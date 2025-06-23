Продали четырёх игроков за сутки и опубликовали грустный пост. «Витязь» уже не спасти?

По всей видимости, с каждым днём и буквально каждым часом неумолимо приближается тот момент, когда будет официально объявлено, что в следующем сезоне КХЛ недосчитается одного клуба в своём составе. Первые слухи о серьёзных проблемах подмосковного «Витязя» в российской прессе появились ещё несколько недель назад. Тогда сообщалось, что базирующаяся последние годы в Балашихе команда не может найти финансирование на продолжение своего выступления в лиге.

В начале апреля заочное заседание Совета директоров утвердило состав Континентальной хоккейной лиги на следующий сезон-2025/2026. В нём должны были принять участие те же 23 клуба, что выступали в КХЛ на протяжении двух последних чемпионатов. Подтверждение состава участников означало, что в тот момент времени владельцы «Витязя» предоставили руководству лиги гарантийное письмо о наличии финансирования, но очевидно, что затем ситуация изменилась. По всей видимости, негативным образом на ситуацию могли повлиять ещё и те перестановки, которые в самом конце мая произошли в совете директоров СКА, ведь всем известно, насколько тесные отношения связывали прежнее руководство армейского клуба и боссов «Витязя».

На правомерность этой точки зрения намекает и тот факт, что ещё в конце прошлого месяца подмосковный клуб активно продлевал контракты со своими игроками, однако потом всё резко изменилось к худшему. В течение трёх последних недель подмосковная команда совершает трансферы исключительно на выход, обменивая своих основных хоккеистов на денежную компенсацию.

Если американский нападающий Дерек Барак пополнил состав «Металлурга» на правах свободного агента, то другие экс-игроки «Витязя» покидали подмосковную организацию в результате обменов на деньги. За последние 14 дней «Витязь» официально попрощался с защитником Джереми Роем и нападающим Дмитрием Бучельниковым (оба перешли в ЦСКА), а защитники Ярослав Бусыгин и Даниил Малоросиянов были обменяны в «Автомобилист».

Максим Дорожко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сегодня же «Витязь» совершил сразу два крупных обмена. Голкипер Максим Дорожко и нападающий Матвей Заседа перешли в «Амур», а нападающие Иван Воробьёв и Станислав Яровой достались «Спартаку». При этом в случае с Воробьёвым красно-белые выменяли действующий контракт хоккеиста, тогда как на Ярового они получили исключительно спортивные права. Сам Станислав намерен отправиться в Северную Америку, чтобы попытать счастье в системе «Каролины Харрикейнз».

Что касается «Витязя», то вырученные средства с продажи игроков должны пойти на погашение долгов перед кредиторами. Предполагалось, что спасти подмосковную команду сможет покинувший СКА Роман Ротенберг. В прессе ходили слухи, что 44-летний функционер занят поиском новых спонсоров для «Витязя». В некоторых источниках даже называлась компания, которая может спасти подмосковный клуб. По версии телеканала «Mash на спорте», ей должен был стать «Уралкалий», но в конечном счёте компания отказалась спонсировать клуб. Это и неудивительно, если учитывать непростую финансовую ситуацию в целом по стране.

Лишь в Московской области «Витязь» становится вторым клубом за последние несколько недель, переходящим в «небесную лигу». В середине июня губернатор региона Андрей Воробьёв объяснил, почему область не стала вкладываться в спасение футбольного клуба «Химки», который по итогам сезона-2024/2025 занял 12-е место в РПЛ, но не получил лицензию для участия в лиге в следующем сезоне из-за наличия задолженностей.

«Область всегда в любом виде спорта делала акцент на детско-юношеские клубы. У нас в каждом муниципалитете школы востребованы и загружены по максимуму. Профессиональные клубы – это частный бизнес. Каждый регион области, безусловно, с заботой относится к своим клубам, но финансирование профессиональных клубов из бюджета – это то, что уже ушло в прошлое. И это правильно. Мы не будем вкладывать бюджетные деньги в профессиональный футбол, хоккей или баскетбол. Мы этого делать не умеем», – цитирует Воробьёва издание «Спорт-экспресс».

Так что на вмешательство региона в «Витязе» рассчитывать не могли. Через несколько часов после известия об уходе из клуба Дорожко и Заседы в телеграм-канале подмосковного клуба был опубликован трогательный пост с видео под песню «Ты меня не забывай» в исполнении Валерия Леонтьева. Пост подписан словами: «Что бы ни было и что бы кто ни говорил — мы помним и ценим и будем помнить и ценить всю без остатка, без года 30-летнюю историю нашего клуба. Нашего «Витязя»!

Похоже, что на историю с чудесным спасением не рассчитывают уже и в самом клубе. Вероятно, что в скором времени «Витязь» обменяет оставшиеся ценные активы вроде форвардов Ивана Чеховича и Александра Дарьина в другие клубы лиги, после чего официально станет 13-й командой, с которой попрощается КХЛ. Последнее сокращение лиги было датировано 2022 годом, когда из-за изменения политического ландшафта лигу покинули два иностранных клуба – финский «Йокерит» и рижское «Динамо».

Сейчас же «Витязь» присоединяется к ним, а также к «Химику», ХК МВД, попрадскому «Леву», «Донбассу», пражскому «Леву», «Атланту», «Медвешчаку», новокузнецкому «Металлургу», «Югре» и «Словану», к ряду клубов, которые больше не выступают в КХЛ. Остаётся надеяться, что дальнейшая судьба основанной ещё в 1996 году и просуществовавшей почти 30 лет команды окажется всё-таки более позитивной, чем того же «Атланта», и в будущем мы ещё увидим «Витязь» на горизонте российского хоккея.

Артемий Панарин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Как ни крути, а нельзя не отметить тот факт, что подмосковный клуб успел оставить свой вклад в КХЛ, запомнившись не только драками и бойцовским прошлым на заре существования лиги, но и тем, что здесь начинал свой путь в КХЛ тот же Артемий Панарин. Если бы не «Витязь», то вполне возможно, что мы бы и не узнали о невероятном таланте одного из лучших российских форвардов, выступающих сейчас в НХЛ.