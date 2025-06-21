Ставка без риска. Тэйвз изменит «Виннипег» и привьёт чемпионский опыт?

Вчера трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, не игравший с 2023 года, нашёл команду и официально вернулся в НХЛ, заключив однолетний контракт с родным «Виннипегом». Кэпхит составит $ 2 млн.

«Я рад вернуться в НХЛ в составе «Виннипег Джетс». Это особенное чувство — вернуться домой и играть перед своей семьёй и друзьями в Манитобе. «Джетс» прогрессируют в последние несколько сезонов, и я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде и помочь всем, чем смогу», — приводит слова Тэйвза пресс-служба клуба.

В последние годы Джонатан делал всё, чтобы вернуться в лигу и залечить свой недуг — синдром хронического иммунного ответа. Ещё за пару месяцев до дедлайна сообщалось, что Тэйвзом интересуются несколько команд, претендующих на кубок, однако бывший капитан «Чикаго», по всей видимости, решил не торопиться.

Такое усиление действующего обладателя Президентского кубка наталкивает на мысль, что им необходим в команде человек с весомым чемпионским опытом. Напомним, Тэйвз в составе «Чикаго» трижды становился победителем Кубка Стэнли, а выступая за сборную Канады, дважды выигрывал Олимпиаду и один раз – чемпионат мира.

Чемпионским опытом в составе «Джетс» в последнем сезоне мог похвастаться только Люк Шенн, дважды взявший трофей в составе пиковой «Тампы». Да и тот пришёл в команду только в дедлайн.

По последним сезонам было видно, что «Виннипег», успешно проходивший регулярку, натыкается в плей-офф на проблемы с психологией. В первую очередь это, конечно, касается Коннора Хеллебайка, который в играх на вылет превращается из кареты в тыкву. Нынешний обладатель «Харт Трофи» не может поддержать высокую планку, поставленную в гладкой части чемпионата, и выглядит как средний вратарь.

Однако проблема, естественно, не только во вратаре, который не может показывать свой уровень игры в плей-офф. Команда, нередко разрывающая в регулярке, валится под давлением и ничего не в состоянии сделать с соперником, который тщательно разобрал уязвимые места.

Это может быть отголоском того, что в команде де-факто нет ни одного человека, который сумел бы перенести чемпионский опыт в раздевалку «Джетс». Большинство лидеров команды играют в команде всю свою карьеру, а помощники извне не оказывались по ходу карьеры в коллективе, который брал заветный трофей.

Джонатан Тэйвз Фото: Zuma/ТАСС

Поможет ли Джонатан Тэйвз в этом? Помочь – поможет. Но достаточно ли этого в команде, из года в год проваливающейся в плей-офф? Однозначно нет. Джонатан может своими речами, действиями стать проводником победных традиций, однако этого откровенно мало.

Сейчас у «Виннипега» есть достаточно места под потолком ($ 23,7 млн), все лидеры команды зарабатывают скромные по общему рынку деньги, а в скором времени ещё и потолок увеличится так, что свободного пространства у «Джетс» станет столько, что впору начать рассуждать и о Кубке Стэнли.

Если Джонатан Тэйвз после длительного перерыва заиграет хотя бы на уровне третьего центра, а менеджмент команды затащит в Манитобу одного игрока топ-уровня для верхних троек и несколько хоккеистов для глубины, то «Виннипег» станет полноправным претендентом на трофей.

Опять же, в случае с Тэйвзом это ставка без риска. Человек, способный принести чемпионские традиции, станет играть на скромном контракте, и, даже если ничего не получится, ничего страшного в этом не будет.