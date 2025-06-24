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Главные в новости в хоккее за 24 июня 2025 года, трансферные новости в КХЛ, главные переходы, назначения тренеров

В КХЛ осталось 22 клуба, игроков «Витязя» разбирают в другие команды. Хоккейные итоги дня
Егор Торишный
Главные в новости в хоккее за 24 июня 2025 года
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Новичка «Сибири» завалили миллионами, а «Локомотив» вернул защитника из Америки.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 24 июня.

«Витязь» не примет участия в сезоне-2025/2026 КХЛ

В ближайшем сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 22 команды.

Хоккейный клуб «Витязь» (Московская область) уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026. Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата КХЛ.

Ранее стало известно, что КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами из-за финансовых проблем.

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КХЛ рассмотрит перевод «Лады» из Восточной в Западную конференцию после снятия «Витязя»

В связи с решением «Витязя» пропустить сезон-2025/2026 Континентальная хоккейная лига рассмотрит перевод тольяттинской «Лады» из Восточной в Западную конференцию.

«Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата КХЛ, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе хоккейного клуба «Лада» из Восточной в Западную конференцию», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

В прошлом сезоне «Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Канадский защитник Дин Стюарт перешёл из «Витязя» в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» и «Витязь» произвели обмен. Состав уфимской команды пополнил защитник Дин Стюарт. Взамен клуб из Подмосковья получил денежную компенсацию. Контракт с хоккеистом рассчитан на два года.

Стюарт дебютировал в КХЛ в прошедшем сезоне. На его счету 52 матча и 15 (5+10) очков. Бо́льшую часть карьеры канадский защитник провёл за океаном, выступая в АХЛ.

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Стала известна зарплата нападающего Скотта Уилсона в «Сибири»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Скотт Уилсон в «Сибири» получит 60 млн рублей + 20 млн бонусами в первый год и 60 млн + 20 млн бонусами во второй год контракта.

Прошлый сезон 33-летний форвард провёл в «Салавате Юлаеве». Хоккеист набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 16 (7+9) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Скотт Уилсон сыграл 188 матчей, где забросил 62 шайбы и отдал 55 результативных передач с показателем полезности «+12».

Скотт Уилсон – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Всего на счету опытного нападающего 193 встречи в НХЛ, 20 заброшенных шайб и 31 голевая передача.

«Локомотив» заключил новые контракты с Фрейзом и Суриным и вернул Мисюля из Северной Америки

«Локомотив» заключил новые контракты с нападающими Байроном Фрейзом и Егором Суриным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение с 34-летним Байроном действует один сезон. В сезоне-2024/2025 Фрейз провёл 80 матчей за «Локомотив» и набрал 41 (21+20) очко. Напомним, о продлении соглашения с Байроном Фрейзом ранее сообщал «Чемпионат».

С 18-летним Егором Суриным «Локомотив» расторг и заключил новый контракт, который действует до конца сезона-2026/2027. В минувшем чемпионате КХЛ Сурин набрал 14 (7+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата и ещё 7 (5+2) – в плей-офф.

Также защитник Даниил Мисюль подписал контракт с ХК «Локомотив», сообщает пресс-служба ярославского клуба. Соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Два минувших сезона Даниил провёл в АХЛ, выступая за фарм-клубы «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». В прошлом сезоне Мисюль набрал 9 (1+8) очков в 59 матчах, один из которых защитник провёл в НХЛ, сыграв за «Дэвилз». Защитник уехал в Северную Америку в мае 2023 года. Уроженец Минска был выбран «Нью-Джерси» в третьем раунде (под общим 70-м номером) драфта НХЛ 2019 года.

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Форвард Цицюра перешёл из «Витязя» в «Северсталь»

Нападающий Владислав Цицюра перешёл из «Витязя» в «Северсталь» в результате обмена. Подмосковный клуб получил денежную компенсацию.

25-летний форвард в сезоне-2024/2025 сыграл 45 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Цицюра провёл 210 встреч, в которых записал на свой счёт 62 (24+38) очка.

«Адмирал» получил права на нападающего в результате обмена с «Трактором»

«Адмирал» и «Трактор» произвели обмен, в результате которого «моряки» получили права на нападающего Егора Попова, а челябинский клуб — денежную компенсацию.

Егор Попов — воспитанник тюменского хоккея. Дебют в КХЛ нападающего состоялся в сезоне-2016/2017 в составе «Югры», но полноценный сезон в лиге Попов провёл четыре года назад за нижнекамский «Нефтехимик». За «волков» он играл два сезона (108 матчей, 34 (16+18) очка), после чего перешёл в «Трактор». За челябинскую команду нападающий отыграл тоже два сезона — 57 встреч и 17 (5+12) очков. В ВХЛ Попов провёл 270 матчей, в которых заработал 148 (56+92) очков.

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