Хоккей — от классики до экзотики

Хоккей — это не только лёд, шайба и зрелища. Этот вид спорта многогранен: его разновидности можно встретить на траве, паркете, песке и даже под водой. Вкратце расскажем о самых интересных и популярных видах, условно поделив их на четыре блока.

Хоккей с шайбой

Классический хоккей

Это тот самый хоккей, который первым приходит на ум: две команды по шесть человек сражаются на льду за шайбу. Этот вид спорта — олимпийский, с мощной историей и миллионами фанатов по всему миру. Про правила и историю игры мы писали в отдельных статьях:

Хоккей 3х3 (3HL)

Современный и динамичный формат, где на льду играют по три полевых игрока и вратарь. Матчи проходят быстрее, также три периода, но по семь минут. Нет пробросов, офсайдов и силовых приёмов, а вместо удалений — штрафные броски. Жестоких моментов меньше, а голевых моментов и голов — больше, что не может не радовать зрителей.

Такой урезанный формат относительно молодой. В России работает Экстремальная хоккейная лига (XHL), проводятся Кубок России и международные турниры по 3х3. Такой хоккей отлично подходит для массового спорта и вовлекает в игру даже новичков.

Следж-хоккей

Адаптированная версия хоккея для людей с ограниченными возможностями. Игроки перемещаются по льду на специальных санях и используют две клюшки — ими и управляют санями, и бьют по шайбе.

Следж-хоккей — паралимпийская дисциплина, где страсти не уступают классическому хоккею.

Сборная Канады по следж-хоккею Фото: Martin Rose/Getty Images

Понд-хоккей

Это хоккей в самом романтичном формате — на открытых замёрзших водоёмах, без бортов и зачастую без вратарей. Понд-хоккей — возвращение к истокам, когда ребята гоняли шайбу на дворовых катках. Здесь главное — удовольствие от игры и атмосфера, а не строгие правила.

Понд-хоккей Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

Хоккей с мячом

Хоккей с мячом, его ещё называют бенди или русский хоккей, — зимний командный вид спорта, в котором две команды по 11 игроков (10 полевых и вратарь) играют на большом ледовом поле по размеру, сопоставимому с футбольным.

Игроки на коньках изогнутыми клюшками стремятся забить небольшой мяч в ворота соперника. Вратарь защищает ворота без клюшки. Игра состоит из двух таймов по 45 минут.

Хоккей с мячом отличается от хоккея с шайбой более размеренным темпом, меньшим количеством силовой борьбы и большим акцентом на тактику и комбинационную игру.

Этот вид спорта имеет глубокие исторические корни и популярен в России, Скандинавии и ряде европейских стран, а также официально признан Международным олимпийским комитетом.

Хоккей с мячом Фото: Tobias Sterner/Zuma/ТАСС

Ринк-бенди

По сути, это мини-хоккей с мячом, но на площадке для классического хоккея. Все игроки должны быть на коньках, с клюшками (кроме вратаря) и в полном хоккейном обмундировании, однако играют мячом, а не шайбой.

Количество игроков в команде, как и в обычном хоккее — пять полевых и один вратарь. Длительность игры, как в футболе, 90 минут, два тайма по 45 минут. Ринк-бенди — популярный вид спорта, во всём мире даже проводят отдельные соревнования.

Флорбол

Зал, пластиковые клюшки, лёгкий мяч и шесть игроков в команде. Флорбол — быстрый, техничный и очень популярный в Скандинавии вид спорта. Здесь важны скорость, реакция и командная игра. Флорбол часто называют хоккеем в зале или унихоккеем.

Флорбол Фото: Suhaimi Abdullah/Getty Images

Бол-хоккей

Похоже на флорбол, но с другим инвентарём и правилами. Играют на площадках разного размера, силовые приёмы запрещены, а форматы — от 2х2 до 5х5. Бол-хоккей популярен в Европе и Канаде, а в России набирает обороты.

Бол-хоккей Фото: Santi Visalli/Getty Images

Хоккей на роликах

Альтернатива классическому хоккею: всё то же, только на роликовых коньках и зачастую с мячом вместо шайбы. Игры проводятся на любой ровной площадке, главное — не на льду.

Хоккей на роликах Фото: Urbanandsport/Getty Images

Брумбол

Пожалуй, самый необычный «ледовый» хоккей: вместо коньков — обувь с резиновой подошвой, вместо клюшки — «метла», а вместо шайбы — мяч. Метла с пластиковым наконечником, на привычный венник не похожа, поэтому мероприятие с шабашем спутать не получится.

Играют на льду, но бегают, а не скользят. Брумбол популярен в Северной Америке и отличается меньшей агрессивностью по сравнению с классическим хоккеем.

Брумбол Фото: Christopher J. Morris/Getty Images

Хоккей на траве

Хоккей на траве — это динамичная командная игра, в которой две команды по 11 человек сражаются на травяном или синтетическом поле, используя клюшки и небольшой пластиковый мяч.

Хоккей на траве популярен во всём мире, особенно в Индии, Пакистане, Австралии и ряде европейских стран, входит в программу Олимпийских игр.

В России этот вид спорта развит слабо, но специализированные стадионы есть в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Матч по хоккею на траве Фото: Fox Photos/Getty Images

Индор-хоккей

Зимний вариант хоккея на траве, в который играют в залах. Меньше поле, меньше игроков (по шесть), выше скорость и плотность борьбы. Индор-хоккей — отличный способ поддерживать форму в межсезонье и развивать технические навыки.

Лакросс

Жёсткий и динамичный вид спорта, где игроки используют клюшки с сеткой на конце, чтобы ловить и забрасывать резиновый мяч в ворота соперника.

Лакросс — национальный спорт в Северной Америке, а его история уходит корнями к индейским играм. В лакросс играют две команды по 10 человек, в которую входят нападающие, защитники, полузащитники и вратарь.

Лакросс Фото: Topical Press Agency/Getty Images

Хёрлинг

Древнейший кельтский спорт, популярный в Ирландии. Играют деревянными клюшками («хёрли») и кожаным мячом («шлитар»), а скорость мяча может достигать 150 км/ч! Хёрлинг — смесь хоккея, бейсбола и регби, где важны техника и выносливость.

Хёрлинг Фото: John Chillingworth/Getty Images

Экзотические виды хоккея

Подводный и подлёдный хоккей

Самые экстремальные разновидности: играют на дне бассейна или подо льдом озера. В подводном хоккее (Octopush) игроки в ластах и масках гоняют шайбу по дну бассейна, а в подлёдном — под толщей льда, вверх ногами. Это уже не просто спорт, а настоящее испытание для смелых.

Хоккей на песке

Пляжная версиях хоккея родилась из желания играть в хоккей летом и на свежем воздухе. На песчаном поле, с кожаным мячом и командами по три-четыре человека. В правилах много заимствований из футбола, но атмосфера всегда жаркая и весёлая.

Одноколёсный хоккей

Здесь игроки гоняют шайбу или мяч, балансируя на унициклах — одноколёсных велосипедах. Играют в залах, а техника владения унициклом не менее важна, чем умение обращаться с клюшкой. Очень популярен среди молодёжи в Великобритании и США.

Хоккей на унициклах Фото: Marty Melville/Getty Images

Хоккей на валенках

Зимний народный вариант: играют на снегу, в валенках, с клюшками и мячом. Правила просты, а главное — веселье и командный дух. Отличный способ провести время на свежем воздухе зимой.

Хоккей на валенках Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Хоккей — это не только спорт, но и целый мир, где каждый найдёт игру по душе: от ледовых арен до пляжей, от дворовых коробок до подводных баталий. Главное — азарт, командная игра и любовь к движению.