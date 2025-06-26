«Будем искать команду, где Евгений нужен». Кузнецов возвращается в НХЛ!

Мы поговорили с агентом нападающего о громком решении вернуться в Северную Америку после года в России.

Сегодняшнее утро для многих наверняка стало настоящим шоком. Вероятно, для многих, как и для автора этого текста, оно началось не с чашечки чая или кофе, а с активного просмотра социальных сетей и СМИ. И ведь на то была веская причина!

Известный агент Шуми Бабаев разорвал медиапространство, на своей странице в соцсетях объявив: он ищет для Евгения Кузнецова клуб в НХЛ!

«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в Национальной хоккейной лиге. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», — написал Бабаев.

Это решение удивило — во многом из-за того, что многие уже успели свыкнуться с мыслью, что Евгений ищет клуб в КХЛ и, скорее всего, новой командой нападающего станет «Трактор». Не просто же так Кузнецов на своей странице и на странице жены в социальных сетях появлялся в футболке с эмблемой челябинцев?

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Всё оказалось гораздо интереснее. После одного года в России форвард может отправиться в НХЛ.

Корреспондент «Чемпионата», прочитав новости о Кузнецове, связался с его агентом, чтобы узнать детали этого громкого решения. Мы поговорили с Бабаевым о главных моментах, связанных с будущим Евгения:

с чем связано такое решение;

когда оно было принято;

какой главный критерий при выборе клуба;

будет ли особенно рассматриваться вариант с «Вашингтоном»;

Евгений Кузнецов и Шуми Бабаев Фото: Из личного архива Шуми Бабаева

— С чем связано решение искать клубы для Кузнецова в НХЛ?

— Я оценил обстановку, поговорил с Женей и принял такое решение. Он со мной на данном этапе согласился.

— Вы написали, что некоторые клубы НХЛ уже контактировали с вами. Сможете назвать эти клубы?

— Нет, это только начало работы. Никакого предметного разговора нет. Поэтому пока всё на начальной стадии. Только вчера приняли решение.

— Будет ли отдаваться приоритет «Вашингтону»?

— Нет такого, что кому-то будет отдаваться приоритет. Мы будем искать команду, где он нужен. Это самое главное.

— Ни срок, ни сумма не будут играть роли?

— Да с суммой всегда можно разобраться!

Кроме того, Шуми добавил, что они ни в коем случае не будут рассматривать варианты, при которых Кузнецова могут отправить в АХЛ.

По статистике минувший сезон в СКА у Евгения вышел неплохим. За 39 матчей регулярного чемпионата нападающий набрал 37 (12+25) очков при показателе полезности «+13». В шести встречах плей-офф Кузнецов записал на свой счёт 3 (1+2) результативных действия при «-2».

Решение вернуться в Россию всего в 32 года минувшим летом шокировало общественность. Никто не мог этого ожидать, потому что сейчас в КХЛ звёзды такого калибра возвращаются в основном из-за того, что не могут поддерживать уровень НХЛ. А Кузнецов, очевидно, всегда был достаточно талантлив, чтобы играть среди лучших. 11 сезонов в лиге — тому доказательство. Но он принял иное решение, разочаровавшее часть болельщиков, особенно челябинских. В итоге, несмотря на неплохую статистику, вокруг Евгения в течение всего сезона витала атмосфера скандалов, которую подытожило решение СКА расторгнуть контракт.

Что ж, теперь нас, кажется, ждёт ещё одна занимательная летняя сага. Для Кузнецова потенциальный отрезок в НХЛ может стать настоящим перерождением. Сейчас главное — не прогадать с клубом.

А может, всё-таки воссоединение с Овечкиным?

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