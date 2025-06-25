Свершилось! После 16 лет игнорирования Могильного включили в Зал хоккейной славы

История с ежегодным и системным прокатыванием Могильного мимо Зала хоккейной славы уже так набила оскомину, что это начало восприниматься не как несправедливость, а как затянувшаяся несмешная шутка. Однако буквально вчера всё изменилось – Александр, совместно с такими игроками, как Дженнифер Боттерилл, Здено Хара, Брианна Декер, Данкан Кит и Джо Торнтон, попал-таки туда, где должен был оказаться очень давно.

Могильный сразу же дал комментарий официальному сайту НХЛ, в котором сказал: «Я рад стать частью такой замечательной организации, как Зал хоккейной славы. Хочу поблагодарить моих товарищей по командам из России и НХЛ за то, что помогли мне удостоиться этой чести».

Более развёрнутый комментарий привела уже пресс-служба «Амура». Напомним, Александр является почётным президентом хабаровской команды.

«Для меня огромная честь — стать 12-м представителем нашей страны в Зале хоккейной славы в Торонто. Хочу искренне поблагодарить всех моих тренеров, партнёров в командах, персонал этих команд, руководителей клубов и хоккейных федераций. Отдельные и самые тёплые слова благодарности моим родителям за их поддержку. Без них я бы не состоялся как игрок и не добился таких высот.

Спасибо оргкомитету Зала хоккейной славы за их выбор. Кандидатов на включение очень много, и мне приятно, что они сделали выбор в мою пользу. Думаю, это ещё одно признание высочайшего уровня нашей отечественной хоккейной школы, а главное — мотивация для наших молодых хоккеистов. Если я сумел добиться таких успехов, то и перед вами все двери открыты», — сказал Могильный.

Удивительно, но до этого российский и советский нападающий был в претендентах целых 15 раз, однако так и не попадал в окончательные списки комиссии.

Особенно ёмко и точно высказался журналист из Баффало Майк Харрингтон: «Очевидно, Могильного должны были включить в Зал славы ещё много лет назад. Я в шоке, что он попал туда только сегодня. Нет никакой логики или причины в этом решении. И я думал, что сложившаяся в мире ситуация с Россией надолго помешает ему в будущем быть принятым в Зал славы. Видимо, нет».

Александр Могильный Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Для того чтобы понять абсурдность происходившего 15 лет до этого, вспомним большой материал The Athletic, в котором к месту привели одну любопытную статистику.

«За 100-летнюю историю НХЛ только шесть игроков забивали больше 75 голов за сезон. Это практически невероятное достижение, особенно в наше время, когда даже 60 голов – уже сногсшибательное достижение. Для этого игрок должен забивать почти гол за игру в течение всего сезона – такую результативность не показывали даже такие легендарные снайперы, как Майк Босси, Александр Овечкин, Павел Буре или Яромир Ягр.

Пять из шести игроков, забрасывавших 75 шайб, включены в Зал славы. Трое из них – Фил Эспозито, Теэму Селянне и Бретт Халл – попали туда так быстро, как это возможно по правилам. Ещё двое, Уэйн Гретцки и Марио Лемье, были включены ещё быстрее, так как Зал славы отменил для них трёхлетний срок ожидания.

Шестой член клуба 75 голов вообще не включён в Зал славы. Пока что нет, хотя он более 10 лет подходит под критерии. Это одно из самых непростительных упущений Зала, и об этом надо говорить».

Вернёмся к легендарному сезону-1992/1993, в котором Могильный забросил 76 шайб, став лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ на пару с Теему Селянне. Во-первых, в то время ещё не вручался «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему голеодору регулярки. Во-вторых, результативность в лиге тогда была такой, что 127 набранных очков не позволили Александру войти даже в пятёрку лучших бомбардиров – он стал лишь восьмым. До недавнего времени, кстати говоря, это был лучший сезон в плане результативности среди россиян – только в 2019 году его превзошёл Никита Кучеров.

Всего в НХЛ Могильный провёл 990 матчей, чуть-чуть не дотянув до 1000, и набрал в них 1032 очка. В 2000 году после обмена в «Нью-Джерси» сумел выиграть Кубок Стэнли, что позволило стать ему девятым членом «Тройного золотого клуба».

Почти пять сотен голов (473), более 1000 очков, стабильность по ходу всей карьеры, несколько выдающихся сезонов, все крупные титулы мирового хоккея на полке с наградами. Так почему же Могильный долгие 16 лет шёл к тому, чтобы быть признанным?

Конечно, в первую очередь можно заговорить о политике или обильном русофобстве по ту сторону океана. Однако это наивный самообман, не имеющий ничего общего с реальностью. Российских и советских хоккеистов стабильно включали в Зал хоккейной славы. Об этом можно было бы говорить, если бы прокатывали абсолютно всех. Да и политическая конъюнктура по большому счёту изменилась только в 2022 году.

Александр Могильный Фото: Glenn Cratty/Getty Images

Может быть, его карьера была не такой яркой, чтобы он удостоился такой чести? Очевидно, что нет. Тот же чех Вацлав Недомански, судьба которого немного схожа с историей Могильного по причине того, что оба стали первыми сбежавшими в НХЛ игроками (Могильный не де-юре), набрал в лиге лишь 278 очков в 421 игре. Почти в четыре раза меньше, чем Могильный. Да и следа в истории, кроме истории с побегом, чех никакого не оставил. В отличие от советского и российского хоккеиста.

По сути, ответа на этот сложный вопрос попросту нет. В том же материале The Athletic (отрывок из которого был выше) отлично об этом сказано: «Так в чём же дело? Мы не знаем, потому что комитет высокой секретности никогда не рассказывает о своих обсуждениях, а мы можем делать только предположения».

Но теперь они уже не нужны. Нет смысла копаться в абсурдности очевидных решений, так как это уже дело прошлого. Свершилось то, что должно было – справедливость восторжествовала. Остаётся только поздравить Александра с этим большим достижением!