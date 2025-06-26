«Эдмонтон» чистит платёжную ведомость, Войнов вернулся в «Авангард». Хоккейные итоги дня

Эвандер Кейн был обменян в «Ванкувер», а Павел Коледов отправился в «Адмирал».

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 25 июня.

Эвандер Кейн обменян из «Эдмонтона» в «Ванкувер»

Нападающий Эвандер Кейн обменян из «Эдмонтон Ойлерз» в «Ванкувер Кэнакс», сообщает инсайдер Пьер Лебрюн со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна. «Нефтяники» получили выбор в четвёртом раунде драфта 2025 года, принадлежащий «Оттаве Сенаторз». Как сообщает инсайдер, клубы ещё ждут подтверждения обмена от офиса Национальной хоккейной лиги. Сообщается, что Кейном интересовались три клуба, но форвард выбрал «Кэнакс», так как является уроженцем Ванкувера.

Прошедший регулярный сезон Кейн полностью пропустил из-за травмы. В плей-офф нападающий провёл 21 матч и набрал 12 (6+6) очков. Всего в НХЛ на счету 33-летнего нападающего 930 встреч и 617 (326+291) набранных очков.

«Ойлерз» освободили из платёжной ведомости $ 5,125 млн. Таким образом, «нефтяники» разгружают платёжную ведомость перед вступающим в силу новым контрактом Леона Драйзайтля и предстоящим повышением зарплаты Эвана Бушара.

«Авангард» обменял Павла Коледова в «Адмирал»

Хоккейный клуб «Авангард» обменял в «Адмирал» защитника Павла Коледова. Омский клуб получит спортивные права на нападающего 2000 года рождения Егора Степанова, а дальневосточный клуб — денежную компенсацию.

Ранее «Авангард» сообщал, что, несмотря на действующий до конца сезона-2025/2026 контракт, Коледов покинет омский клуб, так как нынешний тренерский штаб не видит хоккеиста в составе.

В минувшем сезоне 30-летний игрок обороны провёл 77 матчей в регулярке и плей-офф, в которых забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+4».

«Авангард» заключил контракт с Вячеславом Войновым

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на один год с олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина, двукратным обладателем Кубка Стэнли защитником Вячеславом Войновым. В «Авангарде» Войнов будет выступать под номером 26.

35-летний защитник провёл прошлый сезон в нижегородском «Торпедо». В регулярном чемпионате в сезоне-2024/2025 хоккеист провёл 49 встреч, в которых набрал 22 (6+16) очка при полезности «+5». В плей-офф КХЛ он принял участие в четырёх матчах и забил один гол при полезности «-3».

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Дамир Жафяров подписал контракт с «Нефтехимиком»

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с нападающим Дамиром Жафяровым. Последний сезон форвард провёл в «Барысе». В 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ 31-летний нападающий набрал пять очков — забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

С 2022 года Жафяров сменил команды четыре раза. За это время он поиграл в «Торпедо», СКА, «Ак Барсе», «Авангарде» и «Барысе». Всего в КХЛ на счету Дамира Жафярова 337 (134+203) очков в 669 встречах.