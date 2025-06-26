Большие перемены. 6 звёзд НХЛ, которые летом могут сменить команды

Межсезонье НХЛ в самом разгаре, и клубы проворачивают одну громкую сделку за другой. Так, «Эдмонтон» уже обменял Эвандера Кейна в «Ванкувер», «Анахайм» расстался с Тревором Зеграсом и выменял у «Рейнджерс» Криса Крайдера, а Джей Джей Петерка сменил «Баффало» на «Юту», но на рынке обменов есть ещё много имён посерьёзнее. Рассказываем о звёздах, которые летом могут сменить команду.

Митч Марнер

Пока что нападающий «Торонто» — самый лакомый кусочек на рынке свободных агентов, куда он выходит 1 июля. За ним будет пробовать охотиться добрая половина клубов, однако часть серьёзных претендентов уже известна. Это «Вегас», который ради такого приобретения может расстаться с Вильямом Карлссоном или Томашем Гертлом, и «Даллас» — если найдёт место под потолком зарплат.

Канадский нападающий будет стоить около $ 13-14 млн в год, а если его не успеют обменять до открытия рынка, то он станет рассматривать в том числе и краткосрочные контракты с чуть меньшей зарплатой.

Джейсон Робертсон

Руководство «Далласа» во главе с генменеджером Джимом Ниллом продолжает решать непростую задачу – что делать с одной из своих главных звёзд. Действующий контракт Робертсона с зарплатой $ 7,75 млн истекает через год, но этот вопрос надо решать уже сейчас.

Платёжка «звёзд» забита практически под завязку, а третий подряд вылет в финале Запада может подтолкнуть на кардинальные перемены. Однако для этого требуются свободные деньги, а Робертсон, рассчитывает получать около $ 12 млн в год по новому контракту.

Элиас Петтерссон

В прошлом сезоне мы только и слышали, что о внутренних конфликтах, раздирающих «Ванкувер». Одно из главных действующих лиц – Джей Ти Миллер – покинул команду ещё в феврале, а летом «Кэнакс» могут расстаться и со вторым героем этой саги Элиасом Петтерссоном.

Менеджмент «Ванкувера» уверяет в том, что хочет сохранить нападающего, однако клубы, по слухам, всё равно делают предложения. Швед, чья результативность в прошлом сезоне сильно упала, имеет на руках соглашение с зарплатой $ 11,6 млн, действующее до 2032 года. И сейчас может быть последний шанс его обменять, так как 1 июля у Петтерссона в силу вступит полный запрет на обмен.

Мартин Нечас

Схожая ситуация с Мартином Нечасом – зимой его обменяли в «Колорадо», и там он пришёлся ко двору. Играл в первом звене, набирал почти по очку за матч. Через год Нечас может стать свободным агентом, но решат ли «Эвеланш» продлевать с ним контракт, особенно с учётом того, как тяжело шли и в итоге никуда не зашли переговоры с Микко Рантаненом, на которого в итоге и обменяли чеха?

Нечас, конечно, будет просить меньше финна, но всё равно больше $ 10 млн. И если «Колорадо» не связывает с ним свои долгосрочные перспективы, то есть смысл отдавать его сейчас.

Эрик Карлссон

Сделка по обмену Эрика Карлссона из «Сан-Хосе» изначально выглядела сомнительной, а уж теперь тяжёлый контракт 35-летнего защитника для команды, которая находится в перестройке, и вовсе висит мёртвым грузом. «Питтсбург» выплачивает шведу $ 10 млн в год, ещё $ 1,5 млн учитываются в платёжке «Сан-Хосе». Куда бы ни отправился защитник дальше, этому клубу он обойдётся куда в меньшую сумму – 1 июля ему выплатят подписной бонус в $ 5 млн, и на оставшиеся два года контракта он обойдётся всего в $ 11,5 млн в сумме. А «Питтсбург» сможет попробовать выручить за него что-то ценное уже на будущее, потому что «сейчас» для команды закончилось.

Евгений Кузнецов

Хоккейный агент Шуми Бабаев сегодня выступил с громким заявлением – Евгений Кузнецов, который последний год провёл в СКА, возвращается в Северную Америку. И речь, естественно, только об НХЛ, без всяких отправок в фарм-клуб.

— С чем связано решение искать клубы для Кузнецова в НХЛ?

— Я оценил обстановку, поговорил с Женей и принял такое решение. Он со мной на данном этапе согласился.

— Вы написали, что некоторые клубы НХЛ уже контактировали с вами. Сможете назвать эти клубы?

— Нет, это только начало работы. Никакого предметного разговора нет. Поэтому пока всё на начальной стадии. Только вчера приняли решение.

— Будет ли отдаваться приоритет «Вашингтону»?

— Нет такого, что кому-то будет отдаваться приоритет. Мы будем искать команду, где он нужен. Это самое главное.

— Ни срок, ни сумма не будут играть роли?

— Да с суммой всегда можно разобраться, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Так что летом следим за громкой эпопеей по возвращению Кузи в лучшую лигу мира. И надеемся на его возвращение в свою лучшую форму.