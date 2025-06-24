«Ак Барс» отказался от Кузнецова и выбрал странного канадца. В Казани знают, что делают?

«Ак Барс» из всех топ-клубов в это межсезонье проводит едва ли не самую пассивную трансферную политику. В июне всё, чем отметился офис казанцев – продлил ещё на год Артёма Галимова и Илью Сафонова. И хотя сохранение двух лидеров — сильный ход, но клубу критически нужны усиления, только пока что Марат Валиуллин не спешит с новыми приобретениями.

По слухам, в Казань едет канадский нападающий Брэндон Биро, правда, с учётом потери Ника Петана и статистики Биро в Северной Америке, в плюс такой размен занести будет тяжело. Какие ещё есть варианты на рынке у «Ак Барса» и на что смогут претендовать ребята Анвара Гатиятулина в следующем сезоне, если до конца лета клуб так и не сможет найти новичков?

Брэндон Биро Фото: Jonathan Tenca/Zuma/ТАСС

В апреле «Ак Барс» разрывал трансферными слухами. Клуб правильно отреагировал на вылет от московского «Динамо»: Анвару Гатиятулину и его тренерскому штабу дали ещё один шанс, не планировал клуб и существенных изменений в составе. Задача перед Маратом Валиуллиным стояла и стоит куда более сложная и тонкая – сохранить текущий костяк и точечно усилиться. По ходу сезона чувствовалось, что казанцам не хватает глубины скамейки. Во многом результат держался за счёт успехов в атаке от Артёма Галимова, Дмитрия Яшкина, Кирилла Семёнова и Александра Барабанова. Стоило кому-то из них хотя бы немного сбавить, и команда тут же проседала. Остро ощущалась необходимость ещё как минимум в одном забивном нападающем под топ-6. Особенно после того, как Валиуллину не удалось договориться по контракту с греко-канадцем Ником Петаном.

Петан провёл неоднозначный сезон, оставив смешанные впечатления. Скучать по Нику в Казани явно не будут, хотя строго по статистике к нему мало претензий. Петан ярко стартовал прошлой осенью и мог стать настоящим лидером клуба. Что помешало дальше: травмы, бытовые или ментальные проблемы или же банальная бесхарактерность? Мы уже не узнаем. Так или иначе, в «Ак Барсе» готовы были сохранить Ника только с понижением зарплаты. Это не устраивало сторону игрока, поэтому он сначала рассматривал вариант с переходом в магнитогорский «Металлург», а затем и вовсе оказался в швейцарской «Амбри Пиотте». Всё бы ничего, но в качестве потенциальной замены Петану в Казани, по слухам, теперь рассматривают куда менее интересного хоккеиста – Брэндона Биро. Биро не получил даже шанса ни в бедовом «Баффало», ни в сером «Сиэтле», а теперь решил попробовать себя в КХЛ.

Ник Петан Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Только вопрос – зачем он клубу, который рассчитывает на Кубок Гагарина? Брэндона для российского рынка изначально нашёл генменеджер «Витязя» Игорь Варицкий в качестве потенциальной замены Дереку Бараку. В Балашихе теперь, понятно, о новых легионерах не думают, но чем зацепил игрок Марата Валиуллина — сказать тяжело. Весь прошлый сезон Брэндон провёл в «Коачелле» и набрал 34 (6+28) очка в 56 матчах. Всего в АХЛ — 183 (56+127) очка в 247 встречах. Опыт в НХЛ чисто технический, суммарно шесть появлений в свитере «клинков» за пять сезонов в системе «Баффало». Всего семь голов за весь прошлый сезон, в среднем по 0,77 очка за игру. Для сравнения, у Петана было уже 190 матчей в НХЛ при статистике 0,98 очка за игру в АХЛ.

Биро 27 лет, вероятно, он достиг своего потолка и сильно ярче играть не станет. Есть проблемы у Брэндона и в двусторонней игре. Он единственный форвард из топ-9 «Коачеллы», у которого минусовой показатель полезности. Делать ставку на такого игрока — огромный риск, даже с учётом свободной платёжки и легионерской заявки. Генменеджеру «Ак Барса» удалось избавиться от плохих контрактов Семёна Кошелева и Егора Коршкова, только при всех своих минусах это были игроки основного состава, и им теперь нужна замена. Реально позитивная новость для Казани пока только одна – в клубе остаются ещё как минимум на год и Артём Галимов, и Илья Сафонов. Нападающих ждали в НХЛ, по крайней мере на Сафонова всерьёз рассчитывали в «Чикаго», однако он решил пока отложить переезд за океан. Разумный ход, если учитывать, что Илья выдал скомканный прошлый сезон.

Илья Сафонов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

А вот Галимов, если и правда всерьёз думал о лучшей лиге мира, лучшего момента для отъезда может и не найти. Однако Артём требовал от «Анахайма» место в первых звеньях, чего ему гарантировать клуб с Джоэлем Кенневиллем не мог никак. Причём Галимов говорил об этом публично через прессу, на что в офисе «уток» отреагировали с недоумением. Так или иначе, для «Ак Барса» сохранить нападающих было стратегической задачей, с которой Валиуллин справился. В отличие от задачи удержать вратарскую бригаду. Амир Мифтахов устал сидеть под Тимуром Биляловым и отправился в «Каролину». Шансов пробиться в основу там у него немного, что, правда, не делает жизнь «Ак Барса» проще. Билялов подвержен травмам, и использовать его по максимуму в регулярном чемпионате чревато. В качестве сменщика клуб рассматривает Артура Ахтямова, только тот пока не спешит возвращаться из «Торонто» в Казань.

Не стал «Ак Барс» бороться и за Максима Дорожко. Казанцы в принципе не посчитали нужным участвовать в распродаже от «Витязя». Не будет теперь в Татарстане и Евгения Кузнецова. На этот трансфер наложили вето на уровне высших функционеров «Татнефти», посчитав недопустимым приглашать игрока по этическим и религиозным соображениям. Все знают о проблемах Кузнецова, и контракт с ним – это русская рулетка, и всё же по чистому мастерству он до сих пор хорош, креатив Евгения команде Анвара Гатиятулина точно пригодился бы. Особенно с учётом того, что не приедут в Казань ни Максим Джиошвили, ни Шелдон Ремпалл, ни Роман Горбунов. Есть проблемы в переговорах по контрактам с Алексеем Пустозёровым и Семёном Тереховым, скорее всего, не будет в клубе Эрика О’Делла, на паузе переговоры с Алексеем Марченко и Даниилом Журавлёвым… С таким подходом о далёком походе в плей-офф только мечтать.