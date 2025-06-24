Терпение «Анахайма» лопнуло. Получится ли у Зеграса реанимировать карьеру в «Филадельфии»?

Будущее Тревора Зеграса было в неопределённом положении больше года. Американские эксперты и инсайдеры в своих материалах часто говорили, что карьера Тревора в «Анахайме» близка к завершению. При этом казалось, что натерпелись уже обе стороны: клуб устал ждать отдачи от юного таланта с непростым характером, а сам Зеграс не мог сделать шаг вперёд в команде, которая никак не поднималась со дна турнирной таблицы.

И вот это случилось – Зеграса обменяли в «Филадельфию». Взамен «утки» получили форварда Райана Пилинга и два драфт-пика: второго раунда в 2025 году и четвёртого – в 2026-м.

Сделку можно оценить как выигрышную для обеих команд: одни избавились от игрока, переставшего прогрессировать в организации, а другие приобрели человека, способного вновь выйти на высокий уровень. Правда, при определённых условиях. Их-то и надо отыскать Рику Токкету.

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Вообще, Зеграс заходил в НХЛ под громкие разговоры, что он будущая суперзвезда. Такие авансы были даны неспроста – ещё на молодёжных чемпионатах мира Тревор был лидером американской сборной и украшал своим присутствием каждый из турниров.

Впрочем, и в главной лиге мира Зеграс начал здорово – форвард демонстрировал отличную статистику, а также очень часто попадал в хайлайты посредством своих уникальных лакроссов (и не только).

Однако после подписания контракта-мостика на $ 5,75 млн всё изменилось. Американец начал мучиться с частыми травмами, потерял в эффектности и, что главное, в эффективности. За последние два сезона американец провёл 88 матчей и не добрался даже до 50 очков, набрав 47 (18+29).

При этом дело было не только в травме – Тревор выглядел на площадке пустым, а порой и вовсе безразличным ко всему происходящему.

Тревор Зеграс Фото: Leila Devlin/Getty Images

Обмен в «Филадельфию», конечно, не последний шанс, потому что уровень таланта и возраст (24 года) дадут Зеграсу ещё не одну возможность трудоустроиться в лиге. Но если Тревор ничего не изменит в личном восприятии в контрактный год, то о подобной зарплате можно забыть навсегда.

Подходим к ключевому вопросу: может ли Зеграс реанимировать карьеру во «Флайерз»? Может.

Во-первых, Тревору нужна была банальная смена обстановки – союз с «Анахаймом» в последний год напоминал абьюзивные отношения, в которых обе стороны ждут возможности порвать друг с другом. «Филадельфия» — отличный шанс показать себя. Там не под завязку забиты вакансии в топ-6 нападения, также команда хотя бы претендует на выход в плей-офф (получается, правда, так себе), в отличие от тех же «Дакс».

Во-вторых, работа с системным тренером должна помочь Зеграсу найти себя и перестроить игру под реалии современной НХЛ. Разговоры, что Токкет тяжело уживается с талантливыми и своеобразными хоккеистами, кажутся слегка натянутыми.

В-третьих, у Тревора контрактный год, в который он должен доказать, что ещё имеет удельный вес в команде и на рынке. Как правило, хоккеисты подобного калибра выдают максимум именно в таких условиях.

Уровень партнёров, конечно, радикально отличаться не будет, а потенциальная связка с Матвеем Мичковым могла бы добавить седых волос (если бы они вообще были) Токкету, когда он бы смотрел, как два технаря играют на возврате и при позиционной обороне.