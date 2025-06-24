Впервые за 20 лет без россиян в первом раунде? Гид по драфту НХЛ — 2025

Розыгрыш Кубка Стэнли завершён, отгремел чемпионский парад «Флориды» (хотя празднуют они так мощно, что, наверное, никогда не закончат), а клубам пора возвращаться к делам. Уже на этой неделе состоится одно из главных событий хоккейного межсезонья – драфт НХЛ – 2025. Рассказываем всё, что нужно знать об этом мероприятии.

Время и место проведения, необычный формат

63-й драфт в истории НХЛ пройдёт в необычном формате – децентрализованном. Руководители и скауты клубов будут работать из своих офисов, в то время как игроки с семьями будут находиться в Лос-Анджелесе. И не на арене «Кингз», а на концертной площадке Peacock Theater. Топ-50 проспектов получили приглашения присутствовать на церемонии, остальные игроки могут приехать по желанию.

Первого номера драфта там объявит комиссионер лиги Гэри Беттмэн, остальных будут объявлять приглашённые гости – либо знаменитости, как-то связанные с клубом или его городом, либо действующие или же бывшие игроки команды.

Первый раунд драфта начнётся 28 июня в 2:00 мск, второй и следующий раунды пройдут вечером 28 июня, начиная с 19:00 мск.

Очерёдность выбора в первом раунде

Семь команд имеют в своём распоряжении по несколько пиков в первом раунде – «Филадельфия» и «Нэшвилл» (по три), «Сан-Хосе», «Чикаго», «Коламбус», «Монреаль» и «Калгари» (по два). Финалисты же не будут выбирать в первом раунде – пик «Флориды» ушёл к «Калгари», а «Эдмонтона» — к «Филадельфии». Также без первого раунда остались «Вегас», «Торонто», «Даллас», «Тампа», «Колорадо», «Миннесота» и «Нью-Джерси».

В каком порядке клубы будут выбирать:



1) «Айлендерс»

2) «Сан-Хосе»

3) «Чикаго»

4) «Юта»

5) «Нэшвилл»

6) «Филадельфия»

7) «Бостон»

8) «Сиэтл»

9) «Баффало»

10) «Анахайм»

11) «Питтсбург»

12) «Рейнджерс»

13) «Детройт»

14) «Коламбус»

15) «Ванкувер»

16) «Монреаль» (пик, полученный от «Калгари»)

17) «Монреаль»

18) «Калгари» (пик, полученный от «Нью-Джерси»)

19) «Сент-Луис»

20) «Коламбус» (пик, полученный от «Миннесоты»)

21) «Оттава»

22) «Филадельфия» (пик, полученный от «Колорадо»)

23) «Нэшвилл» (пик, полученный от «Тампы»)

24) «Лос-Анджелес»

25) «Чикаго» (пик, полученный от «Торонто»)

26) «Нэшвилл» (пик, полученный от «Вегаса»)

27) «Вашингтон»

28) «Виннипег»

29) «Каролина»

30) «Сан-Хосе» (пик, полученный от «Далласа»)

31) «Филадельфия» (пик, полученный от «Эдмонтона»)

32) «Калгари» (пик, полученный от «Флориды»)

Однозначным фаворитом драфта считается канадский защитник Мэттью Шефер. Несмотря на то что старт этого сезона он пропустил из-за мононуклеоза, а на МЧМ-2025 получил перелом ключицы и последний раз выходил на лёд в игре в конце декабря (на его счету всего 17 матчей за «Эри» в OHL и две встречи за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира в этом сезоне), все рейтинги безоговорочно ставят его на первое место. На долю Шефера в таком раннем возрасте выпало немало трудностей – смерть мамы, смерть владельца «Эри», с которым он был близок, смерть приёмной мамы – в семье, где он жил в Эри. И всё это лишь за год. Судя по всему, его характер и зрелость в глазах руководителей клубов НХЛ перевешивают пропуск почти целого года перед драфтом. «По общению он сильно отличается от остальных, ощущение, что разговариваешь с 30-летним. Дело в его энергии. После разговора с ним чувствуешь себя очень хорошо», — так охарактеризовал 17-летнего защитника генменеджер «Флайерз» Дэнни Бриер.

Второй номер драфта прочат другому канадцу – нападающему Майклу Мисе, который стал лучшим бомбардиром и был признан самым выдающимся игроком сезона в OHL (на его счету – 134 очка в 65 матчах). А вот американец Джеймс Хэгенс, которого многие перед сезоном считали главным фаворитом драфта, опустился в рейтингах, хотя из топ-10 не выпал. Некоторые эксперты ставят его третьим, однако «Чикаго», судя по слухам, присматривается либо к Портеру Мартону, либо к Калебу Денуайе. В любом случае первая тройка драфта в этом году ожидается североамериканской.

Россияне на драфте — ждать ли в первом раунде?

Нападающий Иван Рябкин, который в середине года уехал из «Динамо» в USHL, перед стартом сезона в преддрафтовых рейтингах занимал очень высокое место, но сейчас выпал из топов и может вообще пролететь мимо первого раунда. Всему виной рабочая этика и неудачное общение с представителями клубов НХЛ. Так что вполне вероятно, что впервые за 20 лет в первом раунде не будет выбрано ни одного россиянина – все остальные наши игроки котируются ещё ниже.