Борис Ротенберг вступился за сына, Самсонов покинет «Вегас». Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 21 июня.

Маршан затроллил «Эдмонтон»

Брэд Маршан, отрывающийся после победы в финале Кубка Стэнли, продолжает создавать инфоповоды.

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан потроллил «Эдмонтон Ойлерз» после победы в Кубке Стэнли. Форвард наклеил на майку стикер, на котором изображён логотип «нефтяников», а вместо названия красуется стилизованная надпись «Losers» («неудачники»).

Борис Ротенберг вступился за сына

Борис Ротенберг дал большое интервью «Чемпионату», в котором рассказал, как отреагировал на увольнение сына из СКА.

— Как отреагировали на новость об увольнении Романа Борисовича из СКА?

— Я знал, что так будет. Это хоккей, после какого-то поражения люди забывают о всех регалиях и достижениях, которые были до этого, а опираются на вылет из плей-офф. Совсем молодая команда, новые игроки. Они только сплотились, начинали двигаться вперёд, много уже сделали. Но руководство приняло решение что-то изменить, запустить новую волну, взяли Ларионова. Посмотрим, что из этого выйдет, — сказал Ротенберг-старший.

Илья Самсонов покинет «Вегас»

Илья Самсонов, год назад перешедший в «Вегас», не останется в клубе. «Голден Найтс» не будет продлевать контракт с вратарём Ильёй Самсоновым, сообщает Sportsnet. 28-летний российский голкипер выйдет на рынок свободных агентов НХЛ, который откроется 1 июля. По истекающему однолетнему соглашению вратарь зарабатывал $ 1,8 млн.

В прошедшем сезоне Самсонов провёл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одной встречи в Кубке Стэнли.

«Даллас» сохранил двух игроков

Защитник Нильс Лундквист и нападающий Маврик Бурк подписали однолетние контракты с «Даллас Старз», сообщает пресс-служба клуба. Лундквист получит $ 1,25 млн, а Бурк заработает $ 950 тыс. Каждый из них мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля.

24-летний защитник отметился пятью результативными передачами в 39 встречах в прошедшей регулярке. Он не играл после 21 января из-за травмы плеча, которая потребовала операции по завершении сезона. Лундквист набрал 44 (9+35) очка в 183 матчах регулярного сезона. Он также сделал одну результативную передачу в 12 играх плей-офф.

В прошедшем сезоне 23-летний Бурк набрал 25 (11+14) очков в 73 встречах в качестве новичка и не набрал ни одного очка в трёх играх плей-офф. Он был выбран «Старз» под 30-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

Лемтюгов возглавил «Торос»

Николай Лемтюгов назначен главным тренером ХК «Торос», сообщает пресс-служба клуба.

С сезона-2021/2022 Лемтюгов входил в тренерский штаб «Стальных Лисов» (г. Магнитогорск). Летом 2023 года стал главным тренером МХК «Атлант», который возглавлял до лета 2025 года.

В «Эдмонтоне» рассказали о ходе переговоров с Макдэвидом о новом контракте

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн высказался о будущем в клубе капитана Коннора Макдэвида. У форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн).

«Коннор — лучший игрок в НХЛ, самый важный игрок в лиге, он наш капитан, он наш лидер, и, безусловно, он приоритет №1 для нас. Он заслужил право на то, чтобы мы уважали его время. Конечно, мы хотим встретиться с ним, когда он захочет, но также понимаем, что он только что пережил тяжёлое завершение сезона. С точки зрения времени Коннор будет управлять процессом переговоров, однако нет никаких сомнений, что он является ключевым игроком в нашей команде, и это благодаря не только его игре на льду, но и его лидерству.

У меня была возможность поработать с ним в этом году, и я был так впечатлён вещами, которые вы, вероятно, не видите, каким товарищем по команде он является. Он невероятно важен для нашей команды, и, когда он будет готов, мы погрузимся в переговоры о новом контракте.

Нет никаких сомнений, что Коннор готов на всё ради победы в Кубке Стэнли. С первой встречи и разговора с ним он говорил, что просто хочет выиграть Кубок, это всё, что его волнует. Он не движим статистикой, рекордами или деньгами, и я думаю, что именно это мы в нём и любим», — цитирует Боумэна пресс-служба клуба.

Бураковски перешёл в «Чикаго»

«Чикаго Блэкхоукс» на своём официальном сайте объявил о приобретении нападающего Андре Бураковски из «Сиэтл Кракен» в обмен на форварда Джо Велено.

30-летний Бураковски набрал 37 (10+27) очков в 79 встречах регулярного чемпионата за «Сиэтл» в прошлом сезоне. Велено заработал 17 (8+9) очков в 74 играх регулярного чемпионата в составе «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго» в сезоне-2024/2025.