Громкий обмен в НХЛ! Финалист Кубка Стэнли расстался с одиозным нападающим

Прошла ровно неделя с окончания очередного сезона в НХЛ – семь дней назад «Флорида» крупно обыграла «Эдмонтон» на своей площадке и завоевала второй Кубок Стэнли подряд, вновь оставив «нефтяников» без трофея.

Было очевидно, что «Ойлерз» этим летом ждут большие перемены – хотя бы потому, что у многих хоккеистов истекали действующие соглашения, а денег на их продление в распоряжении у Стэна Боумэна далеко не так уж и много. И бо́льшая часть из них – если даже не все – должна была уйти на Эвана Бушара, который с 1 июля может стать ограниченно свободным агентом.

А ведь, кроме сохранения 25-летнего защитника, у менеджмента канадского клуба и так хватало бы забот – в ростере «Эдмонтона», особенно в нападении, пока что пустуют несколько позиций. В основном это касается нижних звеньев атаки, но и на их заполнение финансов практически не было.

Первое действие Боумэна в межсезонье получилось довольно-таки неожиданным – «нефтяники» обменяли в «Ванкувер» форварда Эвандера Кейна, взамен получив выбор в четвёртом раунде предстоящего драфта.

У этого пика, к слову, довольно интересная судьба – изначально он принадлежал «Оттаве», затем достался «Эдмонтону» в результате сделки с участием нескольких молодых игроков, потом оказался у «Кэнакс» в качестве компенсации за Василия Подколзина и теперь вновь отправился в Альберту.

При всей одиозности Кейна, для «Ойлерз» это довольно-таки большая потеря – в составе «нефтяников» Эвандер перезагрузил карьеру и дважды вместе с командой добрался до финала, будучи важной её частью. Связка канадца с Адамом Хенриком и Коннором Брауном (а иногда и с Маттиасом Янмарком) отлично зарекомендовала себя в плей-офф – на уровне лучших третьих троек лиги.

Последний постсезон Кейн с 12 очками в 21 матче и вовсе закончил шестым бомбардиром команды, несмотря на полностью пропущенную из-за операции на брюшной полости регулярку. В розыгрыше Кубка Стэнли форвард выглядел настолько солидно, что у НХЛ возникли подозрения в недобросовестности использования «Эдмонтоном» долгосрочного списка травмированных. Чему в клубе очень удивились.

Материалы по теме НХЛ может наказать «Эдмонтон» из-за обхода потолка зарплат в ситуации с Эвандером Кейном

Для «Ванкувера», который вместе с Эвандером забрал и весь его кэпхит в размере $ 5,125 млн, приобретение Кейна – предварительно хорошая заявка на возвращение в плей-офф, мимо которого «косатки» в этом году с треском пролетели. И треск здесь скорее не про отрыв в шесть очков от зоны уайлд-кард на Западе, а про все внутренние дрязги, сопровождавшие клуб из Британской Колумбии на протяжении целого сезона.

Канадец должен хорошо подойти под стиль нового главного тренера команды Адама Фута, который вряд ли будет сильно отличаться от того хоккея, который «Кэнакс» ставил его предшественник и новоиспечённый коуч «Филадельфии» Рик Токкет. Кейн в последние годы был не столько про технику, которой у него хватало, сколько про характер, жёсткость и умение залезть под кожу.

Однако чтобы этот переход сработал, должно сойтись как минимум два момента: первый – Кейну необходимо найти общий язык с Элиасом Петтерссоном, из-за конфликта с которым «Ванкувер» не так давно покинул Джей Ти Миллер. Если швед снова начнёт хандрить, Эвандер за словом в карман точно не полезет, а микроклимат в раздевалке от такого точно лучше не станет.

Элиас Петтерссон и Эвандер Кейн Фото: Derek Cain/Getty Images

Второй – усилиться ещё одним форвардом для средних звеньев. Брок Бёзер, судя по всему, выйдет на рынок свободных агентов, поэтому «Кэнакс» необходимо пополнение для сохранения огневой мощи. И это пополнение – если такое будет – наверняка пойдёт в звено к Кейну, который на фоне нынешнего состава «косаток» выглядит игроком второй тройки. Благо, что в запасе у Патрика Альвина ещё есть $ 7 млн.

В «Ванкувере» 33-летний форвард проведёт свой контрактный год – у Эвандера истекает четырёхлетнее соглашение, которое он подписывал с «Эдмонтоном», – поэтому недостатка мотивации у него точно не будет. Вполне возможно, что Кейн станет тем кусочком пазла, которого «Кэнакс» не хватило в этом году. А для «Ойлерз» этот обмен – только начало жаркого лета.