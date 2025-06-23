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Четверо россиян в топе лучших новичков НХЛ за 20 лет, Овечкин — лучший новичок НХЛ по версии издания из Америки, Малкин, Капризов

«Такого, как Овечкин, не будет ещё долго». Россияне возглавили престижный топ в Америке
Владимир Лаевский
Россияне возглавили престижный топ в Америке
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Парни забрали два первых места, в топ-5 их оказалось трое, а в топ-7 — четверо. Угадаете всех?

Сезон-2024/2025 уже позади, а до первого важного мероприятия грядущей кампании — драфта — остаётся ещё несколько дней. Это значит, что можно подводить промежуточные итоги, готовясь к новому чемпионату.

Так, наши коллеги из североамериканского издания The Hockey Writers решили составить свой рейтинг лучших обладателей «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона в НХЛ — за последние 20 лет. Точка отсчёта неслучайна — именно с 2005 года в лиге начал действовать потолок зарплат. Это по-настоящему новая эра в истории НХЛ.

В престижный топ попали четверо россиян, причём каждый из них оказался очень высоко. Более того, наши хоккеисты захватили топ-2, а в топ-5 их оказалось трое. Кто же попал в рейтинг The Hockey Writers и почему? «Чемпионат» предоставляет перевод этого материала.

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20. Джонатан Юбердо — «Флорида Пантерз», сезон-2012/2013

Сокращённая из-за локаута регулярка НХЛ-2012/2013 всегда будет казаться немного странной, если оглядываться на неё с исторической точки зрения. Обладатель «Колдер Трофи» того сезона Джонатан Юбердо из «Флориды» сыграл все 48 матчей, но забил 14 голов и набрал 31 очко. Даже если прикинуть темп за 82 встречи, то это всего 24 шайбы и 53 очка за сезон. Вдобавок ко всему он завершил регулярку с показателем полезности «-15», проводя на льду лишь чуть меньше 17 минут за матч.

Этого, возможно, было достаточно, чтобы выиграть «Колдер» в 2013 году, но не хватит, чтобы подняться с последнего места в этом списке.

19. Габриэль Ландеског — «Колорадо Эвеланш», сезон-2011/2012

Ландеског — первый из двух нападающих «Колорадо Эвеланш» в этом списке. Габриэль сыграл все 82 матча в своём дебютном сезоне всего через несколько месяцев после того, как был выбран вторым на драфте НХЛ 2011 года. Ландеског с 52 очками разделил первую строчку в гонке бомбардиров среди новичков с Райаном Ньюджент-Хопкинсом — первым пиком того года. Крайний нападающий «Эвеланш» забил 22 гола — на четыре больше, чем его соперник, и при этом у него оказался впечатляющий показатель полезности – «+20», что помогло шведу обойти Ньюджент-Хопкинса в борьбе за награду.

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18. Аарон Экблад — «Флорида Пантерз», сезон-2014/2015

Всего через два года после того, как его товарищ по «Пантерз» забрал домой «Колдер Трофи», Аарон Экблад заявил о себе и вернул награду в Солнечный штат.

Канадский защитник был выбран первым на драфте НХЛ 2014 года и сразу заиграл в лиге, забив 12 голов и набрав 39 очков, а также завершив сезон с показателем полезности «+12». Это достижение мгновенно сделало его лицом франшизы «Пантерз», показав, что игрока ждёт блестящее будущее в лиге.

17. Тайлер Майерс — «Баффало Сэйбрз», сезон-2009/2010

В 19 лет Тайлер Майерс стал первым защитником, завоевавшим «Колдер» после Баррета Джекмана в сезоне-2002/2003. Майерс забил 11 голов и набрал 48 очков в своём дебютном сезоне, и оба показателя по-прежнему являются рекордными в его карьере. Огромный 203-сантиметровый и 104-килограммовый игрок также записал на свой счёт 133 заблокированных броска и 89 силовых приёмов, показав, что полезен не только в атаке.

16. Мэтти Бенирс — «Сиэтл Кракен», сезон-2022/2023

Редко бывает так, что явный в начале сезона НХЛ фаворит действительно выигрывает награду, но в преддверии сезона-2022/2023 хоккейный мир чувствовал, что «Колдер» в конечном счёте заберёт Бенирс. Будучи первым задрафтованным игроком в истории «Сиэтла», Мэтти оправдал все ожидания, забив 24 гола и набрав 57 очков в 80 матчах. Как команда, которая добилась удивительного успеха на второй год в лиге, «Кракен» справедливо надеялись, что их восходящая звезда сделает следующий шаг в своей карьере после того впечатляющего дебютного сезона.

Мэтти Бенирс

Мэтти Бенирс

Фото: Steph Chambers/Getty Images

15. Кейл Макар — «Колорадо Эвеланш», сезон-2019/2020

Дебютный сезон Макара всегда будет таким, о котором вы задаёте вопрос: «А что, если…?» Что если бы Кейл остался здоров? Что если бы сезон не был прерван?

Даже с учётом этих вопросов нет сомнений, что у Макара была прорывная кампания в 2019-2020 годах. Он записал на свой счёт 12 голов и 50 очков всего в 57 матчах — невозможно было сказать, насколько высокими могли бы быть его общие показатели, если бы всё прошло идеально.

14. Коннор Бедард — «Чикаго Блэкхоукс», сезон-2023/2024

Будучи первым номером драфта НХЛ 2023 года, Коннор Бедард вошёл в лигу с ожиданиями как от суперзвезды, несмотря на то что ему было всего 18 лет. Хотя его дебютный сезон и был скомкан из-за сломанной в середине регулярки челюсти, он всё равно сумел стать лучшим среди всех новичков в плане результативности, забив 22 гола и набрав 61 очко в 68 матчах. Во многих отношениях Бедард чувствует себя ещё одним из тех игроков, которые, если бы оставались здоровыми, могли бы провести исторический дебютный сезон, но вместо этого ему пришлось «довольствоваться» 10-м «Колдером» в истории «Блэкхоукс».

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13. Патрик Кейн — «Чикаго Блэкхоукс», сезон-2007/2008

Как и несколько других хоккеистов в этом списке, Патрик Кейн пришёл в НХЛ сразу после того, как был выбран на драфте. Первый пик 2007 года забил 21 гол и набрал 72 очка во время своей потрясающей дебютной регулярки, опередив всех новичков по количеству результативных действий. В том же сезоне другой нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз набрал 54 очка и занял третье место в голосовании за «Колдер».

12. Натан Маккиннон — «Колорадо Эвеланш», сезон-2013/2014

Ещё один главный выбор драфта. Натан Маккиннон был выбран под первым номером в 2013 году и быстро оправдал ожидания. 18-летний уроженец Новой Шотландии забил 24 гола и набрал 63 очка, что было его самым большим достижением до пятого сезона в НХЛ.

Маккиннон забрал домой «Колдер» всего через два сезона после Ландескога, записав на свой счёт на 11 очков больше одноклубника и продемонстрировав, насколько ярким может быть будущее «Колорадо».

11. Лэйн Хатсон — «Монреаль Канадиенс», сезон-2024/2025

Пока многие думали, что Лэйн Хатсон станет крепким защитником «Монреаля», мало кто мог предсказать, насколько быстро он адаптируется к игре в НХЛ. На протяжении дебютного сезона он прошёл путь от новичка, который только постигает азы, до доминирующей оборонительной силы, что оказалась главной причиной попадания «Монреаля» в плей-офф-2025.

Забив шесть голов и набрав 66 очков за полный сезон из 82 матчей, Хатсон не только стал лучшим защитником «Канадиенс», но и подарил франшизе первый «Колдер» зболее чем за 50 лет. Это был немалый подвиг, учитывая конкуренцию, с которой он столкнулся, поэтому есть основания полагать, что вскоре он будет претендовать и на «Норрис».

Хатсон заслуженно взял «Колдер» в этом сезоне:
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10. Мориц Зайдер — «Детройт Ред Уингз», сезон-2021/2022

Может быть сложно судить о таком защитнике, как Мориц Зайдер, поскольку его вклад в успехи «Детройта» был гораздо больше, чем просто очки. Хотя он забил семь голов и набрал 50 очков, что очень много для защитника-новичка. Однако, наряду с такой удачной атакующей игрой, Мориц также записал на свой счёт 161 блок, 151 хит, 41 перехват и, что самое важное, в среднем проводил более 23 минут на льду каждый вечер на протяжении всех 82 матчей.

Для 20-летнего защитника «Ред Уингз», которые ещё не были претендентами на плей-офф, это впечатляющие цифры. Будущее у Зайдера светлое, и мы можем ожидать, что немецкий игрок станет одним из лиц спорта в своей родной стране.

9. Джефф Скиннер — «Каролина Харрикейнз», сезон-2010/2011

Выбранный седьмым на драфте НХЛ 2010 года после таких хоккеистов, как Тейлор Холл и Тайлер Сегин, Джефф Скиннер несколько удивил своей победой в голосовании за «Колдер». 18-летний крайний нападающий стал единственным новичком, который преодолел рубеж в 60 очков в том сезоне, но занял лишь третье место среди новичков по количеству голов (31).

Джефф Скиннер

Джефф Скиннер

Фото: Ronald C. Modra/Getty Images

8. Элиас Петтерссон — «Ванкувер Кэнакс», сезон-2018/2019

В преддверии сезона-2018/2019 Элиас Петтерссон был фаворитом у букмекеров в борьбе за «Колдер», и он впечатляюще оправдал эту шумиху. Несмотря на то что пропустил 11 матчей из-за сотрясения мозга и травмы колена, 188-сантиметровый и 75-килограммовый центральный нападающий всё равно забил 28 голов и набрал 66 очков, включая 22 очка в большинстве. Пятый выбор драфта 2017 года закрепил за собой статус одного из лучших молодых форвардов и должен стать частью возрождения «Ванкувер» в ближайшие годы.

7. Артемий Панарин — «Чикаго Блэкхоукс», сезон-2015/2016

Артемий Панарин определённо провёл не самый стандартный для новичка сезон. Российский крайний нападающий приехал в Северную Америку только в 24 года, став самым «старым» обладателем «Колдер Трофи» со времён Евгения Набокова в сезоне-2000/2001.

Тем не менее Панарин провёл выдающийся чемпионат, забив 30 голов и набрав 77 очков в 80 матчах. В том же сезоне Коннор Макдэвид занял третье место в голосовании, набрав 48 очков всего в 45 встречах, и, вероятно, забрал бы награду, если бы не травма.

Панарин попал и в наш топ лучших:
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Вратарь-бомбардир, трёхкратный чемпион, Панарин и Жамнов. Лучшие наши в истории НХЛ: 30-21

6. Стив Мэйсон — «Коламбус Блю Джекетс», сезон-2008/2009

Стив Мэйсон в дебютном сезоне был достаточно хорош, чтобы занять второе место в голосовании за «Везину». 22-летний вратарь лидировал в НХЛ с невероятными 10 «сухарями», показав коэффициент надёжности 2,29 и 91,6% отражённых бросков, а также одержав 33 победы в 57 встречах. Что ещё более впечатляюще – с тех пор ни один голкипер не забирал домой «Колдер», что делает эту победу редким событием для игрока его амплуа.

5. Кирилл Капризов — «Миннесота Уайлд», сезон-2020/2021

В преддверии сезона-2020/2021 все взгляды были прикованы к Кириллу The Thrill Капризову, когда он присоединился к «Миннесоте» после периода доминирования в КХЛ. И он был одним из самых ярких талантов в мире среди нападающих, и обладал потенциалом, чтобы перестроить ядро «Уайлд» вокруг себя.

Капризову не потребовалось много времени, чтобы представить себя всей НХЛ. Он забил победный гол в овертайме в своём первом же матче и продолжил совершать результативные действия, закончив сезон с 27 голами и 51 очком всего в 55 матчах. Если бы он продолжал в том же темпе в течение 82 встреч, то забросил бы 40 шайб и набрал 76 очков, что стало бы невероятными показателями для форварда-новичка.

Однако, как бы там ни было, дебютный сезон Кирилла всё равно получился невероятным. Капризов не только лицо нападения «Уайлд», но и одна из звёзд НХЛ на долгие годы вперёд.

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4. Мэтью Барзал — «Нью-Йорк Айлендерс», сезон-2017/2018

Мэтью Барзал провел два матча в НХЛ до своего первого полноценного сезона за «Айлендерс», и в тех встречах не набрал ни одного очка. Однако в следующем сезоне 20-летний центральный нападающий привлёк внимание лиги, вырвавшись вперёд в гонке бомбардиров среди новичков, забив 22 гола и набрав 85 очков, а также обойдя ближайшего преследователя в лице Клейтона Келлера на 20 очков. Более того, Барзал стал первым новичком, преодолевшим отметку в 80 результативных действий, после Евгения Малкина в сезоне-2006/2007.

3. Остон Мэттьюс — «Торонто Мэйпл Лифс», сезон-2016/2017

Обладая первым выбором на драфте НХЛ 2016 года, «кленовые листья» искали новое лицо франшизы и получили его в юнце Остоне Мэттьюсе. 19-летний игрок оправдал все ожидания, забив 40 голов (включая 32 шайбы в равных составах — лучший показатель в НХЛ) и набрав 69 очков.

Благодаря своему абсурдному потенциалу голеадора Мэттьюс закрепил за собой статус одной из молодых звёзд лиги и с тех пор продолжает доказывать, что это не было случайностью.

Евгений Малкин и Александр Овечкин

Евгений Малкин и Александр Овечкин

Фото: Scott Halleran/Getty Images

2. Евгений Малкин — «Питтсбург Пингвинз», сезон-2006/2007

Евгений Малкин стал вторым подряд российским нападающим, выигравшим эту награду, последовав по стопам Алекса Овечкина. 20-летний игрок забил 33 гола и набрал 85 очков – результат, которого не мог достичь никто до Барзала в 2018 году.

Следует также отметить, что в том же сезоне новый товарищ Малкина по команде Сидни Кросби выиграл свой первый «Харт». Конечно, эти двое стали одним из лучших дуэтов в истории НХЛ, взяв множество наград и несколько Кубков Стэнли.

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1. Александр Овечкин — «Вашингтон Кэпиталз», сезон-2005/2006

Дебютный сезон Алекса Овечкина проложил путь к его дальнейшей карьере как элитного голеадора и одного из лучших хоккеистов десятилетия. Габаритный россиянин стал первым новичком, преодолевшим отметку в 100 очков, после Теэму Селянне в сезоне-1992/1993.

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Овечкин забил 52 гола и набрал 106 очков в регулярном чемпионате, немного опередив Кросби с его 102 очками и финишировав первым среди новичков. С тех пор никто не достигал рубежа в 100 очков и не забивал 50 голов в дебютном сезоне. Возможно, такого новичка, как Овечкин, не будет ещё очень долгое время.

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