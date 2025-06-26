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Четверо россиян — в списке лучших на драфтах НХЛ за 10 лет от The Athletic, трое признаны худшими, Капризов, Мичков, Дорофеев

«Большой риск и большой промах». 7 русских в топе драфтов НХЛ за 10 лет
Владимир Лаевский
7 русских в топе драфтов НХЛ за 10 лет
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Трое стали крупными разочарованиями, четверо оказались среди лучших.

В ночь с 27 на 28 июня мск в НХЛ начнётся драфт — долгожданное событие, которое может стать поворотным в истории многих клубов. Эта процедура заслуженно является одной из самых интересных и увлекательных в лиге. Год за годом самые авторитетные специалисты выкатывают свои предварительные списки, пытаясь спрогнозировать, под каким номером уйдёт тот или иной хоккеист.

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Однако преддрафтовая суета заключается не только в попытках предсказать будущее. Журналисты известнейшего североамериканского издания The Athletic объединились и составили свой рейтинг лучших и худших выборов каждого клуба НХЛ на драфтах за последние 10 лет! Коллеги проделали колоссальную работу.

Не обошлось и без россиян — причём как среди лучших, так и среди худших. Кто же попал в рейтинг The Athletic и почему?

Весь топ

КлубЛучший пикХудший пик
«Анахайм»Трой ТерриДжейкоб Ларссон
«Бостон»Чарли МакэвойУрхо Вааканайнен
«Баффало»Брэндон ХагельАлександр Нюландер
«Калгари»Мэттью ТкачукТайлер Парсонс
«Каролина»Себастьян АхоДжейк Бин
«Чикаго»Алекс ДебринкэтАдам Боквист
«Колорадо»Кейл МакарМартин Каут
«Коламбус»Владислав ГавриковДавид Иржичек
«Даллас»Джейк ЭттингерРайли Тафти
«Детройт»Мориц ЗайдерФилип Задина
«Эдмонтон»Эван БушарКсавье Бурго
«Флорида»Антон ЛунделльГригорий Денисенко
«Лос-Анджелес»Майки АндерсонАлекс Тюркотт
«Миннесота»Кирилл КапризовФилип Юханссон
«Монреаль»Коул КофилдЕспери Котканиеми
«Нэшвилл»Юусо ПярссиненЭэли Толванен
«Нью-Джерси»Йеспер БраттАлександер Хольц
«Айлендерс»Мэтью БарзалОливер Вальстрём
«Рейнджерс»Уилл КайллиВиталий Кравцов
«Оттава»Тим ШтюцлеТайлер Буше
«Филадельфия»Матвей МичковНолан Патрик
«Питтсбург»Харрисон БруникеСэм Пулен
«Сан-Хосе»Маклин СелебриниРайан Меркли
«Сиэтл»Шейн Райт
«Сент-Луис»Джордан КайруЭван Фицпатрик
«Тампа-Бэй»Энтони ЧиреллиКаждый за последние четыре драфта
«Торонто»Мэтт НисЕгор Коршков
«Юта»Клейтон Келлер и Джейкоб ЧикранБаррет Хэйтон
«Ванкувер»Куинн ХьюзОлли Юолеви
«Вегас»Павел ДорофеевКоди Гласс
«Вашингтон»Алексей ПротасЛукас Джохансен
«Виннипег»Кайл КоннорКристиан Весалайнен

Лучшие

Начнём с лучших. В их число попало четверо россиян.

«Коламбус Блю Джекетс»

Лучший: Владислав Гавриков

«Синие мундиры» выбивают хоумраны по количеству драфт-пиков первого раунда, особенно в последнее время. Но заполучить Гаврикова, топового защитника-домоседа, в шестом раунде (№159 в 2015 году) — это кража. Только шесть защитников с того драфта набрали больше очков, чем Гавриков, и лишь девять сыграли больше матчей. К сожалению, «Коламбус» больше не пожинает плоды своей находки. Гавриков был обменян в «Лос-Анджелес» в 2023 году.

Владислав Гавриков

Владислав Гавриков

Фото: Joe Maiorana/AP Photo/ТАСС

«Миннесота Уайлд»

Лучший: Кирилл Капризов

Потребовалось пять лет, чтобы Кирилла перевезли в США, но с момента прихода в НХЛ хоккеист, которого «украли» в пятом раунде драфта 2015 года, стал третьим в лиге после Остона Мэттьюса и Леона Драйзайтля по среднему количеству голов — 0,579 шайбы за матч. Первая настоящая суперзвезда в истории «Уайлд» — лицо франшизы. Ему также могут предложить $ 15 млн в год по новому контракту, как только он станет доступен для переговоров 1 июля.

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«Филадельфия Флайерз»

Лучший: Матвей Мичков

«Лётчики» знали, что на драфте-2023 будут нацелены на Мичкова, но понятия не имели, рухнет ли он на седьмое место. Когда это произошло, Даниэль Бриер ухватился за возможность заполучить мастеровитого вингера, который теперь кажется краеугольным камнем франшизы. Раннее прибытие Мичкова и выдающийся сезон, в котором он выиграл снайперскую гонку среди новичков НХЛ, забив 26 голов, заставляют тот выбор выглядеть только лучше.

«Вегас Голден Найтс»

Лучший: Павел Дорофеев

Забросив 55 шайб за последние три сезона, Дорофеев забил за «Голден Найтс» больше, чем любой другой драфт-пик в истории команды. «Вегас» взял российского вингера в третьем раунде драфта 2019 года, и он превратился в отличное оружие в нападении. В прошлом сезоне Павел выиграл снайперскую гонку в команде, забив 35 голов, 13 из которых были оформлены в большинстве.

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Худшие

Теперь посмотрим на худших. Среди них оказалось трое россиян.

«Флорида Пантерз»

Худший: Григорий Денисенко

Довольно лёгкий вариант. Денисенко, крайний нападающий, выбранный под 15-м номером в 2018 году, покинул КХЛ в 2020-м и провёл за «Флориду» 26 матчей за три сезона, набрав всего семь очков. Он результативно играл в АХЛ, перейдя из «Вегаса» в «Нэшвилл» после того, как «Флорида» выставила его на драфт отказов в 2023 году. Ни один другой хоккеист, выбранный «Пантерз» на том драфте, так и не сыграл ни матча в НХЛ. Тяжёлый год для режима Дэйла Тэллона (бывшего генерального менеджера «Флориды». — Прим. «Чемпионата»).

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Худший: Виталий Кравцов

Я выбирал между Кравцовым (№9 в 2018 году) и Лиасом Андерссоном (№7 в 2017 году). Оба выбора из топ-10 мало чего достигли в «Рейнджерс», но «Нью-Йорк» смог обменять Андерссона на драфт-пик, под которым выбрал Уилла Кайлли (был признан изданием лучшим выбором «Рейнджерс» на драфтах за последние 10 лет. — Прим. «Чемпионата»). Это спасло ситуацию. Кравцов тем временем сыграл за «синерубашечников» всего 48 матчей и принёс только выбор в седьмом раунде и Уильяма Локвуда после обмена с «Ванкувером».

Виталий Кравцов

Виталий Кравцов

Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

«Торонто Мэйпл Лифс»

Худший: Егор Коршков

Коршков был 31-м выбором на драфте в 2016 году и первым пиком второго раунда. Он сыграл ровно один матч за «Лифс». Что ещё хуже, так это понимание, какие игроки были выбраны после него — Джордан Кайру (35-й), Алекс Дебринкэт (39-й), Адам Фокс (66-й), Брэндон Хагель (159-й) и другие. Это был большой риск и большой промах для «Торонто».

Ещё больше мнений и аналитики автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
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