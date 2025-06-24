Частые переезды, драки и крутые легионеры. Чем запомнился «Витязь» за 17 лет в КХЛ?

То, о чём на протяжении последнего месяца доносилось из разных уст, всё-таки случилось официально – «Витязь» не примет участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В целом, уже исходя из массовой распродажи игроков и особой активности SMM клуба в социальных сетях, лишённой всякой нейтральной окраски, было понятно, что дела у подмосковной команды плохи.

Теперь же об этом объявили и в лиге – сам «Витязь», как и молодёжная команда системы «Русские Витязи», как минимум на год окажутся вне отечественного хоккея. В официальном сообщении КХЛ используется формулировка «приостановка участия» – ничего хорошего в этом для клуба, конечно, нет, но и некрологом это назвать тоже нельзя. А значит, что шансы увидеть «Витязь» в элите ещё остаются.

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Впрочем, пока эти вопросы касаются относительно далёкого будущего – давайте вспомним, чем «Витязь» запомнился в прошлом.

Тафгаи, драки, «Авангард»

Чеховский период пребывания «витязей» в КХЛ нельзя назвать ярким с игровой точки зрения – клуб постоянно болтался внизу турнирной таблицы и даже мечтать не мог о попадании в плей-офф. Зрелище зрителям в подмосковной команде дарили другим способом – драками.

Ростер «Витязя» в какой-то момент действительно напоминал скорее бойцовский клуб, нежели хоккейный. Веро, Грэттон, Саймон, Симпсон, Сагдэн, Перро, Мирасти, Яблонски среди игроков и Андрей Назаров в качестве главного тренера на протяжении почти двух лет – в Подмосковье на заре появления новой лиги очень любили подраться и звали для этого боевых легионеров.

Особое место в той части истории «Витязя» занимало противостояние с «Авангардом». И одной битвой дело не ограничилось – ледовые побоища происходили как в Чехове, так и в Омске.

Панарин

Один из лучших российских форвардов своего поколения Артемий Панарин начинал свою профессиональную карьеру именно в «Витязе». И хоть сам Хлебушек является уроженцем Коркина и вставал на коньки в своём родном регионе, пройдя школу «Трактора», с 13 лет он находился в системе подмосковного клуба.

В КХЛ он дебютировал тоже в качестве «витязя» – в первом же матче в КХЛ в октябре 2008 года с «Ладой» будущая звезда НХЛ записала на свой счёт голевую передачу, а первую шайбу в лиге Панарин забросил в январе 2010 года в ворота «Салавата Юлаева».

Дальше были короткая командировка в «Ак Барс», возвращение в «Витязь» и переход в СКА, где Артемий стал чуть ли не главной звездой КХЛ и обладателем Кубка Гагарина. Однако именно подмосковный клуб дал ему дорогу в большой хоккей.

Артемий Панарин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Крутые легионеры

Помимо Саймона и Веро, в Подмосковье частенько находили добротных зарубежных игроков, которые оставляли свой след не только в «Витязе», но и во всей КХЛ, и часто уходили на повышение как в более статусные российские клубы, так и за океан.

Последних примеров, конечно, меньше – здесь на ум приходят Ержабек и Дэнфорт, – но вот тех, кто неплохо заявил о себе в России, хватает. Миро Аалтонен, Нико Ойямяки, Даниэль Одетт, Марио Кемпе, Борна Рендулич, Харри Сятери, Роман Горак, Скотт Уилсон, Дерек Барак – небольшой список качественных «импортов», которые стали известны в КХЛ благодаря «Витязю».

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Их появлению клуб во многом обязан Игорю Варицкому – с 2013 года он являлся генеральным менеджером подмосковной команды и был ответственен за подписание тех игроков, которые в дальнейшем показывали хороший уровень.

Клуб-кочевник

Наверное, все клубы КХЛ, вместе взятые, не совершали такое количество переездов, как «Витязь». Проблема обретения постоянного дома у клуба существовала с самого его основания, то есть задолго до появления на горизонте Континентальной хоккейной лиги.

«Витязь» переезжал из Чехова в Подольск и обратно в Чехов, затем снова вернулся в Подольск, прежде чем в 2022 году не переехал в Балашиху, где местная арена стала доступна после отъезда оттуда «Авангарда» – последние (пока что) годы в КХЛ клуб провёл на том же льду, где ранее играл его некогда принципиальный противник. Такая вот ирония судьбы.

ХК «Витязь» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ходили разговоры о том, что и в этом году «Витязь» мог уехать из Балашихи и передислоцироваться в другое место в Московской области. Этого, как можно понять, не произошло, как и не произойдёт в ближайшее время – как минимум на год о «Витязе» как о действующем хоккейном клубе нам придётся забыть.