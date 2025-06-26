5 причин, почему межсезонье в НХЛ может стать безумным

Межсезонье в НХЛ не всегда становится временем, которое балует нас громкими сюжетами. В прошлом году, например, самые громкие обмены случились по ходу чемпионата. Бывают и такие рынки свободных агентов, когда самыми высокооплачиваемыми игроками трансферного окна становятся Андрей Секера и Райан Грейвз. В прошлом году наибольший чек получил Элиас Линдхольм, полностью проваливший дебютный сезон в «Бостоне».

Тем не менее каждый год болельщики и пресса надеются на то, что лето в НХЛ будет весёлым и шумным. Это межсезонье наконец-то может оправдать надежды тех, кто надеется стать свидетелем чего-либо интересного. Вот факторы, которые могут сильно повлиять на ход событий.

Практически полное отсутствие «сливающих» команд

Если верить инсайдерам, единственный клуб НХЛ, сейчас нацеленный на распродажу, — «Питтсбург». Это объяснимо: стремление сохранить всё «большое трио» лишило «Пингвинз» той потолочной гибкости, что была у «Вашингтона» год назад. В отличие от «столичных», которые пару лет назад меняли нескольких лидеров на драфт-пики, у «Питтсбурга» нет и активов, чтобы покупать. Контракты Рикарда Ракелля и Брайана Раста, получающих по $ 5 млн, смотрятся очень выгодными по нынешним временам, и даже Эрик Карлссон может сменить клуб, если «пингвины» удержат часть немаленького контракта шведа.

Почти все остальные команды сливать и продавать не хотят. Это касается и «Баффало», который этой ночью обменял Джон-Джейсона Петерку: проблема «Сэйбрз» в том, что цикл их страданий приводит к тому, что сами игроки начинают просить обмен. У «клинков» на столе якобы лежали предложения с высокими драфт-пиками этого года, и показательно, что клуб предпочёл готовых хоккеистов: праворукого домоседа Майкла Кесселринга, который может дополнить того же Расмуса Далина, а также игравшего в нижних звеньях «Юты» Джоша Доуна.

Теперь Петерка поведёт в плей-офф «Юту» Фото: Rebecca Villagracia/Getty Images

Даже застрявший в посредственности «Сиэтл» и резко повысивший средний возраст состава «Нэшвилл» якобы не собираются уходить в перестройку. «Сан-Хосе» и «Чикаго», которые совсем недавно заполучили первых номеров драфта, не хотят годами ловить высокие драфт-пики и планируют усиливаться уже сейчас. Это же касается и команд типа «Детройта» и «Анахайма» – перестройка там несколько затянулась. Через год ситуация может поменяться, но пока из 32 команд в плей-офф хотят идти чуть ли не 30.

Слабый драфт и возможный массовый обмен пиков

Ну а как может усилиться клуб, который хочет пойти далеко? Менять свои драфт-пики. Слухов об этом уже было предостаточно: писалось, что на это могут пойти «Бостон» (пик №7), «Баффало» (№9), «Детройт» (№13) — да и у «Юты» (№4) высоких выборов на драфте накопилось множество ещё за то время, когда клуб был «Аризоной». Разве что «Айлендерс» уже успели объявить, что свой первый общий никому не отдадут: были слухи, что за ним хотел подняться «Сан-Хосе».

Кроме того, этот драфт воспринимается довольно слабым по уровню таланта. Эти оценки иногда попадают в молоко: например, считавшийся не особенно сильным набор-2017 дал лиге россыпь звёздных игроков на каждой позиции, а вот высоко котировавшийся драфт-2018 выглядит тотальным разочарованием, половина первораундников провалилась вдрызг. Такая оценка драфта ещё и с тем, что основной претендент на первый номер — это защитник (Мэттью Шефер), что обычно влияет на восприятие. Кроме того, ни у одного из форвардов не было реально бомбового сезона. Другое дело, что пики на драфте, считающемся слабым, будут идти со скидкой.

Резкий рост потолка

Даже с учётом необходимости продления контрактов с собственными свободными агентами количество свободных денег у команд поражает. У половины клубов лиги в запасе более $ 18 млн, которые можно использовать. Реальные проблемы есть разве что у трёх менеджеров: в «Колорадо», где выписали Броку Нелсону контракт на $ 7,5 млн и теперь должны расчищать место; в «Далласе», максимально запутавшемся с составом; и в «Эдмонтоне», которому надо подписать новый контракт с Эваном Бушаром, опционально улучшить вратарскую позицию и не забыть о соглашении с Коннором Макдэвидом через год.

При этом тот же «Даллас» готов на резкие шаги типа обмена Джейсона Робертсона: пример с переходом Мэттью Ткачука в 2022-м наверняка вдохновит многих менеджеров идти ва-банк в неочевидных ситуациях. Однако в целом рынок НСА обычно не особенно богат хоккеистами — при этом почти всем надо усиливаться и почти у всех есть деньги. Нетрудно догадаться, что это приведёт к резкой инфляции контрактов с учётом грядущего ещё более сильного повышения потолка. Для понимания ситуации: Сэм Беннетт в прошлом сезоне впервые за карьеру набрал больше 50 очков в регулярке (причём с полезностью «-15»), но ему на рынке якобы были готовы дать $ 9 млн.

Фактор Марнера

В целом рынок свободных агентов не то место, где стоит совершать большие подписания ради похода за Кубком Стэнли. Обычно чемпионские команды бесплатно подписывали либо игроков второго-третьего звена, либо громкие имена на спаде или после выкупа контракта. Однако печальная история прошлых лет никак не влияет на то, что чуть ли не десяток команд НХЛ сейчас готовы выписать сумасшедшие деньги Митчу Марнеру, который уже якобы решил не оставаться в «Торонто».

Менеджеров не смущает чудовищная история Марнера в плей-офф. Во-первых, сложно бесплатно найти хоккеиста, стабильно дающего 90+ очков, при этом весьма пристойно играющего в обороне. Во-вторых, на выступления Митча может влиять психология: всё-таки Торонто его родной город, давление со всех сторон сумасшедшее, а сам Марнер видится парнем, который под давлением теряется. Фил Кессел до перехода в «Питтсбург» тоже получил множество ярлыков.

Претендентов на Митча, конечно же, куча — проще сказать, кого в них не записывают. Однако интересно то, что в эти ряды стремительно ворвался «Вегас», старающийся заполучить в свои руки все блестяшки, которые становятся доступными. Ради получения новой «игрушки» «рыцари» якобы даже готовы расстаться с Томашем Гертлом, выменянным всего-то год с небольшим назад. Мы привыкли, что «Вегас» обычно получает то, что хочет.

Успешные оффершиты «Сент-Луиса» год назад

Оффершиты в НХЛ очень не любят. В эпоху потолка зарплат большой контракт, который прилетает твоему игроку, может разрушить хрупкий баланс командной «химии» — причём чаще всего это случается летом, когда большинство подписаний уже проведено. Несколько лет назад «Каролина» после попытки «Монреаля» увести Себастьяна Ахо бросила ответное предложение в Еспери Котканиеми, устроила из этого целое шоу, но в итоге наказала саму себя. Как говорил один неназванный генменеджер: «Если в пятницу кто-то выйдет на моих игроков с оффером, то я буду на протяжении 10 лет присылать офферы кому-то из этого клуба в ответ».

Однако всё меняется. В прошлом году «Сент-Луис» взорвал августовскую тишину предложениями двум ограниченно свободным агентам «Ойлерз», Дилану Холлоуэю и Филипу Бробергу. Ожидалось, что одного из них «нефтяники» оставят, но ушли оба, причём за ту скромную компенсацию, что прописана в коллективном соглашении. Оба хоккеиста прекрасно вписались в состав новой команды и стали редкими успешными примерами таких переходов.

Успехи Дилана Холлоуэя могут сподвигнуть менеджеров на оффершиты Фото: Connor Hamilton/AP Photo/ТАСС

НХЛ часто называют «лигой подражателей»: менеджеры стремятся копировать чужие успешные решения. Поступок «Сент-Луиса» может на какое-то время превратить оффершиты из практически неприличного поступка во вполне допустимый метод усиления. Забавно, что первой жертвой этого может стать… сам «Сент-Луис»: пока без контракта сидит молодой голкипер Джоэль Хофер. Может ли «Эдмонтон» одновременно и отомстить, и попытаться решить свою вратарскую проблему?

В числе других кандидатов на предложение из другого клуба называются Мэтт Нис («Торонто»), Габриэль Виларди («Виннипег»), Марко Росси («Миннесота»). Кто-то ждёт, что найдутся смелые команды, которые сделают большое предложение Эвану Бушару или Ноа Добсону.