Бобровский с флагом России на параде, слухи о будущем Шабанова в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий в мире хоккея за 22 июня 2025 года.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский прокомментировал свою новую стрижку

Двукратный обладатель Кубка Стэнли российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопрос о своей новой стрижке.

Сергей Бобровский Фото: Кадр из трансляции

«Новый старт, новая подготовка. Готовимся к новому сезону и новым испытаниям», — сказал Бобровский на пресс-конференции.

Денис Лебедев рассказал, что Овечкин болел против него в бою с Роем Джонсом в 2011 году

Бывший объединённый чемпион мира по боксу Денис Лебедев рассказал, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин болел против него во время поединка с Роем Джонсом, который прошёл 21 мая 2011 года в московском Дворце спорта «Динамо» в Крылатском.

«Хочу вам рассказать одну историю. Когда я боксировал с Роем Джонсом, Саша Овечкин болел за моего соперника. Мне Александр Поветкин рассказал об этом. Они сидели рядом, и на вопрос «почему?» Овечкин ответил просто: «Дружу с Джонсом, в Америке тренировались вместе, и Рой был рядом. А с Денисом мы даже не знакомы». Вот так он объяснил», — рассказал Лебедев.

Лебедев победил нокаутом в конце 10-го раунда. Когда до конца заключительного раунда оставалось 20 секунд, Лебедев потряс Джонса двойкой, а затем пробил два апперкота. Американец оказался в стоячем нокауте, однако рефери Стив Смогер не остановил бой. Тогда Лебедев нанёс ещё один удар по голове Джонса, после чего тот упал и несколько минут не мог подняться.

The Athletic: Кирилл Капризов — лучший выбор «Миннесоты» на драфте НХЛ за последние 10 лет

Российский форвард Кирилл Капризов признан лучшим выбором «Миннесоты Уайлд» на драфте НХЛ за последнее десятилетие по версии издания The Athletic.

«Лучший: Кирилл Капризов.

Потребовалось пять лет, чтобы Kirill The Thrill добрался до США, но с тех пор, как он попал в НХЛ, будучи задрафтованным в 2015 году в пятом раунде, стал третьим в лиге после Остона Мэттьюса и Леона Драйзайтля, забрасывая 0,579 шайбы за игру. Первая настоящая суперзвезда в истории «Уайлд» — это лицо франшизы. Ему также могут предложить $ 15 млн в год за продление контракта с 1 июля», — написано в статье The Athletic.

28-летний Капризов был выбран «Миннесотой» в пятом раунде драфта НХЛ в 2015 году под общим 135-м номером. За команду выступает с сезона-2020/2021. Всего на счету россиянина 390 матчей за «Миннесоту» в НХЛ (с учётом плей-офф), в которых он набрал 407 (200+207) очков. В 2021 году он стал обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона в НХЛ).

Капризов — олимпийский чемпион Игр-2018, обладатель Кубка Гагарина (2019), бронзовый призёр чемпионата мира (2019).

Коннор Макдэвид рассказал, в каком случае подпишет новый контракт с «Эдмонтоном»

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался по поводу заключения нового контракта с «нефтяниками». У форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн).

«Если я почувствую, что у меня есть хорошие шансы выигрывать здесь снова и снова, то подписание контракта не будет проблемой», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.

Ранее Макдэвид заявил, что не торопится с принятием решения о своём будущем в клубе. Он также отметил, что при подписании долгосрочного контракта приоритетом для него будет возможность побеждать в Кубке Стэнли.

Бобровский и Куликов облачились в российский триколор на чемпионском параде «Флориды»

Звёздный российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и его одноклубник и соотечественник, защитник Дмитрий Куликов облачились в российский триколор на параде в честь победы южан в Кубке Стэнли — 2025, который прошёл в Форт-Лодердейле.

Хоккеисты всем составом проехали на чемпионском автобусе с Кубком Стэнли по городу под восторженные аплодисменты местных жителей.

Дмитрий Куликов идёт с Кубком Стэнли, облачённый в российский триколор Фото: Кадр из трансляции

Напомним, «Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Как и в прошлом сезоне, в финальной серии южане оказались сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Также «Пантерз» третий сезон кряду вышли в финал.

Отметим, что на прошлогоднем чемпионском параде 36-летний Бобровский также появился с российским флагом.

После этого российский голкипер «Флориды», его одноклубник, нападающий Мэттью Ткачук, а также ещё несколько игроков южан искупались в океане с мини-копией Кубка Стэнли на чемпионском параде своей команды.

Примечательно, что Ткачук делал то же самое на прошлогоднем параде, однако не с мини-копией, а с самим кубком.

Winners прокомментировало слухи о подписании Шабановым контракта с «Филадельфией»

Хоккейное агентство Winners опубликовало пост в телеграм-канале, в котором прокомментировало появившиеся сегодня в медиа слухи, что российский нападающий Максим Шабанов подписал однолетний контракт с «Филадельфией Флайерз».

«Максим ни с кем не заключал соглашение. От лица агентства Winners заявляем: наши партнёры продолжают вести переговоры с клубами НХЛ, в том числе с «Филадельфией», но окончательное решение ещё не принято. Просим ориентироваться только на официальные источники», — сказано в сообщении.

24-летний Шабанов провёл в Кубке Гагарина — 2025 21 игру за «Трактор» и набрал 20 (10+10) очков. В регулярном сезоне-2024/2025 на счету Максима 65 встреч, в которых форвард забросил 23 шайбы и отдал 44 результативные передачи.

Александр Овечкин — лучший новичок НХЛ за последние 20 лет по версии The Hockey Writers

Известное канадское издание The Hockey Writers опубликовало свой рейтинг лучших обладателей награды «Колдер Трофи» с 2005 года. Данный приз присуждается игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба НХЛ. Так, по версии ресурса лучшим новичком за последние 20 лет является звёздный российский нападающий Александр Овечкин.

Примечательно, что в топ-10 попали ещё трое россиян — Евгений Малкин (второе место), Кирилл Капризов (пятое место) и Артемий Панарин (седьмое место).

Напомним, в прошедшем сезоне 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив исторический рекорд Уэйна Гретцки (894). У россиянина на данный момент 897 шайб.