославлю
Павел Панышев
Александр Радулов
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Железнодорожники сохранили практически весь чемпионский костяк.

Итак, уход Игоря Никитина из «Локомотива» и теперь уже официальное подписание им пятилетнего контракта с ЦСКА стали одной из главных – если не самой главной – новостей межсезонья. Вместе с Никитиным ушли его помощники, включая Дмитрия Юшкевича, а в тренерский штаб вовсю полетели камни и обвинения в предательстве, а также другие эмоциональные высказывания. Я уже объяснял, почему так делать не нужно и как правильно провожать человека, принёсшего городу долгожданный Кубок Гагарина и выполнившего свою миссию от и до.

Почему не нужно бросаться обвинениями в Игоря Никитина:
Не судите Никитина. Ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться
Не судите Никитина. Ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться

Более того, порой приходилось читать, что, дескать, Игорь Валерьевич оставил после себя руины, а команда после его ухода рассыпается словно карточный домик. Это не просто большое заблуждение, но и откровенная ложь. Никитин оставил в Ярославле слаженный и функционирующий механизм, никого, кроме тренеров, в столицу с собой не забрал, а уж найти новой тренерский штаб — прерогатива руководства ярославского клуба. Опять же, данную ситуацию мы достаточно подробно разбирали: с вероятностью в 90% в «Локомотиве» будет работать иностранный специалист.

Кого теперь ждать у руля «Локомотива»?
Кто заменит Никитина в «Локомотиве»? Похоже, всё идёт к назначению иностранца
Кто заменит Никитина в «Локомотиве»? Похоже, всё идёт к назначению иностранца

Если же возвращаться к руководству, то нельзя не отметить грамотную и слаженную работу президента железнодорожников Юрия Яковлева и генерального менеджера Юрия Лукина. Людей, к слову, максимально непубличных и даже закрытых, однако это уже отдельная история.

Так вот, Яковлев и Лукин переподписали контракты практически со всеми ведущими хоккеистами: остались защитники Береглазов, Рафиков, Черепанов, талантливый Ульев, нападающие Алексеев, Берёзкин, Никулин, Фрейз. А ведь сколько разговоров и слухов ходило! Но, как видите, с ключевыми людьми удалось договориться.

Да, есть и потери: Симашев и Бут отправились покорять «Юту» в НХЛ, Герната ждут во многих топ-клубах КХЛ, а с Паником решено не продлевать соглашение. Однако это не критичные расставания, особенно на фоне сохранения чемпионского костяка.

Радостные игроки «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина

Радостные игроки «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Особняком стоит продление контракта ещё на сезон с Александром Радуловым. Напомним, у «Локомотива» как у чемпиона, помимо официальных окладов, учитываемых в потолке зарплат, есть возможность выплачивать хоккеистам повышенные бонусы. В том числе поэтому со звёздным форвардом получилось договориться.

Именно Радулов станет лицом «Локомотива» в новом сезоне. Кто-то скажет: «Так ведь он им и был». Безусловно, но всё-таки фигура системного и требовательного главного тренера в лице Игоря Никитина стояла особняком. Теперь же самому Радулову вполне по силам стать едва ли не играющим тренером и уж точно важно выдать сезон не хуже предыдущего.

Особняком будет стоять коммуникация Радулова с новым тренерским штабом. Александр давным-давно знаком с Никитиным, а вот, скажем, с каким-нибудь канадцем или американцем из АХЛ или НХЛ придётся находить общий язык и помогать с адаптацией.

Огромный плюс Радулова в том, что он умеет работать и на льду, и в раздевалке, являясь настоящим сгустком нескончаемой энергии. Так что переживать болельщикам железнодорожников точно не стоит. С таким лидером и харизматичным игроком коллектив на части явно не развалится. Возможно, станет даже ещё более сплочённым.

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