История «Витязя» — очередной удар по нашему спорту. И дело не в статусе клуба

Накануне Континентальная лига выпустила новость, ставшую для многих секретом Полишинеля. В ней сообщалось, что в ближайшем сезоне КХЛ примут участие 22 команды.

«Хоккейный клуб «Витязь» (Московская область) уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в чемпионате КХЛ и чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.

Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата КХЛ, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе хоккейного клуба «Лада» из Восточной в Западную конференцию».

Тут же довелось прочитать много комментариев и мнений, что отряд, как говорят в таких случаях, не заметит потери бойца. Якобы никаких серьёзных турнирных задач у подмосковного клуба не было, посещаемость — меньше 3000 человек за матч (здесь шла упорная борьба с «Куньлунем»), да и вообще – сразу после оптимизации бюджета в «Газпроме» клуб моментально канул в Лету.

Действительно, нынешний (а теперь уже бывший) «Витязь» существовал во многом благодаря желанию, усилиям и энтузиазму первого президента КХЛ Александра Медведева и президента клуба Михаила Головкова. Пик популярности команды пришёлся на времена других владельцев: мы помним задорный и мегаобсуждаемый коллектив Андрея Назарова с Саймоном, Веро, Яблонски и компанией в составе.

Со временем философия «витязей» изменилась, однако команда продолжала выступать в КХЛ, меняя место дислокации: Чехов, Подольск, Балашиха, неплохо комплектовалась, привозя сильных легионеров, в чём немалая заслуга генменеджера Игоря Варицкого, однако выше головы не прыгала. «Витязь» четыре раза выходил в плей-офф КХЛ, но ни разу не проходил дальше первого раунда.

Да, результат в профессиональном спорте превыше всего, однако далеко не все команды его добиваются. Можно назвать ещё немало клубов КХЛ, чьи амбиции завоевать Кубок Гагарина так и останутся на уровне разговоров, но это не значит, что все эти клубы нужно закрывать.

ХК «ВИТЯЗЬ» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

История «Витязя», без сомнений, очередной удар по российскому спорту. Ненормально, когда команды рассыпаются словно карточные домики, а ведь пример «витязей» — далеко не первый и даже не второй. Можно вспомнить ХК МВД, «Атлант» и те же футбольные «Химки». Из-за проблем с финансированием КХЛ покидали воскресенский «Химик» и новокузнецкий «Металлург». Только недавно снова встала на ноги «Лада». Особенно обидно, что слишком уж много проблем случается именно вокруг клубов из Подмосковья, подарившего стране немало чемпионов и классных спортсменов.

Но как мы видим, региону в его нынешнем виде спортивные команды не нужны и являются обузой. Те же «Химки» с трудом доиграли прошлый сезон благодаря усилиям РПЛ, а КХЛ и вовсе не стала помогать «Витязю», пустив всё на самотёк, хотя стабилизационный фонд для таких случаев у лиги есть. К слову, в клубе по-прежнему не выплачены зарплаты и премии за май. Единственной возможностью погасить долги осталась массовая распродажа игроков, сроки которой лига любезно продлила до конца июня. Однако и здесь возникает много споров, в том числе вполне понятное недовольство со стороны агентского сообщества. Ведь по-хорошему все хоккеисты в сложившейся ситуации должны были получить статус неограниченно свободных агентов.

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков рассказал о проблемах клуба: Десятков: «Витязь» имеет задолженность перед всеми работниками, в том числе и передо мной

Всё происходящее явно не добавляет вистов всем вокруг и сильно бьёт по имиджу КХЛ. Получается, что лишившаяся спонсора команда может быть разрушена в одночасье (вспомните историю «Спартака» после краха Инвестбанка), помогать ей никто не будет, зато тыкать в слабую посещаемость и низкие результаты готов едва ли не каждый.

Постойте, но ведь это совет директоров КХЛ утвердил состав участников соревнования на ближайшие пять сезонов. Это он принял гарантийные письма от всех клубов, включая «Витязь». И что мы видим? Что никакой силы, оказывается, данный документ не имел, а лига, вопреки утверждённой стратегии, спокойно исключила проблемный клуб из числа участников.

ПРЕЗИДЕНТ КХЛ АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

История «Витязя», как и любой команды, это во многом история людей. Да, есть те, кого уже успели обменять и продать в новые команды. По большей части это именитые иностранцы и талантливая молодёжь. Но ведь есть и те, кто посреди лета в буквальном смысле слова остался на улице и без работы: далеко не все хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал, врачи, массажисты и сотрудники офиса найдут себе работу в КХЛ. Всё это, конечно, не красит ни лигу, ни наш спорт, однако таковы нынешние реалии. Хочется верить, что подобные истории будут случаться как можно реже, вот только избежать их совсем вряд ли получится. Побольше бы нам частных владельцев и фанатиков спорта, готовых вкладываться в любимое детище, но где же нынче взять столько Сергеев Галицких?