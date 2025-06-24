У «Салавата Юлаева» впереди трудные времена. Что ждёт Уфу в новом сезоне КХЛ?

Новый сезон КХЛ станет непростым сразу для нескольких клубов. Серьёзные оптимизации бюджета в СКА, медленно умирает устроивший тотальную распродажу «Витязь», да и в целом времена беспорядочных трат и швыряний деньгами остались в прошлом. Не обошли финансовые проблемы и «Салават Юлаев». Нет, конечно, речи о закрытии команды, как в случае с «Витязем», не идёт, но бюджет уфимцам серьёзно понизят до уровня примерно в 500 млн рублей. То бишь юлаевцам плюс-минус придётся укладываться в пол зарплат КХЛ. Ни о каких громких трансферах в этой связи мечтать не приходится.

Мы уже видим, как в столице Башкортостана не стали продлевать контракты с Нэйтаном Тоддом и перебравшимся в «Сибирь» Скоттом Уилсоном, почти наверняка не будет в Уфе дорогущего Шелдона Ремпала. Ко всем этим хоккеистам и их самоотдаче не было никаких претензий. Наоборот, именно иностранцы по большей части тащили на себе команду, став её лицом. Однако утолить их денежные аппетиты нынешнему «Салавату» не представляется возможным.

Сказалась и явная спешка с новым контрактом Джоша Ливо: платить по 100 с лишним миллионов за сезон, да ещё два года — неподъёмная, исходя из сегодняшних реалий, задача для юлаевцев. Именно поэтому вокруг фигуры Ливо в последнее время столько слухов. Не сомневаюсь, что при первой же реальной возможности в Уфе не станут удерживать канадца и моментально его отпустят. Но просто так уходить самому никакого резона нет: никто в здравом уме не откажется от положенных в таких случаях компенсаций.

Пожалуй, стабильны позиции только у Александра Хмелевски: его оклад в 80 млн рублей в сезоне-2025/2026 тоже сильно ударит по клубной казне, однако в данном случае команде придётся потерпеть и ужаться. Не может же Виктор Козлов выпускать на лёд только молодёжь и российских ветеранов? Да, приглашён Джек Родевальд, рабочий и привыкший к реалиям КХЛ форвард. Не обманщик, как говорят в таких случаях. Однако и решалой этого канадца не назовёшь. Функции на льду у него иные.

Нэйтан Тодд и Джошуа Ливо Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Тотальная экономия в Уфе и урезание финансирования начали сказываться не только на высокооплачиваемых иностранцах, но и на отечественных хоккеистах. Уже объявлено о расставании с защитником Михаилом Науменковым. Туманны перспективы ещё одного игрока обороны – Динара Хафизуллина. Его действующий ещё год контракт с зарплатой в 42 млн рублей вряд ли вписывается в планы руководства. Опять же, просто так человека на улицу не выгнать, поэтому нужно искать устраивающие обе стороны варианты. Как, например, в случае с капитаном Григорием Паниным, выходившим на рынок неограниченно свободных агентов и в итоге сумевшим договориться о новом однолетнем контракте. На большие деньги рассчитывать уже не приходилось: опытный игрок сам всё прекрасно понимал.

«Девятый сезон в Уфе! Рад здесь остаться и продолжить играть в хоккей. Это был принципиальный момент. Не вопрос денег, каких-то условий или других обстоятельств. Я хочу играть за «Салават Юлаев», и точка», — прокомментировал новое соглашение сам Панин.

Вот именно на таких бойцов и лидеров Виктору Козлову и его помощникам придётся рассчитывать в новом сезоне. И, разумеется, на местную молодёжь. Про доверие подрастающему поколению в Башкирии говорят регулярно. И нужно отметить, что слова не расходятся с делом. В прошлом чемпионате ребята уже показали себя с яркой стороны, многие добились серьёзного прогресса. Самое главное не останавливаться на достигнутом и постараться максимально помочь родному клубу в трудный для него период.