Возвращение Захаркина и тренер из Hockey Canada. В Омске прошёл уникальный тренинг-кемп

В период международной изоляции российского спорта нашему хоккею – флагманскому виду – важно оставаться на ведущих ролях, улавливать все современные тенденции и не терять связь с коллегами из других стран, продолжать обмениваться опытом. Это сложно делать, когда России нет на международных соревнованиях, но всегда остаётся вариант с частными инициативами. И вот в конце июня в Омске прошёл тренинг-кемп для хоккеистов 17-20 лет, на который был приглашён тренер из программы Hockey Canada Алекс Шенье.

Алекс Шенье на тренинг-кемпе в Омске. Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

«Очень хотелось собрать топовую молодёжь, ребят-лидеров своих команд МХЛ и с ними поработать. Потому что есть отличия в подготовке у разных клубных систем, и нам хотелось посмотреть, как ребята себя ведут в быту, в новой обстановке, а вместе с тем создать для них комфортные условия, чтобы они раскрепостились, показали себя. Мы подготовили очень хорошую программу развития для ребят с фокусом на техническое развитие и уникальные тренировки.

Условия для ребят здесь были созданы фантастические, нам как организаторам это очень приятно. Решили организовать кемп именно в Омске, потому что все знают прекрасно, что здесь одна из лучших арен во всей стране. Более того, я сам омич, так что мне вдвойне приятно было приехать в родной город с таким мероприятием», — рассказал Евгений Рычков, хоккейный функционер и руководитель школы «Авангард» (Москва).

Евгений Рычков Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

В недельном сборе приняли участие 19 хоккеистов, представляющие команды из разных уголков молодёжного хоккея. В Омск приехали представители систем СКА (Иван Стефанишин), петербургского «Динамо» (Иван Казаковцев, Илья Долгополов), «Локомотива» (Андрей Елезов, Роман Лутцев), «Авангард» представлял только что перебравшийся в систему «ястребов» Матвей Кривоножкин, а на фоне остальных выделялся «легионер» из канадской юниорской лиги – Руслан Каримов с прошлого сезона выступает за «Сарнию Стинг» из лиги Онтарио.

При отборе хоккеистов организаторы ориентировались на свой субъективный взгляд, на взгляд людей, близких к молодёжному хоккею, в том числе на мнение Игоря Захаркина. Плюс учитывались объективные данные статистики, игровой деятельности. В Омск приехали лидеры своих команд МХЛ, кандидаты в сборную России по своему году.

Тренинг-кемп с участием игроков МХЛ в Омске Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Программа кемпа получилась насыщенной и разнообразной. Тренировки на льду и в зале, теоретическая база, а в качестве изюминки – занятия по танцам, которые проводил известный хореограф Евгений Папунаишвили. Интересно, что ребята отнеслись скептически, когда увидели в расписании занятие по танцам, но в итоге они поняли, насколько это полезно и позитивно, а задачи их научить чему-то, чтобы они на сцену выходили и танцевали, разумеется, не стояло.

Консультантом тренинг-кемпа стал Игорь Захаркин, который в этом сезоне возвращается на орбиту российского клубного хоккея. В Омске Игорь Владимирович рассказал о своей мотивации и задачах этих сборов.

«Я получил звонок от организаторов, мне сказали, что собираются талантливые проспекты со всей страны в Омске, и если я свободен, то могу принять участие. Я был свободен, и мне всегда хочется передать свой опыт игрокам и тренерам, поэтому я с удовольствием приехал и увидел великолепные условия для работы хоккеистов, а также очень талантливых ребят из разных городов и клубов.

Ребята здесь частично готовятся к сезону, но это не тренировочный лагерь в том смысле, что нужно развивать какие-то качества и навыки. Здесь работа над деталями, элементами, связь индивидуальной подготовки с технико-тактическими действиями, какие-то необычные упражнения на баланс, на координацию движения, если говорить о занятиях в зале. Плюс у нас очень много теории с ребятами, мы разбираем игровые моменты, смотрим видео – это сейчас в хоккее очень нужно и важно. Так что это развивающий тренинг-кемп.

Игорь Захаркин Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Мой интерес – работа с перспективными мальчишками, а также общение с тренерами. Важно рассказывать ребятам, что они правильно и неправильно делают на льду, как лучше поступать в разных ситуациях. И мне очень нравятся горящие глаза, внимание со стороны парней, их вопросы. Это реальный обмен энергетикой, знаниями – очень здорово. Убеждён, что молодые хоккеисты должны быть больше вовлечены, должны быть не исполнителями, а соучастниками процесса», — отметил Захаркин.

Об уникальной роли Захаркина в этом кемпе рассказал и сам организатор.

«Я с большим уважением отношусь к Игорю Захаркину, поработал с ним в Казани в своё время. Считаю, что это специалист очень высокого уровня с широким взглядом на хоккей и в целом широким кругозором. Мне это очень импонирует, так мы, как люди, занимающиеся подготовкой резерва профессиональных команд, должны смотреть шире и искать возможности для развития игроков не только в хоккейных вещах, где-то выводить из зоны комфорта, давать им что-то новое и полезное. Захаркин – тот человек, который всё это прекрасно понимает, плюс он всегда очень позитивен, постоянно подбадривает парней, и их это окрыляет. Ведь они хоть и молодые парни, но прекрасно знают, что Захаркин с Вячеславом Быковым выигрывали два чемпионата мира, побеждали канадцев. Когда Игорь Владимирович рассказывает о своём опыте работы с нашими большими игроками – Ковальчуком, Малкиным, Капризовым – то это живые примеры из жизни, парням это очень интересно», — рассказал Рычков.

Ну а тот самый международный оттенок сборам в Омске придавала фигура Алекса Шенье, 38-летнего тренера из молодёжной лиги Квебека. В последние годы Шенье как раз работает в своих клубах QMJHL тренером по развитию навыков и умений (скиллов) у хоккеистов. Алекс – из числа тех североамериканских специалистов, которые не построили длинную игровую карьеру, но досконально разбираются в игре, глубоко вникают в неё.

Алекс Шенье Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

«Шенье – великолепный методист, очень структурирован, может грамотно подобрать упражнения для тренировочного процесса. Нам было интересно посмотреть на североамериканский подход к тренировкам, на их комплекс упражнений и структуру занятий, на в целом их взгляд на хоккей. Для нас это отличный опыт общения, ведь мы частично отрезаны от такой возможности сейчас. На моей памяти это первый такой случай за последние годы, когда специалист из Канады, причём квалифицированный специалист, окончивший высшую ступень тренерской подготовки в своей стране, работает с нашей молодёжью. Надеюсь, и мы смогли его обогатить своим подходом и видением хоккея», — дали резюме канадскому специалисту организаторы тренинг-кемпа.

Сам Шенье был настроен исключительно позитивно и тоже дал небольшой комментарий относительно своей командировки в Россию. «Я был очень рад сюда приехать. Это очень интересно, узнать, какой хоккей в России, показать свои качества и обменяться опытом. В моей канадской команде есть российский хоккеист – защитник Эдуард Бондарь, и он мне очень нравится. В целом русские ребята очень разговорчивые и общительные, работать с ними одно удовольствие. Условия в Омске великолепные! Арена – уровень НХЛ, плюс я впечатлён Академией «Авангард», — признался канадец.