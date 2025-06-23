Российские флаги, цитаты Макгрегора, 400 тысяч человек. Прошёл чемпионский парад «Флориды»

Барков заряжал кричалку про Бобровского, а Маршан предстал перед публикой в короне с крысой.

Завоевание крупного титула и последующее масштабное празднование часто могут не стоить друг друга – то финальная серия подкачает, то мероприятие получится тухлым и обыденным. Но коллектив «Флориды» за последние годы набрал столько опыта, что сомневаться в том или ином не приходится. Эти парни умеют как круто играть, так и не менее пышно праздновать.

Ещё перед началом парада Мэттью Ткачук выставил любопытный пост в социальных сетях:

«Три самые очевидные вещи в жизни:

1) смерть;

2) налоги;

3) завтра я буду пить в стиле дробовика Bud Light (пиво) в Elbo Room (бар в Форт-Лодердейле).

Не могу дождаться парада! У нас лучшие фанаты в мире!»

Мэттью Ткачук Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images

В отличие от прошлого года, погода не подкачала – в месте, где проходило празднование, было тепло и солнечно, что позволило фанатам «Пантерз» массово вывалить на улицу. Как передает Sportsnet, на праздничном параде в Форт-Лодердейле присутствовали 400 тысяч человек.

Сергей Бобровский, который в прошлом году привёл в изумление российских фанатов, придя на чемпионский парад с российским флагом на плечах, в этот раз последовал своей уже традиции. В 2025 году голкипера поддержал и Дмитрий Куликов, который также примерил российский триколор.

Один из основных творцов побед «Флориды» вновь взял слово на параде:

«Как дела, Флорида? Какой замечательный день сегодня! Спасибо всем, кто пришёл. Это были великий год, великий плей-офф и великая победа.

Я счастлив был быть здесь весь этот год. Невероятное руководство, великолепный менеджмент, прекрасный тренерский штаб, фантастическая команда. И невероятные вы, друзья, невероятные болельщики! С благословения бога надеюсь, что через год мы снова увидимся здесь!» — сказал Бобровский, после чего поднял над головой Кубок Стэнли.

Порадовали забавными образами и другие участники парада. Брэд Маршан, перешедший в команду в дедлайн и едва не ставший обладателем «Конн Смайт Трофи», примерил на себя корону. Да не простую, а с крысой. Опытный ветеран вновь показал, какой самоиронией обладает. А параллельно с этим отдал честь неофициальному талисману франшизы.

Корона с крысой на параде «Флориды» Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images

Главный тренер команды Пол Морис остался верен себе – он вновь пришёл на празднование в футболке со своими котами. Любители милоты в исполнении брутальных мужиков наверняка оценили.

Не отставал от кумиров и простой народ, который разделил с командой чемпионскую радость. Один из болельщиков надел джерси… Коннора Макдэвида. Нет, этот парень не является фанатом 97-го номера «Ойлерз» — он занял последнее место в фэнтези и вынужден был это сделать.

На этом упоминания Макдэвида не закончились – молодой паренёк, лет 15 на вид, ходил с табличкой «Кто такой Коннор Макдэвид».

Другие люди принесли с собой табличку, на которой был нарисован Джона Гаджович, показывающий язык. А написана там была благодарность фанатам «Эдмонтона»: «Спасибо фанам «Ойлерз». Да, какая команда, такие и болельщики – массовый троллинг в ДНК этой организации.

Однако самое интересное оказалось на флаге США. Один из болельщиков поместил туда изображение Сергея Бобровского. Такого уж точно нельзя было ожидать.

Болельщики «Флориды» нанесли изображение Бобровского на флаг США во время парада Фото: Кадр из трансляции на ABC

Капитан «Флориды» Александр Барков решил отдать честь двум партнёрам: Мэттью Ткачуку и Сергею Бобровскому. Надев футболку с изображением курящего сигару американца, русский финн подошёл к микрофону и зарядил: «Бобби!» Толпа тут же подхватила выкрики, а Сергей на заднем фоне тепло и радостно улыбнулся.

Не обошлось и без толики самоуверенных речей, которыми блистали Сэм Беннетт и Мэттью Ткачук. Непонятно, было ли это домашней заготовкой, но два форварда принялись цитировать со сцены Конора Макгрегора.

В 2016 году, когда ирландский боец смешанных единоборств завоевал титул во второй весовой категории, прямо в октагоне он сказал: «Честно признаюсь… Я хочу извиниться… Вообще ни перед кем! Двукратный чемпион может, блин [цензурный вариант], делать всё, что захочет».

Сэм Беннетт использовал эту цитату в ответ на претензии в «грязной» игре: «Многим не нравится, как мы играем. Нас называют «грязными»..., противными… Я хотел бы извиниться… абсолютно ни перед кем… Мы дважды чемпионы, и мы делаем то, что, чёрт возьми, хотим».

Выступление Ткачука ознаменовалось более уверенными и вызывающими высказываниями, не было привязано к чему-то конкретному, однако по факту он почти слово в слово повторил речь ирландского эпатажного бойца.

Брэд Маршан решил в очередной раз отдать честь своим партнёрам, особо обратившись к Сэму Беннетту: ««Я так счастлив, что больше не нужно играть против этих парней».

Когда находишься во Флориде, невозможно представить празднование без массового купания. Игроки «Пантерз» забрались в воду, прихватив маленькие копии Кубка Стэнли. Самым ярким и заметным персонажем и здесь стал Ткачук.