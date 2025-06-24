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Гид по драфту НХЛ — 2025: когда и где пройдёт, формат, фавориты, российские хоккеисты на драфте

Впервые за 20 лет без россиян в первом раунде? Гид по драфту НХЛ — 2025
Елена Кузнецова
Гид по драфту НХЛ — 2025
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Рябкин окончательно скатился в рейтингах, а первая тройка ожидается полностью северо-американской.

Розыгрыш Кубка Стэнли завершён, отгремел чемпионский парад «Флориды» (хотя празднуют они так мощно, что, наверное, никогда не закончат), а клубам пора возвращаться к делам. Уже на этой неделе состоится одно из главных событий хоккейного межсезонья – драфт НХЛ – 2025. Рассказываем всё, что нужно знать об этом мероприятии.

Время и место проведения, необычный формат

63-й драфт в истории НХЛ пройдёт в необычном формате – децентрализованном. Руководители и скауты клубов будут работать из своих офисов, в то время как игроки с семьями будут находиться в Лос-Анджелесе. И не на арене «Кингз», а на концертной площадке Peacock Theater. Топ-50 проспектов получили приглашения присутствовать на церемонии, остальные игроки могут приехать по желанию.

Первого номера драфта там объявит комиссионер лиги Гэри Беттмэн, остальных будут объявлять приглашённые гости – либо знаменитости, как-то связанные с клубом или его городом, либо действующие или же бывшие игроки команды.

Первый раунд драфта начнётся 28 июня в 2:00 мск, второй и следующий раунды пройдут вечером 28 июня, начиная с 19:00 мск.

Очерёдность выбора в первом раунде

Семь команд имеют в своём распоряжении по несколько пиков в первом раунде – «Филадельфия» и «Нэшвилл» (по три), «Сан-Хосе», «Чикаго», «Коламбус», «Монреаль» и «Калгари» (по два). Финалисты же не будут выбирать в первом раунде – пик «Флориды» ушёл к «Калгари», а «Эдмонтона» — к «Филадельфии». Также без первого раунда остались «Вегас», «Торонто», «Даллас», «Тампа», «Колорадо», «Миннесота» и «Нью-Джерси».

В каком порядке клубы будут выбирать:

1) «Айлендерс»
2) «Сан-Хосе»
3) «Чикаго»
4) «Юта»
5) «Нэшвилл»
6) «Филадельфия»
7) «Бостон»
8) «Сиэтл»
9) «Баффало»
10) «Анахайм»
11) «Питтсбург»
12) «Рейнджерс»
13) «Детройт»
14) «Коламбус»
15) «Ванкувер»
16) «Монреаль» (пик, полученный от «Калгари»)
17) «Монреаль»
18) «Калгари» (пик, полученный от «Нью-Джерси»)
19) «Сент-Луис»
20) «Коламбус» (пик, полученный от «Миннесоты»)
21) «Оттава»
22) «Филадельфия» (пик, полученный от «Колорадо»)
23) «Нэшвилл» (пик, полученный от «Тампы»)
24) «Лос-Анджелес»
25) «Чикаго» (пик, полученный от «Торонто»)
26) «Нэшвилл» (пик, полученный от «Вегаса»)
27) «Вашингтон»
28) «Виннипег»
29) «Каролина»
30) «Сан-Хосе» (пик, полученный от «Далласа»)
31) «Филадельфия» (пик, полученный от «Эдмонтона»)
32) «Калгари» (пик, полученный от «Флориды»)
Фаворит драфта и топ-проспекты:
Расклад перед драфтом НХЛ — 2025. Первым уйдёт защитник, выбор русских придётся подождать?
Расклад перед драфтом НХЛ — 2025. Первым уйдёт защитник, выбор русских придётся подождать?

Однозначным фаворитом драфта считается канадский защитник Мэттью Шефер. Несмотря на то что старт этого сезона он пропустил из-за мононуклеоза, а на МЧМ-2025 получил перелом ключицы и последний раз выходил на лёд в игре в конце декабря (на его счету всего 17 матчей за «Эри» в OHL и две встречи за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира в этом сезоне), все рейтинги безоговорочно ставят его на первое место. На долю Шефера в таком раннем возрасте выпало немало трудностей – смерть мамы, смерть владельца «Эри», с которым он был близок, смерть приёмной мамы – в семье, где он жил в Эри. И всё это лишь за год. Судя по всему, его характер и зрелость в глазах руководителей клубов НХЛ перевешивают пропуск почти целого года перед драфтом. «По общению он сильно отличается от остальных, ощущение, что разговариваешь с 30-летним. Дело в его энергии. После разговора с ним чувствуешь себя очень хорошо», — так охарактеризовал 17-летнего защитника генменеджер «Флайерз» Дэнни Бриер.

Второй номер драфта прочат другому канадцу – нападающему Майклу Мисе, который стал лучшим бомбардиром и был признан самым выдающимся игроком сезона в OHL (на его счету – 134 очка в 65 матчах). А вот американец Джеймс Хэгенс, которого многие перед сезоном считали главным фаворитом драфта, опустился в рейтингах, хотя из топ-10 не выпал. Некоторые эксперты ставят его третьим, однако «Чикаго», судя по слухам, присматривается либо к Портеру Мартону, либо к Калебу Денуайе. В любом случае первая тройка драфта в этом году ожидается североамериканской.

Россияне на драфте — ждать ли в первом раунде?

Нападающий Иван Рябкин, который в середине года уехал из «Динамо» в USHL, перед стартом сезона в преддрафтовых рейтингах занимал очень высокое место, но сейчас выпал из топов и может вообще пролететь мимо первого раунда. Всему виной рабочая этика и неудачное общение с представителями клубов НХЛ. Так что вполне вероятно, что впервые за 20 лет в первом раунде не будет выбрано ни одного россиянина – все остальные наши игроки котируются ещё ниже.

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