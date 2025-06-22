В Америке разочаровались в русском таланте? Что говорят о Рябкине перед драфтом НХЛ

До очередного драфта НХЛ остаётся меньше недели – 27 и 28 июня команды сильнейшей хоккейной лиги в мире будут закреплять права за самыми талантливыми молодыми игроками планеты.

Интриг на этой ярмарке немало – в отличие от нескольких предыдущих лет, на этот раз нет ярко выраженного фаворита, про которого можно было бы сказать – он однозначно будет выбран первым.

Также под вопросом находится количество россиян, которые уйдут с драфта уже в первом раунде. В прошлом году таких оказалось сразу четверо – Иван Демидов был выбран «Монреалем» под пятым номером, права на Антона Силаева 10-м закрепил «Нью-Джерси», Егор Сурина 22-м забрал «Нэшвилл», а «Калгари» потратил 28-й пик на Матвея Гридина.

На этот раз первый день драфта может оказаться далеко не таким хлебным – есть риск, что среди 32 хоккеистов, которые раньше всех будут выбраны клубами НХЛ, не окажется вообще ни одного россиянина. В последний раз такое случалось в далёком 2005 году – тогда первым нашим соотечественником, ушедшим с ярмарки, оказался Виталий Аникеенко, которого аж под 70-м номером взяла «Оттава».

Большие надежды были связаны с экс-игроком московского «Динамо» Иваном Рябкиным – ещё до начала сезона он котировался экспертами в топ-5, однако со временем стал падать в рейтинге всё ниже и ниже, в результате чего теперь идёт лишь в третьем десятке самых талантливых представителей будущего драфта.

«Но это же всё ещё первый раунд», – скажете вы и будете правы. К сожалению, есть одно большое «но» – в последнее время из-за океана всё чаще доносятся разговоры об ужасной рабочей этике Ивана. Различные претензии к Рябкину всплывали ещё до его отъезда в США – про его предполагаемые проблемы с лишним весом вы наверняка слышали всю прошлую осень.

Теперь дошло и до критики от североамериканцев – ещё после первых дней драфт-комбайна – тестов на физическую готовность для будущих участников ярмарки – скауты высказывали своё недовольство его формой.

А затем стало известно, что и встречи Ивана с представителями клубов НХЛ прошли, мягко говоря, не лучшим образом: «Одна из самых частых вещей, которую я слышал о Рябкине – о чьём отношении к делу, зрелости, дисциплине и даже физической форме больше года говорили как о проблеме – его интервью прошли очень плохо (в некоторых случаях даже гораздо хуже ожидаемого).

У некоторых клубов его даже нет в списках, а один руководитель сказал мне, что его команда даже не стала проводить интервью с ним, потому что это было «пустой тратой времени». Другие команды видят в нём потенциал игрока первого раунда и рассмотрят возможность забрать его в конце первого – начале второго раундов.

Но общее мнение таково – по таланту это игрок конца первого или второго раундов, однако выбор для раундов с третьего по пятый», – пишет в своём материале автор The Athletic Скотт Уилер.

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В каком раунде выберут Рябкина на самом деле – узнаем уже очень скоро. И, конечно, хотелось бы, чтобы все проблемы Ивана остались в прошлом – талантливые центрфорварды России очень нужны.