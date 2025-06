«У меня здесь есть незаконченные дела». Останется ли Макдэвид в «Эдмонтоне»?

Казалось бы, совсем недавно Коннор Макдэвид подписывал свой первый большой контракт на $ 12,5 млн в год — а уже пришла пора заключать второй. Игроки НХЛ могут продлевать контракт только в последний год сделки, поэтому теоретически подпись под соглашением может быть поставлена уже в первые дни июля. В 2017-м так и случилось: уже 5 июля стороны ударили по рукам и подписали сделку на $ 100 млн и восемь лет.

Правда, обстоятельства сильно разнятся. В 2017-м Коннор впервые выбил 100 очков в менее результативной лиге, молодой «Эдмонтон» вылетел во втором раунде от более зубастого и опытного «Анахайма», но считался чуть ли не основным претендентом на Кубок Стэнли — 2018. Через восемь лет 100-балльный сезон Коннора воспринимается почти как неудача, «Эдмонтон» проиграл два финала подряд и теперь стоит на пороге сложных решений, связанных с потолком зарплат.

Каким может быть этот контракт? Первый взрослый контракт Макдэвида вступил в силу уже с сезона-2018/2019 — потолок составлял $ 79,5 млн, и сделка на $ 12,5 млн в год — 15,7% от максимума зарплат. Через год «кепка» впервые должна пробить $ 100 млн, и экстраполяция старого соотношения даёт нам чуть более $ 16 млн. И эта сумма, как можно понять, минимальная прикидка — ведь Леон Драйзайтль уже получил $ 14 млн, а ребята с парой сезонов за спиной моментально подписывают сделки на $ 7-8 млн. Более того: если верить Эллиотту Фридману, в 2017-м изначально стороны договорились на $ 13,33 млн, но Коннор сделал небольшую скидку.

С момента драфта Макдэвида прошло ровно 10 лет Фото: Alan Diaz/AP/ТАСС

При этом существует фактор «лишнего года». Он заключается в том, что «Эдмонтон» может дать игроку восьмилетний контракт, а вот если Макдэвид решит писать «мою следующую главу» (термин, который вошёл в историю спорта после побега Кевина Дюранта в «Голден Стэйт»), то новый клуб может предложить лишь семилетнее соглашение. Очень редко команды за считаные дни до открытия рынка обменивают права на хоккеистов в новую команду за небольшой драфт-пик, чтобы новый клуб тоже пользовался этой лазейкой, однако это точно будет не наш случай.

Представим, что Макдэвиду надоест отсутствие титулов. Только проблема в том, что контракт главной звезды НХЛ в любом случае будет монструозным. У команд, которые воспринимаются готовыми фаворитами, просто не будет под потолком таких сумм. Зато точно можно говорить, что они будут у «Чикаго», «Сан-Хосе» и потенциально «Питтсбурга», который через год может заполучить Гэвина Маккенну, которого уже называют следующей суперзвездой лиги. Но даже с Макдэвидом этим и другим командам в процессе перестройки понадобится минимум два-три года на становление — и стоит ли тогда городить огород, уходя из команды с более-менее понятным фундаментом?

Кроме того, не в культуре НХЛ бросать команды, которые сделали тебя звездой и где ты рос как хоккеист. Редкий пример обратного поведения — Джон Таварес: после подписания контракта с «Торонто» все постили умильные фото, где маленький Джонни спал в кровати с полным комплектом атрибутики «листьев». В остальном же Кейны, Тэйвзы, Марло и Маршаны меняют команды уже тогда, когда им ближе к 40.

Кроме того, в «Эдмонтоне», перефразируя советский анекдот, «всё во имя человека — и мы знаем имя этого человека». Ещё два года назад президентом клуба стал Джефф Джексон, бывший агент Макдэвида, который в 2017-м и вёл контрактные переговоры с «Эдмонтоном». Главный тренер — Крис Ноблох, который на момент назначения воспринимался многими просто как бывший тренер Макди в юниорской лиге, однако показал себя классным специалистом. В конце концов, второго Драйзайтля с уже налаженными взаимоотношениями больше не даст ни одна другая команда.

Ну а что говорит сам Макдэвид? На финальной пресс-конференции сезона он заявил: «Ядро команды уже давно вместе, и мы всё это время готовились. Работа, которая велась за кулисами, разговоры, разочарования и, конечно, хорошие моменты на этом пути. Мы вместе пытаемся пересечь финишную черту. Я должен делать то, что лучше подходит для меня и моей семьи, и именно о них я обязан заботиться в первую очередь, но у меня здесь есть незаконченные дела».

В Северной Америке многие зацепились за финальные слова про «лучше для меня»: некоторые восприняли их как намёк на потенциальный уход. Но в прошлом январе почти в таком же духе высказался и Драйзайтль: «Мы с Коннором добились многого, играя вместе, и хотели бы достичь ещё большего. Однако в конечном счёте каждый из нас выберет тот вариант, который больше всего ему подходит». Болельщики чуть понервничали, однако в сентябре Леон продлил свой контракт на максимальный срок.

Инсайдер Фрэнк Серавалли вообще даёт 100% на то, что Макдэвид останется в команде. «То разочарование, которое вы слышите от Коннора, направлено на него самого: в этом году он не набрал очков в шестом матче, год назад — то же самое в шестой и седьмой играх. Он недоволен тем, как строилась команда вокруг него, и это обвинения не в адрес нынешнего менеджмента, а скорее воспоминания о временах работы Питера Чиарелли (2015—2019). «Эдмонтону» надо разобраться с контрактами Арвидссона и Эвандера Кейна, после этого они могут оставить и Макдэвида, и Эвана Бушара, а потом уже — разобраться с дальнейшими шагами».

Лидеры «Эдмонтона» Фото: Nathan Denette/AP/ТАСС

А вот каким будет срок нового контракта? Раньше звёзды о таком как будто не задумывались и обычно брали свои семь или восемь лет. Однако недавно Остон Мэттьюс удивил многих, когда подписал контракт с «Торонто» только на четыре года ($ 13,25 млн за сезон). Пока это не стало новым трендом, но агент Мэттьюса Джуд Молдавер также представляет и интересы Макдэвида — это заставило некоторых предположить, что будет использована такая же тактика.

И вот здесь мнения инсайдеров о поведении Макдэвида и его агентов уже разнятся. Эллиотт Фридман считает, что хоккеист может выбрать краткосрочную сделку: «Интересно, подпишет ли он соглашение на пару лет. Ему будет 29 лет в январе. Если он предпочтёт двухлетний контракт, то сможет ли он подписаться снова в 31 год? Он как бы скажет: «Я остаюсь, но я не позволю никому расслабиться». Если бы я был на его месте, то рассмотрел бы такой вариант».

Однако Серавалли считает иначе: «Думаю, что это парень, который не хочет спустя четыре года снова проходить через этот процесс. Если он подпишет контракт на восемь лет и через несколько сезонов после этого решит, что «Эдмонтон» ему не подходит и он не видит, как можно побеждать в этой команде, то всё, что Макдэвиду нужно будет сделать, это поднять руку, и он сможет уйти. Никто не будет пытаться удержать лучшего игрока в мире, это не вариант».

В общем, уважаемые в американской медиасреде люди уверены, что Макди никуда не денется. Кроме того, стоит отметить ещё один фактор, который не упоминался — это «наследие»: слово, которое обожают в НБА и редко применяют в НХЛ. Слово «некстван» в последние годы девальвировалось после провала разнообразных некстванчиков, но реальный Next One должен повторить успех Great One и побеждать в Эдмонтоне. Это заставляет считать, что Коннор выберет погоню за вечностью. Ну а будет ли это восемь лет или четыре, $ 15 млн или ещё больше — узнаем потом.