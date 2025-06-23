«Он мог уехать в Россию». Обмен Бобровского — апофеоз вратарского проклятия «Филадельфии»

Если бы голливудские продюсеры решили снимать фильм об истории вратарей «Филадельфии», то запутались бы с жанром будущего кино. Трагические и комическое здесь соседствует примерно в равной пропорции, зачастую переплетаясь и образуя причудливые сюжетные повороты.

Последним реально звёздным и успешным голкипером «Филадельфии», пожалуй, был Рон Хекстолл, с которым команда выходила в финалы 1987-го и 1997-го. Однако показательно то, что молодой Хекстолл получил место в воротах после трагической гибели шведского вратаря Пелле Линдберга, который после командных посиделок врезался в стену школы на своём новеньком «Порше».

Вообще, нелепых и трагических историй вокруг вратарей «лётчиков» было куда больше, чем успешных. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Берни Парент завершил карьеру из-за попадания в глаз клюшки, которая прошла через отверстие маски. Игравший за команду в нулевые Джефф Хэккетт после двух десятков игр за команду закончил после головокружений. Рэй Эмери надолго выбыл из строя из-за аваскулярного некроза, а после завершения карьеры в 2018-м утонул. Выбранный в первую символическую сборную «Филадельфии» в XXI веке Роман Чехманек скончался в 52.

Карьера Сергея Бобровского в «Филадельфии» начиналась так, что должна была стать исключением из правил. Молодой голкипер «Кузни» в своё время не был задрафтован: «лётчики» интересовались им, но генменеджер Пол Холмгрен побоялся «русского фактора», актуального в то время. Впрочем, отсутствие закреплённых прав не помешало «Филадельфии» выиграть борьбу за Сергея в 2010-м. Редчайший случай: Бобровский обошёлся без игры в АХЛ, сразу же выиграл борьбу за позицию первого номера и в первом сезоне показал отличную статистику.

Сергей Бобровский в «Филадельфии» Фото: Ronald C. Modra/Getty Images

Правда, Боб потерял своё место во время второй встречи серии первого раунда с «Баффало»: команда уступила в первом матче (0:1), а во втором Бобровский пропустил трижды за 12 минут. После этого у «лётчиков» началась вратарская чехарда: за десяток встреч в воротах сыграли три голкипера, а Сергей при 0-3 в серии с «Бостоном» во втором раунде вернулся в стартовый состав на один матч — но он оказался для команды последним в том плей-офф.

Безблагодатные 0-4 привели к взрывной перестройке команды: летом 2011-го Джеффа Картера и Майка Ричардса, за год до этого выведших команду в финал, обменяли на молодых игроков. Освободившиеся же деньги пошли на монструозный по тем временам контракт Ильи Брызгалова: основной вратарь «Финикса» получил в Пенсильвании $ 51 млн на девять лет, до локаута-2012 такие сделки подписывать ещё можно было. Предполагается, что менеджмент «лётчиков» пошёл на такой радикальный шаг по просьбе владельца клуба Эда Снайдера, который хотел в один момент закончить все вратарские проблемы, мучившие его годами.

Однако в сезоне-2011/2012 ничего не поменялась. Обновлённая и омоложенная «Филадельфия» много забивала, много побеждала, но много пропускала. Первый раунд с «Питтсбургом» стал чуть ли не самой безумной серией XXI века, где чередовались счета 8:5, 5:1 и 3:10, однако «Филадельфия» прошла дальше и в пяти встречах уступила «Дэвилз». Во всех играх стартовым вратарём был Брызгалов: Бобровский появился на льду лишь в матче, проигранном 3:10, выйдя на замену при 3:5 на табло.

На тот момент казалось, что никаких шансов вылезти из-за спины более высокооплачиваемого соотечественника у Бобровского нет — и он запросил обмена у команды сам. Снайдер осенью 2014-го говорил: «Боб сказал Полу [Холмгрену]: как только мой контракт закончится, я отсюда уйду. Он готов был уехать в Россию или выбрать другую команду НХЛ, но не собирался быть бэкапом до конца карьеры. Думаю, Пол выжал из той ситуации максимум. Я не могу сказать, что нам не нравится Бобровский, вся та ситуация была фиаско».

«Филадельфия» обменяла Сергея Бобровского в «Коламбус» (за пик второго раунда и два пика в четвёртом раунде). На тот момент «мундиры» были с отрывом самой безнадёжной командой в лиге: за 11 сезонов они единожды попали в плей-офф, а главная звезда клуба Рик Нэш затребовал обмена — спустя месяц после прихода Бобровского он уехал в «Рейнджерс». Генменеджер Скотт Хаусон говорил: «Холмгрен признался, что у него было более выгодное предложение по Сергею от команды Восточной конференции, однако он не хотел усиливать конкурента».

Автор фан-сайта «Филадельфии» писал: «На данный момент Боб с зарплатой в $ 1,75 млн — один из самых дорогих бэкапов лиги (это при потолке в $ 64,5 млн. — Прим. «Чемпионата»). Не имеет смысла платить ему столько, когда он не вносит большого вклада в результат. Пацан даже на английском еле говорит. Брызгалов никуда не денется в ближайшие девять лет с таким контрактом, а для Боба это шанс расправить крылья в НХЛ. Три драфт-пика — это куда больше, чем я ожидал. Может, это будет очередным ограблением несчастной команды из Огайо?»

Сергей Бобровский в «Коламбусе» Фото: Daniel Lea/ZUMA/ТАСС

В общем, на тот момент всё было не так однозначно — даже после того, как Бобровский взял «Везину» в свой первый сезон на новом месте. «Филадельфия» выменяла Стива Мэйсона, который выступал за «Коламбус» и уступил в борьбе за место первого номера Бобровскому. Стив провёл за «лётчиков» пару неплохих сезонов: можно найти даже статьи из 2015-го, где утверждалось, что «Филадельфия» выиграла от этого размена. Впрочем, статистика канадца быстро рухнула, в 2017-м он перешёл в «Виннипег», где провёл лишь 13 матчей перед фактическим уходом из НХЛ.

Правда, уход Мэйсона не внёс ясности: в сезоне-2017/2018 за клуб сыграли четыре голкипера, а ещё через год — восемь, что позволило «лётчикам» установить антирекорд НХЛ. Одним из этих восьми был Энтони Столарз, выбранный «Филадельфией» под пиком, полученным от обмена Бобровского. Энтони провёл за клуб 18 встреч, а в феврале 2019-го клуб обменял его на Кэма Тэлбота в «Эдмонтон». Тэлбот сыграл за «Филадельфию» четыре матча, ну а Столарз через несколько лет сначала стал бэкапом Бобровского в первый чемпионский год «Флориды», а в этом сезоне оказался №1 в «Торонто». Это добавляет истории с обменом Сергея ещё большей иронии — хотя куда ещё больше?

При этом сложно предсказать, как сложилась бы судьба Бобровского, если бы он потерпел год, дождался выкупа контракта Брызгалова летом 2013-м и получил бы возможность стать первым номером. Вполне возможно, «Филадельфия» всё равно провела бы обмен Мэйсона или оставила бы Бобровского бэкапом, купив другого более опытного вратаря. Может быть, повторился бы карьерный путь «Коламбуса», и тогда костяк из Жиру, Ворачека и Шенна достиг бы бо́льших успехов, имея за спиной элитного вратаря НХЛ.

Впрочем, вся история «Филадельфии» говорит о том, что Боб скорее стагнировал бы, если бы остался на старом месте — ну или случилась бы нелепая травма уровня «аллергия на хоккейную форму» (реальный диагноз Мариана Госсы). И сейчас в «Филадельфии» же всё ещё нет уверенного первого номера — есть только отдалённые надежды на очередного сибирского таланта Егора Заврагина.