«Коннор готов на всё ради Кубка Стэнли». Хотят ли в «Эдмонтоне» оставить Макдэвида?

Впереди у «Эдмонтона», вероятно, самый важный год в современной истории франшизы. Стан «нефтяников» может покинуть её лидер и лучший хоккеист мира — Коннор Макдэвид.

Для самого канадца следующий календарный год также станет решающим в карьере. Нападающий, которому в январе стукнет уже 29 лет, подходит к вероятной развилке — либо он остаётся в «Ойлерз», либо ищет новый клуб. Его восьмилетний контракт подходит к концу по завершении сезона-2025/2026.

Сам Коннор уже успел испугать болельщиков, после поражения в финале Кубка Стэнли — 2025 сказав следующее: «Я собираюсь потратить некоторое время на то, чтобы проанализировать сезон, пообщаться со своим агентом, поговорить с семьёй и отталкиваться от этого. Спешить с подписанием контракта не нужно.

В конечном счёте мне нужно делать то, что лучше для меня и моей семьи. Но, конечно, у меня здесь есть незаконченные дела. Кубок — самое главное. Если я почувствую, что тут есть хорошее окно для победы, то подписание контракта не станет проблемой. Уверен, что мы займёмся этим вопросом в течение следующих нескольких недель».

«Эдмонтон» может начать общение о новом контракте с Макдэвидом уже 1 июля 2025 года — то есть через неделю. В клубе открыто заявляют, что переговоры с капитаном — главный приоритет организации. Впрочем, секрета в этом нет никакого.

«Коннор — лучший игрок в НХЛ, самый важный игрок в лиге, он наш капитан, он наш лидер и, безусловно, он приоритет №1 для нас. Он заслужил право на то, чтобы мы уважали его время. Конечно, мы хотим встретиться с ним, когда он захочет, но также понимаем, что он только что пережил тяжёлое завершение сезона. С точки зрения времени Коннор будет управлять процессом переговоров, однако нет никаких сомнений, что он является ключевым хоккеистом в нашей команде, и благодаря не только игре на льду, но и лидерским качествам.

Нет никаких сомнений, что Коннор готов на всё ради победы в Кубке Стэнли. С нашей первой встречи, с нашей первой беседы он говорил, что просто хочет выиграть Кубок, это всё, что его волнует. Он не движим статистикой, рекордами или деньгами, и я думаю, что именно это мы в нём и любим», — заявил генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн.

Макдэвид действительно не обращает внимания на статистику. Впрочем, это не мешает ему ставить рекорд за рекордом. Особняком тут стоят 153 (64+89) очка в 82 матчах сезона-2022/2023 — абсолютно лучший результат в XXI веке, а также 15-й показатель в истории лиги. За всё время существования НХЛ только трое, помимо Коннора, добирались до отметки в 153 очка за сезон — Уэйн Гретцки (девять раз), Марио Лемье (четырежды) и Стив Айзерман (один раз).

В плей-офф главным достижением канадца стали 42 (8+34) очка в Кубке Стэнли — 2024. Это рекорд в XXI веке и четвёртый результат в истории лиги. 34 ассиста за розыгрыш — рекорд всех времён в НХЛ. Таких вершин не достигал даже Гретцки.

«У меня была возможность поработать с ним в этом году, и я был так впечатлён вещами, которые вы, вероятно, не видите, впечатлён тем, каким одноклубником он является. Макдэвид невероятно важен для нашей команды, и, когда он будет готов, мы погрузимся в переговоры о новом контракте», — отметил Боумэн.

Место Коннора в истории «Эдмонтона», особенно в современной, не подлежит сомнению. 28-летний Макдэвид — второй бомбардир «Ойлерз» с 1082 очками (лидер — Гретцки с 1669 очками), второй ассистент (721; рекорд — 1086). По количеству голов он шестой (361/583), по количеству матчей — 11-й (712/1037).

Коннор уже по праву считается одним из лучших хоккеистов в истории «нефтяников». Клуб наверняка приложит все усилия, чтобы сохранить великого канадца.

«Мне повезло, очень повезло, что я смог выиграть три Кубка Стэнли [в качестве генерального менеджера в «Чикаго»]. Когда все объединяются как команда и вы достигаете наивысшего результата, нет ничего подобного этому чувству. Вот почему мы боремся за кубок. И моя работа — наладить с Коннором такой контакт, показать, что именно этого мы все и пытаемся добиться. У нас всех одна цель, и я знаю, как сильно он хочет победить…

Он не просто фантастический хоккеист, он замечательный человек, отличный лидер, и у него невероятно сильная мотивация делать всё, что потребуется», — отметил Боумэн.

Макдэвид очень любит Эдмонтон и команду. Но сейчас он подходит к такому возрасту, когда необходимо идти на решительные меры, если хочешь добиться настоящего успеха. Нападающий нацелен на кубок, и это понятно. Однако два подряд поражения в финалах могут серьёзно подкосить даже лучшего хоккеиста мира.

Коннор Макдэвид Фото: Steph Chambers/Getty Images

В то же время Коннор понимает свою ответственность и свой звёздный статус, поэтому думает в первую очередь о других.

«Что бы я сказал болельщикам? Будьте терпеливыми и продолжайте верить. Они прошли через многое, как и наша команда — эмоциональные взлёты и падения. Я вижу, как эти плей-офф влияют на мою семью — им тоже тяжело. Как и болельщикам, как и всем.

Но, когда настанет тот самый день, это всё будет того стоить. Сейчас тяжело об этом думать, но, когда этот момент настанет, оно того точно будет стоить», — отметил Макдэвид.

Сейчас настаёт время, когда нужно подумать в первую очередь о себе. Никто не молодеет, и даже рыжий юнец переступил порог середины карьеры. Грядущий сезон станет для него уже 11-м в НХЛ. Поэтому Коннор хочет тщательно обдумать всё и не спешить. Даже несмотря на то, что мог бы подписаться с «Эдмонтоном» уже через неделю.

«Знаю, что люди будут смотреть на этот день, 1 июля, и проверять, произошло ли что-то. Но в этом вопросе я просто не тороплюсь», — сказал капитан «Ойлерз» на очередной вопрос про свой контракт.

Все в команде хотят, чтобы Макдэвид остался. Однако вряд ли есть человек, который желает этого сильнее, чем Леон Драйзайтль — друг и верный товарищ Коннора. В начале сентября 2024 года немец принял решение остаться в «Эдмонтоне», поставив подпись под восьмилетним контрактом, который вступит в силу с нового сезона. Форвард мог найти новое место, где стал бы единоличным лицом франшизы, но выбрал продолжить бороться за кубок бок о бок со своим другом.

«Я ещё не общался с Коннором о продлении контракта. Придёт время, когда мы об этом поговорим. Однако сейчас я не могу сказать вам ничего из того, что вы хотите услышать или что вам нужно услышать. Такова его ситуация. Он сделает то, что лучше для него и его семьи.

Хочу ли я, чтобы он остался здесь навсегда? Да, конечно. Я думаю, все хотят этого. Но я мало что могу вам сказать по этому поводу», — сказал Драйзайтль.

Сейчас Макдэвид оказался в ситуации, в которую попадали единицы. Пожалуй, лишь Александр Овечкин и Сидни Кросби. Ситуация, в которой срок, сумму и условия для подписания контракта решает только игрок. Нет сомнений, что всё будет так, как захочет Коннор.

Вот только ему самому от этого не легче. Канадец должен получить крупнейший из возможных контрактов. Но это серьёзно убьёт шансы команды на создание конкурентоспособного состава. Так что ему придётся обсудить с руководством, какую сумму они готовы потянуть. И, конечно, узнать у фронт-офиса, как они видят дальнейшее развитие команды.

Если «Эдмонтон» не будет готов побороться за кубок и собрать подходящий для этого состав, то и оставаться там не будет особого смысла. Даже за крупнейший контракт в истории НХЛ.

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